Прокоп вернулся в «Амкал». Его отпустят в профессиональный клуб, если будет предложение
«Амкал» объявил о возвращении Прокопа.
20-летний хавбек согласовал с клубом контракт до лета этого года.
«Если будет интересное предложение [от профессионального клуба], Миша всегда готов», – сказал основатель «Амкала» Герман Эль Класико.
В начале этой недели полузащитник расторг контракт с болгарским «Ботевом».
В медийном футболе хавбек, помимо «Амкала», представлял «На Спорте» и 2Drots.
В этом сезоне Прокоп дебютировал на профессиональном уровне в Фонбет Кубке России и в трех матчах сделал три голевые передачи.
Потому что там можно прилично зарабатывать не тренируясь как профессиональные спортсмены. И не вывозя физически уровень болгарского аутсайдера, будучи примой таких турниров.
Попробовав себя в условном Строгино (хотя не, больше про провинциальные клубы речь), паренек проиграет в деньгах прямо сейчас, но имеет шансы заиграть в Уфе или Велесе с профессиональной подготовкой в 30 матчей против спортсменов, а не рэперов и шоуменов. А за Уфой и Велесом могут быть и аутсайдеры РПЛ.