  Гуменник – 6-й в фигурке, Малинин – без медали, Шайдоров из Казахстана – чемпион, Клэбо – 8-кратный, на Играх кончились презервативы и другие олимпийские новости
1. Петр Гуменник справился с произвольной программой – сделал пять четверных! Но судьи нашли много помарок в технике, так что только шестое место. И за них стыдно. Но все равно это лучший результат для наших фигуристов с серебра Евгения Плющенко в Ванкувере-2010. 

2. «Бог квадов» Илья Малинин развалил произвольную программу и остался без медали. Чемпион – Михаил Шайдоров из Казахстана. Он первый олимпийский чемпион в мужском катании в истории своей страны.

3. Между тем, итальянский журнал Vogue включил костюм Гуменника в подборку лучших образов Олимпиады-2026.

4. А утро началось с кошмарной новости – на Олимпиаде в Милане за три дня закончились все бесплатные презервативы. И неизвестно, когда будет новая партия.

5. Итальянской биатлонистке Ребекке Пасслер, сдавшей положительную допинг-пробу перед Играми, разрешили выступить в Милане. Она оправдалась съеденной «Нутеллой»!

6. Француз Кентен Фийон-Майе выиграл биатлонный спринт и стал четырехкратным олимпийским чемпионом.

7. Лыжник Савелий Коростелев стал 15-м в гонке свободным стилем с раздельного старта. Победил Йоханнес Клэбо, став восьмикратным олимпийским чемпионом – он уже повторил рекорд Бьорна Дэли, Марит Бьорген и Уле Эйнара Бьорндалена.

8. Клэбо сообщил, что Норвегия хочет взять реванш за Олимпиаду-2022 в Пекине – тогда у них было всего два золота. Но вот нюанс – реванш можно взять только у финна Ииво Нисканена, потому что еще три гонки тогда выиграли россияне.

9. Конькобежец Владимир Семирунний взял серебро на дистанции 10 000 м. В 2023-м году он перешел из России в Польшу. Победил чех Методей Йилек.

10. Австралийка Джози Бафф стала чемпионкой в сноуборд-кроссе. Японец Юто Тоцука взял золото в хаф-пайпе.

11. Британец Мэтт Уэстон – чемпион в скелетоне. Победитель Пекина-2022 немец Кристофер Гротер на этот раз лишь третий. Аксель Юнг стабилен – серебро на вторых Играх подряд.

12. В мужском хоккее Франция проиграла Чехии, Канада разделалась со Швейцарией, Италия уступила Словакии, Финляндия победила Швецию.

13. Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид набрал 6 (1+5) баллов за 2 первых матча – это лучший результат для Игр с участием хоккеистов НХЛ.

Цитаты дня

Петр Гуменник: «Олимпиада – исключительное соревнование. Мне бы хотелось поехать на Игры в 2030 году»

Илья Малинин о провале: «Я все испортил. У меня просто нет слов»

Жаклен о том, что проиграл бронзу Лагрейду: «Боже мой, меня победил изменник. Я разгромлю его в гонке преследования»

Чок и Бейтс о том, стали бы они обжаловать результаты, если бы была возможность: «Мы бы рассмотрели это. Хорошо, когда работа судей оценивается»

Сизерон заявил, что Пападакис оклеветала его в своей книге: «Это наглая ложь»

Шварценеггер о Линдси Вонн, сломавшей ногу на Олимпиаде-2026: «Люди не понимают, зачем она это сделала. Нет величия без трудностей»

Саша Хмелевски: «Олимпиада без России – неполноценная, не хватает красивого хоккея. Приезду Франции рад разве что Да Коста»

Фиаско «ПСЖ» Сафонова, «Заря» из ЛНР во Второй лиге, экс-тренер «Юве» возглавит «Тоттенхэм», жалоба «Барсы» на судейство, хет-трик Нету и победа «Челси», гениальный Модрич и другие новости

Новость, что кончились средства контрацепции выше пяти четверных Гуменника и 8 места Малинина…
Малинин то чего, шнурки Овечкина помешали или короной об потолок зацепился? Казахстан рулит. Петю засудили, вот это плохо, чистейший прокат, заслужил,. Савелия ждем на марафоне
Вчера Okko мало того, что комментаторы коментировали отвратительно, да и трансляция после проката Гуменника и Марслака имело свойство вылетать, при идеальном интернете. К счастью трансляцию удалось восстановить. Но что будет 17 февраля? Когда трансляция может вылетить жёстко? А 17 февраля Лига Чемпионов параллельно. Трансляция может на прокате Сакамото или Лью вылетить.
Судейство на этой олимпиаде в фигурном катании -это позор на весь мир. Цирк какой-то устроили. Кагияма с заваленной произвольной-второй, а люди, откатавшие на порядок лучше-внизу. Тройка должна быть Шайдоров Гуменник Гоголев. Беспредел полнейший. Судьи вообще забыли, что такое совесть. Договорняки одни.
Вообще, меня мужское одиночное разочаровало, как ничто другое. В 2018 году все три призёра имели 300+ баллов, в 2022 - два. Чемпион 2018 года привёз нынешнему 26 баллов, чемпион 2022 - 44. Бронза 2022 стоила на 2 балла дороже, чем нынешнее золото. Кагияма, как двукратный серебряный призёр ОИ, проиграл себе-2022 30 баллов - и это ещё мало! Судьи пробили дно предвзятости, наплевав на профессиональные долг и достоинство. Чистых и красивых прокатов, по сути, не было.
Зато теперь мы знаем, что у Пети все отлично с нервами и его можно смело отправлять на международку! Я очень надеюсь, что в следующем сезоне нас допустят до международных стартов и Петр будет набирать свой рейтинг! Программы бы еще ставить штучные!
Те, кто смотрел мужское ФК, не согласятся с тем, что на Играх кончились гондоны
Судьи-Гондольеры!!!!!!!
А судьи кто? — За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времён Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже....
подскажите по гигантскому слалому еще будут соревнования и когда ?
Валиевой тоже надо было есть Нутеллу, а не крутить-вертеть с лекарствами дедушки
Лыжи в Telegram
