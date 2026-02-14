  • Спортс
  • Фиаско «ПСЖ» Сафонова, «Заря» из ЛНР во Второй лиге, экс-тренер «Юве» возглавит «Тоттенхэм», жалоба «Барсы» на судейство, хет-трик Нету и победа «Челси», гениальный Модрич и другие новости
24

Фиаско «ПСЖ» Сафонова, «Заря» из ЛНР во Второй лиге, экс-тренер «Юве» возглавит «Тоттенхэм», жалоба «Барсы» на судейство, хет-трик Нету и победа «Челси», гениальный Модрич и другие новости

1. «ПСЖ» внезапно проиграл в чемпионате «Ренну», а Матвей Сафонов впервые за все время в Париже пропустил три гола за матч. У Матвея три сухих игры из восьми в этом сезоне, а для «ПСЖ» это поражение стало третьим – уже больше, чем в двух предыдущих сезонах.

2. Удачнее во Франции выступил другой россиянин Александр Головин, который сделал два ассиста и помог «Монако» победить «Нант». Правда, в концовке хавбек умудрился схватить две глупейшие желтые карточки.

3. «Заря» из ЛНР выступит в новом сезоне Второй лиги Б. Клуб получил аттестат ФНЛ.

4. Экс-тренер «Ювентуса» Игор Тудор возглавит «Тоттенхэм». Решение временное – в конце сезона хотят вернуть Почеттино.

5. «Барселона» рассматривает возможность подачи жалобы на судейство в матче против «Атлетико» (0:4). Рафа Юсте назвал «позором» отмену гола Кубарси, Итурральде возмущен, что проверка заняла так много времени, а Лапорта еще и плохой газон припомнил.

6. «Челси» спокойно разобрался с «Халлом» в 4-м раунде Кубка Англии, а Педру Нету сделал хет-трик, причем второй гол он забил прямым ударом с углового между ног вратарю! Это восьмая победа «синих» в 11 матчах после назначения Росеньора.

7. Гениальный, потрясающий, великий Лука Модрич принес «Милану» победу над «Пизой» – и это в 40 лет (лишь двое забивали в Серии А, будучи старше хорвата)! «Россонери» не проигрывают в чемпионате 23 матча – такого не было пять лет.

8. Согласно инсайдам Sport24, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Германия и еще 8 стран по-прежнему резко против возвращения России.

9. В КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Металлург» – шестая победа кряду. «Авангард» победил «Амур» – 6:2. Остальные результаты дня – здесь

10. Егор Дёмин с командой Винса Картера стал победителем Турнира восходящих звезд НБА

11. Криштиану Роналду прекращает бойкотировать матчи «Аль-Насра» и сыграет уже сегодня против «Аль-Фатеха».

12. Виктория Мбоко и Каролина Мухова сыграют в финале теннисного турнира в Дохе.

13. 40-летний легендарный разыгрывающий Крис Пол объявил о завершении карьеры.

Дайджест главных событий Олимпиады-2026 Гуменник – 6-й в фигурке, Малинин – без медали, Шайдоров из Казахстана – чемпион, Клэбо – 8-кратный, на Играх кончились презервативы и другие олимпийские новости

Цитаты дня

Кирьяков о повышении коммуналки: «За воду на даче пришел сумасшедший счет, на 3-4 тысячи больше, за квартиру тоже. Представляю, что творится в регионах. Вся надежда на Госдуму»

Черчесов о Денисове: «Вы говорите «конфликт», а я назову рабочим моментом. Надеюсь, он его переосмыслит. Игорь – реально умный парень»

Сантуш о Месси и Роналду: «Вы предпочитаете Бетховена или Моцарта? Гениев нельзя сравнивать. По титулам Криштиану выигрывает»

Пеп о мигрантах: «Каждый хочет лучшей жизни. Большинство уезжает из-за проблем в своих странах, а не потому, что хочется. Чем больше будем принимать другие культуры, тем лучше станет общество»

утренний дайджест
Главная состоит только из новостей о фигурном катании, на данный момент - целиком.
Я бы очень удивился, если бы Луиш Нету на самом деле сейчас играл за Челси, да ещё и хет-трик сделал :). Имелся в виду, конечно, Педру Нету.
Что же Вы так... Ни в заголовке, ни в содержании дайджеста не упомянута развязка в мужском одиночном фигурного катания на Олимпиаде! Там такое было! Мама мия! Гуменника засудили, но он всё равно 6-й! Малинин сенсационно с грохотом и треском провалился, а с золотом - Шайдоров под руководством Урманова и Казахстан!
Ответ Anton_Right
Что же Вы так... Ни в заголовке, ни в содержании дайджеста не упомянута развязка в мужском одиночном фигурного катания на Олимпиаде! Там такое было! Мама мия! Гуменника засудили, но он всё равно 6-й! Малинин сенсационно с грохотом и треском провалился, а с золотом - Шайдоров под руководством Урманова и Казахстан!
Алексей и Мища герои!
Ответ Anton_Right
Что же Вы так... Ни в заголовке, ни в содержании дайджеста не упомянута развязка в мужском одиночном фигурного катания на Олимпиаде! Там такое было! Мама мия! Гуменника засудили, но он всё равно 6-й! Малинин сенсационно с грохотом и треском провалился, а с золотом - Шайдоров под руководством Урманова и Казахстан!
Да тут вся главная в этой мужской фигурке! Я уж страницу обновлял несколько раз, думая что попал в ветку мужского катания! Бедный мой смартфон
З.ы. будь мужчиной, истерику оставь для большинства фанатов фигурки, т.е. женской аудитории
Надо было рядом новости про Модрича и Криса Пола.
только не Луиш Нету, а Педро Нету!
Сглазили Сафонова...
Посмотрел обзор матча Рен-ПСЖ, не увидел ошибок Сафонова в пропущенных голах.
Спортс.ру, а результат Рэксхэма, который в кубке Англии обыграл Ипсвич (1-0), религия не позволяет написать в дайджесте? Или это совсем рядовое событие?
Ответ AndreyBSC
Спортс.ру, а результат Рэксхэма, который в кубке Англии обыграл Ипсвич (1-0), религия не позволяет написать в дайджесте? Или это совсем рядовое событие?
Кому нафиг этот Рексхэм с Ипсвичем нужны, тем более в дайджесте?
Не закрепится Сафонов. Не топ. Смотрел половину его матчей. Смотрел половину всех его матчей за всю карьеру. Нет чувства надежности от его игры как у топ вратарей.
