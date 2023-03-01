Павлюченко покинул медиафутбольный клуб «Матч ТВ»

Теги Роман Павлюченко Winline Медиалига Матч ТВ Медиафутбол

Роман Павлюченко покидает медиафутбольный клуб «Матч ТВ».

«Роман Павлюченко покидает нашу команду!

Было честью играть с тобой в одной команде, будет честью сыграть против тебя!

Спасибо за путь, пройденный с нами, за красивые голы и яркие эмоции! Удачи, СУПЕРПАВ!» – написал клуб.

В октябре 2022 года экс-нападающий «Спартака» и «Тоттенхэма» объявил о завершении профессиональной карьеры, получив дисквалификацию на 8 матчей.

После этого форвард присоединился к команде канала «Матч ТВ» и выступал за нее во втором сезоне Winline Медиалиги. Павлюченко смог отличиться в матче 7-го тура МФЛ против «Эгриси».

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2 комментария

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Shadow1882
Thank you это для мирового сообщества?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Grishkevich
А что случилось?))))
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-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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