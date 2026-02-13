  • Спортс
  • Клэбо включили песню «Тело – убийца» на русском языке в эфире Okko, после победы на Олимпиаде: «Мне нужен перевод, чтобы понять. Но рад, что клип со мной завирусился»
Клэбо включили песню «Тело – убийца» на русском языке в эфире Okko, после победы на Олимпиаде: «Мне нужен перевод, чтобы понять. Но рад, что клип со мной завирусился»

Йоханнесу Клэбо включили песню на русском языке после победы на Олимпиаде.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо в эфире Okko отреагировал на клип болельщиков, в котором он бежит гонку под песню на русском языке.

Сегодня Клэбо выиграл 8-е олимпийское золото в карьере. Он стал лучшим в «разделке» на 10 км свободным стилем.

– Мы хотим показать вам видео, которое завирусилось. Потому что многие люди в нашей стране думают, что в вашей голове играла эта музыка, когда вы ускорялись в самом конце спринта (Йоханнесу включили песню, наложенную на его бег в классическом спринте. В ней звучат слова «Ведь мое тело – убийца. Любовь – пистолет. Не пытайся влюбиться» – Спортс’’).

Песня называется «Мое тело – убийца». Нравится такое определение?

– Никогда не слышал о такой песне. Мне нужен будет перевод, чтобы понять, что там. Но сам факт того, что клип завирусился, очень меня радует. Я счастлив, что людей привлекают лыжные гонки и они становятся более популярными.

– И все же, что играет в вашей голове, когда наступают такие критически важные моменты?

– Я просто стараюсь сосредоточиться на технике исполнения элементов. Простите за скучный ответ, но такова правда, – ответил Клэбо, чьи слова приводит Okko.

Скриншот: трансляция Okko.

Теперь Клэбо выкосит всю Олимпиаду: 6 из 6 золотых

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
20 комментариев
Клэбо - просто профи. До музыки в тяжёлые моменты ему дела нет, техника важнее.
Загуглил эту пестню... Как теперь ее разслышать?
Ответ Николай Иванов
Загуглил эту пестню... Как теперь ее разслышать?
Хотел тоже загуглить, но прочитал ваш комментарий и передумал. Спасибо, ваша жертва была не напрасной 🤭
Ответ Николай Иванов
Загуглил эту пестню... Как теперь ее разслышать?
Просто интересно, а на что расчет был, когда ты решил гуглить?
Название не то, что намекало - кричало в полный голос
Лукавит. Уверен, что в его голове в тяжёлые моменты играет Иосиф Кобзон с песней "И вновь продолжается бой!"
Ответ Валёк Иванов СПБ
Лукавит. Уверен, что в его голове в тяжёлые моменты играет Иосиф Кобзон с песней "И вновь продолжается бой!"
Или это, или "Восстану, как Годзилла" 🤔
Ответ Валёк Иванов СПБ
Лукавит. Уверен, что в его голове в тяжёлые моменты играет Иосиф Кобзон с песней "И вновь продолжается бой!"
Не, скорее припев "Не думай о секундах с высока"
Клэбо - глыба лыжник, уже вошёл в историю!
Клебо молодец, дружелюбный парень.
Где оно завирусилось, в голове журналиста?
Не стесняется давать интервью "токсичным" российским СМИ, как у них любят выражаться
Клебо наверное хочет квартиру в Саранске ))
Лев Лещенко у меня в голове трещинка, гляньте песню)
Как же на Окко вылизывают этого Клебо. Прям целовать готовы в места, куда нормальные люди не целуют вообще. И это в отношении человека, который поддержал отстранение России и сказал, что не надо лезть в их спорт. Как же это унизительно и стрёмно.
Лыжи в Telegram
