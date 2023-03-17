Будаков, Ладо и воспитанник «Локо» Вяткин перешли в «Родину Медиа»

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Вратарь Александр Будаков продолжит карьеру в «Родине Медиа».

Финалист второго сезона Winline Медиалиги презентовал 38-летнего голкипера, ранее выступавшего за «Бей Беги», и остальных новичков в ролике на своем ютуб-канале.

К «РМ» также присоединился экс-игрок «На Спорте» Ладо, который этой зимой отыграл за 2Drots турнир 1XBET MFL, но не закрепился в клубе.

Еще одним новичком стал защитник Артем Вяткин. Воспитанник «Локомотива» поиграл на профессиональном уровне за молодежку и дубль «Зенита», «Чайку», «Форте», финский «Лахти» и белорусский «Торпедо-БелАЗ».

Усилились «Родина Медиа» и в медийном плане – частью проекта стал стендапер Александр Петросян.

Пятым футболистом, презентованным «РМ», стал экс-хавбек «Амкала» Кашай, о трансфере которого было объявлено в начале марта.

Таблица трансферов медиафутбола

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