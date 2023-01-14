Лева летит с 2Drots на медиафутбольный турнир в Казахстане

Защитник 2Drots Леван Кудухов полетит вместе с командой на медиафутбольный турнир в Казахстан.

«Недавно открыл глаза, вижу уведомление от и Некита (боссы 2D – прим. Sports.ru), что лечу в Казахстан.

Просто благодарен, что мне предоставилась такая возможность, так сказать, второй шанс. Как-то даже не верится, не знаю, что сказать», – сказал Лева.

В начале января появилась информация, что Леву исключили из 2D.

Медиафутбольный турнир в Астане стартует 21 января. Все матчи пройдут на «Астана Арене».

Жеребьевка медиафутбольного турнира в Казахстане прошла в Дубае на башне Бурдж-Халифа.