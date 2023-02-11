Прокоп вернулся в «Амкал». Его отпустят в профессиональный клуб, если будет предложение

Теги высшая лига Болгария Ботев Пловдив трансферы Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Прокоп трансферы Медиафутбол

«Амкал» объявил о возвращении Прокопа.

20-летний хавбек согласовал с клубом контракт до лета этого года.

«Если будет интересное предложение [от профессионального клуба], Миша всегда готов», – сказал основатель «Амкала» Герман Эль Класико.

В начале этой недели полузащитник расторг контракт с болгарским «Ботевом».

В медийном футболе хавбек, помимо «Амкала», представлял «На Спорте» и 2Drots.

В этом сезоне Прокоп дебютировал на профессиональном уровне в Фонбет Кубке России и в трех матчах сделал три голевые передачи.

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11 комментариев

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Георгий Михеев
Ну если парень не тянет болгарскую лигу по уровню как наш ФНЛ, то видать и правда его потолок медиалига и есть.
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Lindeman
Такое чувство, что ради хайпа перешёл. Да и владелец вроде какой то российский миллиардер
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Олег М
А сколько ожиданий и хайпа было...
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WelcomeBackPURE
Кому это чучело нужно
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Злобный Конь
В мобилизацию !
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Shikamaru Alexeevich
Кубок фиферов важнее, да и под боком Германа теплее
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Алекс Мелкумян
Ответ Кирилл Голивец
Медиафутбол уничтожит целое поколение late bloomer`ов и тех, кого недооценили в приличных академиях. То есть потенциальных Писарских, Каштановых, Егорычевых и Самошниковых. Потому что там можно прилично зарабатывать не тренируясь как профессиональные спортсмены. И не вывозя физически уровень болгарского аутсайдера, будучи примой таких турниров. Попробовав себя в условном Строгино (хотя не, больше про провинциальные клубы речь), паренек проиграет в деньгах прямо сейчас, но имеет шансы заиграть в Уфе или Велесе с профессиональной подготовкой в 30 матчей против спортсменов, а не рэперов и шоуменов. А за Уфой и Велесом могут быть и аутсайдеры РПЛ.
Ну лавочку букмекеров не сегодня завтра прикроют и вся эта история закончится скорее всего. Ничто не вечно)
+4
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Spaten
Не по Хуану сомбреро
+3
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Кирилл Голивец
Медиафутбол уничтожит целое поколение late bloomer`ов и тех, кого недооценили в приличных академиях. То есть потенциальных Писарских, Каштановых, Егорычевых и Самошниковых.

Потому что там можно прилично зарабатывать не тренируясь как профессиональные спортсмены. И не вывозя физически уровень болгарского аутсайдера, будучи примой таких турниров.

Попробовав себя в условном Строгино (хотя не, больше про провинциальные клубы речь), паренек проиграет в деньгах прямо сейчас, но имеет шансы заиграть в Уфе или Велесе с профессиональной подготовкой в 30 матчей против спортсменов, а не рэперов и шоуменов. А за Уфой и Велесом могут быть и аутсайдеры РПЛ.
+8
0
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avcgloronalduMU
уровень футболистов в медийной лиге - дно) , рфпл не намного лучше
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Football Forever
А каковы причины расторжения? Слишком высокий уровень?
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