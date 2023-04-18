Виталий Андреев и Gufee Medalin – игроки FC Bus

Теги Данила Козловский Виталий Андреев Winline Медиалига На Спорте трансферы FC Bus кино Медиафутбол

Виталий Андреев и Gufee Medalin стали игроками FC Bus.

«Вы можете знать Виталия по нашумевшему сериалу «Трудные подростки», в котором наш новый пассажир сыграл одну из главных ролей! Также он снимался в фильме «Тренер», сюжет которого рассказывает о судьбе футбольного тренера с Данилой Козловским в главной роли.

Gufee Medalin – по-настоящему творческая личность! Несмотря на молодой возраст, Михаил уже успел заявить о себе: выступил в качестве режиссера, сценариста и актера в фильме «К экзамену готов», а также добился успеха в музыке, выпустив несколько популярных композиций», – написано в телеграм-канале клуба.

Ранее Андреев выступал за «На Спорте» в первом и втором сезонах Winline Медиалиги.

Таблица трансферов медиафутбола

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий