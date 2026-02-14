Гуменник – 6-й в фигурке, Малинин – без медали, Шайдоров из Казахстана – чемпион, Клэбо – 8-кратный, на Играх кончились презервативы и другие олимпийские новости

1. Петр Гуменник справился с произвольной программой – сделал пять четверных! Но судьи нашли много помарок в технике, так что только шестое место. И за них стыдно . Но все равно это лучший результат для наших фигуристов с серебра Евгения Плющенко в Ванкувере-2010.

2. «Бог квадов» Илья Малинин развалил произвольную программу и остался без медали . Чемпион – Михаил Шайдоров из Казахстана. Он первый олимпийский чемпион в мужском катании в истории своей страны .

3. Между тем, итальянский журнал Vogue включил костюм Гуменника в подборку лучших образов Олимпиады-2026 .

4. А утро началось с кошмарной новости – на Олимпиаде в Милане за три дня закончились все бесплатные презервативы . И неизвестно, когда будет новая партия.

5. Итальянской биатлонистке Ребекке Пасслер, сдавшей положительную допинг-пробу перед Играми, разрешили выступить в Милане . Она оправдалась съеденной «Нутеллой»!

6. Француз Кентен Фийон-Майе выиграл биатлонный спринт и стал четырехкратным олимпийским чемпионом .

7. Лыжник Савелий Коростелев стал 15-м в гонке свободным стилем с раздельного старта . Победил Йоханнес Клэбо, став восьмикратным олимпийским чемпионом – он уже повторил рекорд Бьорна Дэли, Марит Бьорген и Уле Эйнара Бьорндалена .

8. Клэбо сообщил, что Норвегия хочет взять реванш за Олимпиаду-2022 в Пекине – тогда у них было всего два золота. Но вот нюанс – реванш можно взять только у финна Ииво Нисканена, потому что еще три гонки тогда выиграли россияне.

9. Конькобежец Владимир Семирунний взял серебро на дистанции 10 000 м. В 2023-м году он перешел из России в Польшу . Победил чех Методей Йилек.

10. Австралийка Джози Бафф стала чемпионкой в сноуборд-кроссе . Японец Юто Тоцука взял золото в хаф-пайпе .

11. Британец Мэтт Уэстон – чемпион в скелетоне . Победитель Пекина-2022 немец Кристофер Гротер на этот раз лишь третий. Аксель Юнг стабилен – серебро на вторых Играх подряд.

12. В мужском хоккее Франция проиграла Чехии, Канада разделалась со Швейцарией, Италия уступила Словакии, Финляндия победила Швецию .

13. Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид набрал 6 (1+5) баллов за 2 первых матча – это лучший результат для Игр с участием хоккеистов НХЛ.

Цитаты дня

Петр Гуменник: «Олимпиада – исключительное соревнование. Мне бы хотелось поехать на Игры в 2030 году»

Илья Малинин о провале: «Я все испортил. У меня просто нет слов»

Жаклен о том, что проиграл бронзу Лагрейду: «Боже мой, меня победил изменник. Я разгромлю его в гонке преследования»

Чок и Бейтс о том, стали бы они обжаловать результаты, если бы была возможность: «Мы бы рассмотрели это. Хорошо, когда работа судей оценивается»

Сизерон заявил, что Пападакис оклеветала его в своей книге: «Это наглая ложь»

Шварценеггер о Линдси Вонн, сломавшей ногу на Олимпиаде-2026: «Люди не понимают, зачем она это сделала. Нет величия без трудностей»

Саша Хмелевски: «Олимпиада без России – неполноценная, не хватает красивого хоккея. Приезду Франции рад разве что Да Коста»

Фиаско «ПСЖ» Сафонова, «Заря» из ЛНР во Второй лиге, экс-тренер «Юве» возглавит «Тоттенхэм», жалоба «Барсы» на судейство, хет-трик Нету и победа «Челси», гениальный Модрич и другие новости

Дайджест выходит при поддержке ГигаЧата – ИИ-помощника от Сбера. Одно из его умений – создавать презентации за пару минут: напишите тему и добавьте текст – нейросеть превратит его в тезисы, распределит их по слайдам и сгенерирует иллюстрации.

18+ Реклама. ПAO «Сбербанк России». Erid: 2SDnjbvxJsi