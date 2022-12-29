Чепурин об Антоне Попове: «У меня никогда не было такого тренера – его мнение было для меня важным не только в футбольных вопросах, но и в жизненных»

Голкипер «Эгриси» Павел Чепурин прокомментировал уход главного тренера клуба Антона Попова.

«Нам еще предстоит осознать произошедшее, потому что в данный момент это только слова. Осознание придет на первых тренировках. Сейчас говорят только чувства. И первое среди всех – это благодарность.

Именно Антон взял меня в команду – и для меня это точка отсчета всего самого живого, что происходило со мной за последние 3 года. Я попал в постоянно бурлящий поток эмоций и событий – без «Эгриси» моя жизнь точно была бы тусклее.

А еще я приобрел очень близкого человека. Я не могу назвать Антона лучшим другом – мы практически не проводили свободного времени вместе. Но это и не важно, ведь этого времени все равно оказалось меньше того, что мы проводили рядом: на тренировках по вторникам, средам и четвергам, на матчах по субботам и воскресеньям. В переписке после игр – мы спорили, рефлексировали, задавались вопросами и помогали друг другу находить ответы.

Мы жили тем, чем занимались вместе. У меня никогда не было такого тренера – тренера, который становится тебе гораздо ближе, чем допускают условные рамки. Как оказалось, его мнение было для меня важным не только в футбольных вопросах, но и в жизненных.

К сожалению, сейчас нам приходится разойтись – это, во многом, вынужденная мера. Это продиктовано обстоятельствами, которые мы изменить не в силе. И мы такие, конечно, не одни – сейчас многие близкие люди расстаются.

Но это совершенно точно не конец – это очередная точка отсчета для чего-то нового. Просто теперь кому-то повезет пересечься с Антоном так же, как мне повезло более трех лет назад.

Обригадо, Мистер! И удачи», – написал Чепурин.