Лева летит с 2Drots на медиафутбольный турнир в Казахстане

Теги 2Drots Winline Медиалига Жека 2Drots Никита «Персона года» Панасюк Медийная Футбольная Лига. Казахстан Медиафутбол

Защитник 2Drots Леван Кудухов полетит вместе с командой на медиафутбольный турнир в Казахстан.

«Недавно открыл глаза, вижу уведомление от Жеки и Некита (боссы 2D – прим. Sports.ru), что лечу в Казахстан.

Просто благодарен, что мне предоставилась такая возможность, так сказать, второй шанс. Как-то даже не верится, не знаю, что сказать», – сказал Лева.

В начале января появилась информация, что Леву исключили из 2D.

Медиафутбольный турнир в Астане стартует 21 января. Все матчи пройдут на «Астана Арене».

Жеребьевка медиафутбольного турнира в Казахстане прошла в Дубае на башне Бурдж-Халифа.

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