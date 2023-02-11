Прокоп вернулся в «Амкал». Его отпустят в профессиональный клуб, если будет предложение

«Амкал» объявил о возвращении .

20-летний хавбек согласовал с клубом контракт до лета этого года.

«Если будет интересное предложение [от профессионального клуба], Миша всегда готов», – сказал основатель « » .

В начале этой недели полузащитник расторг контракт с болгарским « ».

В медийном футболе хавбек, помимо «Амкала», представлял «На Спорте» и 2Drots.

В этом сезоне Прокоп дебютировал на профессиональном уровне в Фонбет Кубке России и в трех матчах сделал три голевые передачи.