Лева летит с 2Drots на медиафутбольный турнир в Казахстане
Защитник 2Drots Леван Кудухов полетит вместе с командой на медиафутбольный турнир в Казахстан.
«Недавно открыл глаза, вижу уведомление от Жеки и Некита (боссы 2D – прим. Sports.ru), что лечу в Казахстан.
Просто благодарен, что мне предоставилась такая возможность, так сказать, второй шанс. Как-то даже не верится, не знаю, что сказать», – сказал Лева.
В начале января появилась информация, что Леву исключили из 2D.
Медиафутбольный турнир в Астане стартует 21 января. Все матчи пройдут на «Астана Арене».
Жеребьевка медиафутбольного турнира в Казахстане прошла в Дубае на башне Бурдж-Халифа.
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