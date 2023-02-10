Экс-защитник 2Drots Карпухин – игрок GOATS

Экс-защитник 2Drots Валерий Карпухин стал новым игроком .

– Назови зарплату в «Козлах».

– 70 000 рублей.

– Назови игрока, с кем бы хотел сыграть в одной команде.

– Goody [президент GOATS – прим. Sports.ru] и (Александр) Ярош.

– Назови игрока, с кем бы не хотел сыграть в одной команде.

– Кутуз, – сказал Карпухин.

Валерий покинул 2D в начале января 2023 года, когда в команде происходил большой отсев игроков после второго сезона .