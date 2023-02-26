Экс-хавбек «Амкала» Назаров перешел в «Динамо-Самарканд» из Узбекистана

Теги высшая лига Узбекистан Богемианс-1905 Роман Салимов Евгений Назаров 1997 Амкал Winline Медиалига «Дуб» Кирилл Дубников Медиафутбол

Экс-полузащитник «Амкала» Евгений Назаров перешел в «Динамо-Самарканд» из Узбекистана. 

В прошлом сезоне «Динамо-Самарканд» вылетел из «Суперлиги» во второй дивизион – «про-лига Узбекистана».

Назаров присоединился к «Амкалу» в период дозаявок Winline Медиалиги после пятого тура вместе с форвардом Кириллом Дубниковым и хавбеком Романом Салимовым.

За команду Германа Евгений провел семь матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Назаров – воспитанник «Краснодара». До перехода в «Амкал» Евгений выступал за чешский клуб «Богемианс-1905».

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