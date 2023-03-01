Павлюченко покинул медиафутбольный клуб «Матч ТВ»
Роман Павлюченко покидает медиафутбольный клуб «Матч ТВ».
«Роман Павлюченко покидает нашу команду!
Было честью играть с тобой в одной команде, будет честью сыграть против тебя!
Спасибо за путь, пройденный с нами, за красивые голы и яркие эмоции! Удачи, СУПЕРПАВ!» – написал клуб.
В октябре 2022 года экс-нападающий «Спартака» и «Тоттенхэма» объявил о завершении профессиональной карьеры, получив дисквалификацию на 8 матчей.
После этого форвард присоединился к команде канала «Матч ТВ» и выступал за нее во втором сезоне Winline Медиалиги. Павлюченко смог отличиться в матче 7-го тура МФЛ против «Эгриси».
2 комментария