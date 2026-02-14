Олимпиада-2026. Канада обыграла Швейцарию, Чехия победила Францию, Швеция проиграла Финляндии, Словакия одолела Италию
Продолжается мужской хоккейный турнир на Олимпиаде-2026.
В Милане продолжается мужской олимпийский хоккейный турнир.
Сборная Швеции уступила Финляндии (1:4), Словакия одолела Италию (3:2), Чехия победила Францию (6:3), Канада обыграла Швейцарию (5:1).
Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию, ее заменила Франция.
Олимпийский хоккейный турнир
Групповой этап
Группа A
Положение команд: Канада – 6 (2), Швейцария – 3 (2), Чехия – 3 (2), Франция – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.
Группа В
Положение команд: Словакия – 6 (2), Финляндия – 3 (2), Швеция – 3 (2), Италия – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17707 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
807 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Верните Маркова чтоли.
А там регулярка + ПО