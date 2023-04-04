34-летний Шустиков стал игроком медиафутбольного клуба «Титан»

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Сергей Шустиков присоединился к медиафутбольному клубу «Титан»

Шустиков за свою карьеру успел поиграть за «Крылья Советов», «Ростов», «Волгу» Ульяновск и «Торпедо», где был капитаном – в семье Шустиковых он стал капитаном уже в третьем поколении, как его отец и дед.

Последним клубом в карьере 34-летнего защитника был казахстанский «Акжайык».

«Титан» – медиафутбольный клуб, новичок третьего сезона Winline Медиалиги.

Новичок «Акжайыка» из известной футбольной династии: дед – легенда «Торпедо» и вице-чемпион Европы, а отец феерил в Испании и забивал «Реалу»

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4 комментария

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romanisti89
К Серёге отношусь с огромным уважением, но на протяжении всей карьеры его игра была на уровне медиалиги
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Spaten
Крутая династия
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WelcomeBackPURE
Подскажите кто знает, где базируется титан ??? Не уж то Реутов ????
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pantriashvili
Со следующего сезона может в Торпедо вернётся
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