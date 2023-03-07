Павлюченко – игрок Fight Nights. Это команда Мостового в Медиалиге

Роман Павлюченко перешел в медиафутбольный клуб Fight Nights.

В октябре 2022 года Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры и присоединился к команде канала «Матч ТВ». Форвард выступал за нее во втором сезоне Winline Медиалиги и отметился голом в матче 7-го тура против «Эгриси».

Ранее появилась информация о том, что Роман может возобновить профессиональную карьеру в «Уфе», но трансфер не состоялся.

Fight Nights дебютировали во втором сезоне Медиалиги. Президентом клуба является Камил Гаджиев, главным тренером – Александр Мостовой.

Таблица трансферов медиафутбола