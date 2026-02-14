Гуменник – 6-й в фигурке, Малинин – без медали, Шайдоров из Казахстана – чемпион, Клэбо – 8-кратный, на Играх кончились презервативы и другие олимпийские новости
1. Петр Гуменник справился с произвольной программой – сделал пять четверных! Но судьи нашли много помарок в технике, так что только шестое место. И за них стыдно. Но все равно это лучший результат для наших фигуристов с серебра Евгения Плющенко в Ванкувере-2010.
2. «Бог квадов» Илья Малинин развалил произвольную программу и остался без медали. Чемпион – Михаил Шайдоров из Казахстана. Он первый олимпийский чемпион в мужском катании в истории своей страны.
3. Между тем, итальянский журнал Vogue включил костюм Гуменника в подборку лучших образов Олимпиады-2026.
4. А утро началось с кошмарной новости – на Олимпиаде в Милане за три дня закончились все бесплатные презервативы. И неизвестно, когда будет новая партия.
5. Итальянской биатлонистке Ребекке Пасслер, сдавшей положительную допинг-пробу перед Играми, разрешили выступить в Милане. Она оправдалась съеденной «Нутеллой»!
6. Француз Кентен Фийон-Майе выиграл биатлонный спринт и стал четырехкратным олимпийским чемпионом.
7. Лыжник Савелий Коростелев стал 15-м в гонке свободным стилем с раздельного старта. Победил Йоханнес Клэбо, став восьмикратным олимпийским чемпионом – он уже повторил рекорд Бьорна Дэли, Марит Бьорген и Уле Эйнара Бьорндалена.
8. Клэбо сообщил, что Норвегия хочет взять реванш за Олимпиаду-2022 в Пекине – тогда у них было всего два золота. Но вот нюанс – реванш можно взять только у финна Ииво Нисканена, потому что еще три гонки тогда выиграли россияне.
9. Конькобежец Владимир Семирунний взял серебро на дистанции 10 000 м. В 2023-м году он перешел из России в Польшу. Победил чех Методей Йилек.
10. Австралийка Джози Бафф стала чемпионкой в сноуборд-кроссе. Японец Юто Тоцука взял золото в хаф-пайпе.
11. Британец Мэтт Уэстон – чемпион в скелетоне. Победитель Пекина-2022 немец Кристофер Гротер на этот раз лишь третий. Аксель Юнг стабилен – серебро на вторых Играх подряд.
12. В мужском хоккее Франция проиграла Чехии, Канада разделалась со Швейцарией, Италия уступила Словакии, Финляндия победила Швецию.
13. Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид набрал 6 (1+5) баллов за 2 первых матча – это лучший результат для Игр с участием хоккеистов НХЛ.
Цитаты дня
Петр Гуменник: «Олимпиада – исключительное соревнование. Мне бы хотелось поехать на Игры в 2030 году»
Илья Малинин о провале: «Я все испортил. У меня просто нет слов»
Жаклен о том, что проиграл бронзу Лагрейду: «Боже мой, меня победил изменник. Я разгромлю его в гонке преследования»
Чок и Бейтс о том, стали бы они обжаловать результаты, если бы была возможность: «Мы бы рассмотрели это. Хорошо, когда работа судей оценивается»
Сизерон заявил, что Пападакис оклеветала его в своей книге: «Это наглая ложь»
Шварценеггер о Линдси Вонн, сломавшей ногу на Олимпиаде-2026: «Люди не понимают, зачем она это сделала. Нет величия без трудностей»
Саша Хмелевски: «Олимпиада без России – неполноценная, не хватает красивого хоккея. Приезду Франции рад разве что Да Коста»
