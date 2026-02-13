Клэбо включили песню «Тело – убийца» на русском языке в эфире Okko, после победы на Олимпиаде: «Мне нужен перевод, чтобы понять. Но рад, что клип со мной завирусился»

Йоханнесу Клэбо включили песню на русском языке после победы на Олимпиаде.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо в эфире Okko отреагировал на клип болельщиков, в котором он бежит гонку под песню на русском языке.

Сегодня Клэбо выиграл 8-е олимпийское золото в карьере. Он стал лучшим в «разделке» на 10 км свободным стилем.

– Мы хотим показать вам видео, которое завирусилось. Потому что многие люди в нашей стране думают, что в вашей голове играла эта музыка, когда вы ускорялись в самом конце спринта (Йоханнесу включили песню, наложенную на его бег в классическом спринте. В ней звучат слова «Ведь мое тело – убийца. Любовь – пистолет. Не пытайся влюбиться» – Спортс’’).

Песня называется «Мое тело – убийца». Нравится такое определение?

– Никогда не слышал о такой песне. Мне нужен будет перевод, чтобы понять, что там. Но сам факт того, что клип завирусился, очень меня радует. Я счастлив, что людей привлекают лыжные гонки и они становятся более популярными.

– И все же, что играет в вашей голове, когда наступают такие критически важные моменты?

– Я просто стараюсь сосредоточиться на технике исполнения элементов. Простите за скучный ответ, но такова правда, – ответил Клэбо, чьи слова приводит Okko.

Скриншот: трансляция Okko.

