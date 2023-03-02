Экс-вратарь «Уфы» и «Анжи» Юрченко сыграет за клуб Соболева и Джикии в Winline Медиалиге

Экс-голкипер ФК «Уфа» и вратарь сборной Армении Давид Юрченко присоединился к «Бей Беги».

Ранее команду Александра Соболева и Георгия Джикии покинул основной голкипер команды Александр Будаков.

38-летний Будаков защищал ворота «Бей Беги» на МКС-2022 и во втором сезоне Winline Медиалиги. Зимой он был признан «Открытием года» в медиафутболе.

В России Юрченко играл за «Крылья Советов», «Волгарь», «Мордовию», «Уфу», «Анжи», «Тосно» и «Енисей». В сборную Армении впервые был вызван в 2020 году и провел в ее составе 25 матчей.