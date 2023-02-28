«Не думал, что с ней можно что-то не поделить. Но ничего, естественное очищение идет». Егоров об уходе Лисы из «БроукБойз»
Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров ответил на недовольство хавбека команды Татьяны Лисицыной после ее ухода из «Броуков».
«Нет, честно не думал, что можно что-то не поделить с Лисой. Очень странный персонаж.
После матча, когда она гнала на Дьяка – я лично ее поставил в основу с «На Спорте», придумав вариант с Тигиной. Где Лиса и сломалась.
Про отпуск во время выпадающего тура в МФЛ я вообще молчу. Занимаешься командой 24 часа в сутки, а тут тебя Лиса отчитывает, которой делали исключительно хорошее.
Поразительные люди. Презентуху на «Матч ТВ» сделали, народ в телегу нагнали, тренироваться дали, на поле выпускали. Интервью и первые выпуски только пришлось забраковать по понятным причинам.
Но ничего. Естественное очищение идет. Зато ясно, что человек нес в глубине души», – написал Егоров.
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