Альба подтвердил, что перешел в Fight Nights: «Клуб будет в МФЛ-3 – это одна из главных причин моего выбора»

Полузащитник Альберт Зайцев переходит в Fight Nights.

Сегодня хавбек объявил об уходе из Reality, а чуть позже сообщил, что присоединится к команде Камила Гаджиева.

«Так сложились обстоятельства. Я начал переживать, что не будет в третьем сезоне . А я очень хочу сыграть там.

Нет тренировок, какой-либо информации. Поэтому я решил уйти.

Выбрал Fight Nights, потому что у клуба скоро турнир в Казахстане, уже начинаются тренировки, подготовка.

Плюс FN сыграют в МФЛ-3. Это одна из главных причин, почему я выбрал эту команду», – сказал Альба.