Экс-защитник 2Drots Карпухин – игрок GOATS
Экс-защитник 2Drots Валерий Карпухин стал новым игроком GOATS.
– Назови зарплату в «Козлах».
– 70 000 рублей.
– Назови игрока, с кем бы хотел сыграть в одной команде.
– Goody [президент GOATS – прим. Sports.ru] и (Александр) Ярош.
– Назови игрока, с кем бы не хотел сыграть в одной команде.
– Кутуз, – сказал Карпухин.
Валерий покинул 2D в начале января 2023 года, когда в команде происходил большой отсев игроков после второго сезона Winline Медиалиги.
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