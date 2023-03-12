Филипп Минаков: «В МФЛ-3 двигаемся с «Деньгами». Без контрактов пока договорились. Со Стасом и Михалычем пообщался, их все устраивает»
Экс-хавбек и капитан «Ромы» Филипп Минаков в третьем сезоне Winline Медиалиги сыграет за ФК «Деньги».
«Мы долго с Ромой (Ромарой, президент «Ромы» – прим. Sports.ru) общались, на протяжении двух месяцев после МФЛ-2. Спонсоров не было, Роме тяжело уже было вести команду на себе.
Пришли к общему знаменателю, что можно попробовать. Когда я уходил, спонсоров так и не было, под вопросом было участие в МФЛ.
Я был бы рад увидеть «Рому» в третьем сезоне, но я в команду не вернусь, выбор уже сделан. Команде нужен новый вдох, чтобы пришли новые ребята и все перестроилось, но я был бы рад увидеть «Рому» в третьем сезоне.
Одну тренировку провел с ФК «Деньги». Без контрактов, без всего пока договорились. Со Стасом (президент «Денег» – прим. Sports.ru) и Михалычем (Андрей Макаров, главный тренер «Денег» – прим. Sports.ru) пообщался, их все устраивает, меня все устраивает, поэтому этот сезон двигаемся с «Деньгами», – рассказал Фил.
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