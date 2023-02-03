Зубко покинул пост главного тренера Watch TV

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Денис Зубко покидает пост главного тренера Watch TV.

Команда телеканала «Матч ТВ» попрощалась с 48-летним специалистом в своем телеграм-канале.

«Денис Иванович, спасибо вам за все! Это было просто отличное приключение, и мы всегда вас ждем!» – говорится в сообщении Watch TV.

Зубко возглавил команду перед стартом второго сезона Winline Медиалиги. До этого он тренировал «Амкал».

Watch TV занял в своей группе пятое место и не смог пробиться в плей-офф.

Президент МФЛ Николай Осипов ранее сообщил, что участие Watch TV в третьем сезоне лиги маловероятно.

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