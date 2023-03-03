Альба подтвердил, что перешел в Fight Nights: «Клуб будет в МФЛ-3 – это одна из главных причин моего выбора»

Теги Winline Медиалига Reality Fight Nights трансферы Альберт Зайцев Медиафутбол

Полузащитник Альберт Зайцев переходит в Fight Nights.

Сегодня хавбек объявил об уходе из Reality, а чуть позже сообщил, что присоединится к команде Камила Гаджиева.

«Так сложились обстоятельства. Я начал переживать, что Reality не будет в третьем сезоне Winline Медиалиги. А я очень хочу сыграть там.

Нет тренировок, какой-либо информации. Поэтому я решил уйти.

Выбрал Fight Nights, потому что у клуба скоро турнир в Казахстане, уже начинаются тренировки, подготовка.

Плюс FN сыграют в МФЛ-3. Это одна из главных причин, почему я выбрал эту команду», – сказал Альба.

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