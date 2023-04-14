Одуван о будущем: «Я до сих пор в раздумьях. Думаю о возвращении в 2Drots и об уходе из профессиональной карьеры»

Одуван высказался о возможном возвращении в 2D и приостановке профессиональной карьеры.

– Профессиональную карьеру я еще не закончил. Я до сих пор в раздумьях. О том, что ушел из «Сочи» – я никуда не уходил. Просто такие обстоятельства, и из-за травм не получилось поехать обратно.

Я пока еще думаю о возвращении в и об уходе из профессиональной карьеры.

– Если переходишь в 2Drots, значит ли это окончательное завершение профессиональной карьеры?

– Думаю, неокончательное, просто долгая пауза будет. Пока не могу сказать, есть ли предложения от профессиональных клубов.

Хотел сказать спасибо Некиту с Жекой, что позвали на сборы. Очень приятно. Спасибо, пацаны», – сказал Погос.

Погос Крмзян уже играл за 2D в первом сезоне .

Защитник приостановил выступления за «дротов» из-за запрета «Локомотива», где он играл на тот момент.

Летом 2022-го Крмзян стал игроком «Сочи», выступал за молодежную команду в первой части этого сезона.