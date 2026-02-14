  • Спортс
  • Олимпиада-2026. Канада обыграла Швейцарию, Чехия победила Францию, Швеция проиграла Финляндии, Словакия одолела Италию
807

Олимпиада-2026. Канада обыграла Швейцарию, Чехия победила Францию, Швеция проиграла Финляндии, Словакия одолела Италию

Продолжается мужской хоккейный турнир на Олимпиаде-2026.

В Милане продолжается мужской олимпийский хоккейный турнир.

Сборная Швеции уступила Финляндии (1:4), Словакия одолела Италию (3:2), Чехия победила Францию (6:3), Канада обыграла Швейцарию (5:1).

Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию, ее заменила Франция.

Олимпиада-2026

Олимпийский хоккейный турнир

Групповой этап

Группа A

Положение команд: Канада – 6 (2), Швейцария – 3 (2), Чехия – 3 (2), Франция – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.

Группа В

Положение команд: Словакия – 6 (2), Финляндия – 3 (2), Швеция – 3 (2), Италия – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026

Статистика хоккейного турнира Олимпиады-2026

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17707 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
807 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вчерашний матч - Чехия - Канада прям, ну очень понравился.
За чем постоянно писать что сборная России не допущена?!!!
Ответ Куркиёки
За чем постоянно писать что сборная России не допущена?!!!
Потому что мазохисты
Ответ Куркиёки
За чем постоянно писать что сборная России не допущена?!!!
Хотя бы главную причину писали недопуска, а то видела ветку вк, где люди пишут, что нас из-за допинга в Сочи не пустили.
Хоккей сам по себе прекрасен, а олимпийский тем более. Но удивляет формула проведения. В группе можно проиграть все три матча и всё равно есть возможность стать олимпийскими чемпионами теоретически. Всё-таки на мой взгляд нет ничего лучше кругового турнира - каждый с каждым по одиннадцать матчей. Свою состоятельность нужно доказывать в каждом матче, никакой расслабухи.
Ответ Ripley
Хоккей сам по себе прекрасен, а олимпийский тем более. Но удивляет формула проведения. В группе можно проиграть все три матча и всё равно есть возможность стать олимпийскими чемпионами теоретически. Всё-таки на мой взгляд нет ничего лучше кругового турнира - каждый с каждым по одиннадцать матчей. Свою состоятельность нужно доказывать в каждом матче, никакой расслабухи.
Это капец как дорого и долго. И куча ненужных матчей типа Франция Италия
Ответ Ripley
Хоккей сам по себе прекрасен, а олимпийский тем более. Но удивляет формула проведения. В группе можно проиграть все три матча и всё равно есть возможность стать олимпийскими чемпионами теоретически. Всё-таки на мой взгляд нет ничего лучше кругового турнира - каждый с каждым по одиннадцать матчей. Свою состоятельность нужно доказывать в каждом матче, никакой расслабухи.
Надо было делать две группы по 6 команд , выходили бы с 1-4 места , в группе считай по 5 матчей
Финны выключили режим пижона и включили свой режим работяги и совершенно другая команда.как итог.Ну и Сароса рано списали,а вот звездам надо прибавлять.
Вчера хоккей поярче был.
Верните Маркова чтоли.
Окко, верните Маркова !
Ответ мохнатка
Окко, верните Маркова !
На Канаду вернется,проспится как раз))
Не набирал Зиба 100 очков никогда. Комментатор гонит)
Ответ izdaba
Не набирал Зиба 100 очков никогда. Комментатор гонит)
По-любому увидел на флэшскоре)))
А там регулярка + ПО
Ответ nikitosdaipoltos
По-любому увидел на флэшскоре))) А там регулярка + ПО
А Спортсу они не доверяют что ли ?,да и есть офф.сайт НХЛ.Как то не компетентно брать показания с посторонних ресурсов.
Италия достойно смотрится, на бумаге самая слабая сборная турнира, а 2 игры уже очень плотно с фаворитами.
вот ща Маккиннон доволен, а то дали вначале ему дрова какие-то в связку)
Ответ Sashka Azmuka
вот ща Маккиннон доволен, а то дали вначале ему дрова какие-то в связку)
😀😀
Ответ Sashka Azmuka
вот ща Маккиннон доволен, а то дали вначале ему дрова какие-то в связку)
Это купер хотел Хагелю за счет Мака нашакалить очков
Что шведы сотворили в большинстве?!
