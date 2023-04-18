Виталий Андреев и Gufee Medalin – игроки FC Bus

Виталий Андреев и Gufee Medalin стали игроками FC Bus.

«Вы можете знать Виталия по нашумевшему сериалу «Трудные подростки», в котором наш новый пассажир сыграл одну из главных ролей! Также он снимался в фильме «Тренер», сюжет которого рассказывает о судьбе футбольного тренера с Данилой Козловским в главной роли.

Gufee Medalin – по-настоящему творческая личность! Несмотря на молодой возраст, Михаил уже успел заявить о себе: выступил в качестве режиссера, сценариста и актера в фильме «К экзамену готов», а также добился успеха в музыке, выпустив несколько популярных композиций», – написано в телеграм-канале клуба.

Ранее Андреев выступал за «На Спорте» в первом и втором сезонах Winline Медиалиги.

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