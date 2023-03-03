ФК «10» объявил об уходе 5 футболистов

ФК «10» покинули несколько игроков, выступавших за клуб во втором сезоне .

«ФК «10» был вынужден расстаться с несколькими игроками.

Сейчас это Ренат Соколов, Алексей Пивторак, Артем Дадонов, Андрей Котенев, Ваня Романов.

Спасибо, что были вместе с нами в дебютном для нас сезоне МФЛ.

Желаем вам успеха, возможно, с кем-то даже встретимся на поле, но уже в разных командах 🙏.

А мы продолжаем формировать новый состав, так что следите за обновлениями», – говорится в сообщении клуба.

На этой неделе стало известно, что ФК «10» сыграет в третьем сезоне Медиалиги.