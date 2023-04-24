«Амкал» подписал воспитанника «Локо» Маричева и экс-игрока «Нефтехимика» Имаева

«Амкал» сообщил о переходе двоих футболистов.

К клубу присоединились защитник Руслан Имаев и хавбек Евгений Маричев.

«Амкал» представил новичков накануне перед товарищеской игрой против ФК «10» (2:1).

По словам руководителя команды Германа Эль Класико, оба игрока уже достаточно давно присоединились к «Амкалу» и уже успели провести несколько матчей.

29-летний Имаев начинал заниматься футболом в СДЮШОР-76, позже выступал на молодежном уровне за «Локомотив» и московский «Зенит». На профессиональном уровне играл за «Калугу», «Зоркий», «Нефтехимик», молдавскую «Дачию» и другие команды. Вызывался в юношеские сборные России.

27-летний Маричев – воспитанник «Локомотива». Играл за «Рязань», «Текстильщик» и «Спартак» из Костромы.