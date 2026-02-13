«Это наглая ложь». Сизерон заявил, что Пападакис оклеветала его в своей книге
Двукратный олимпийский чемпион Гийом Сизерон заявил, что Габриэла Пападакис оклеветала его в своей книге.
Пападакис и Сизерон – олимпийские чемпионы Пекина-2022. В 2025-м Сизерон встал в пару с Лоранс Фурнье-Бодри и спустя год выиграл с ней Олимпиаду в Милане.
Перед этими Играми Пападакис выпустила книгу, в которой рассказала о своем пути в спорте и об отношениях с бывшим партнером, обвинив его в чрезмерном контроле и моральном насилии.
Среди прочего Пападакис в мемуарах рассказала, что в юности пережила сексуальное насилие со стороны тренера. По ее словам, уже во взрослом возрасте она собиралась подать жалобу на обидчика, но Сизерон пригрозил ей, что больше не будет с ней кататься, если она это сделает.
«Это наглая ложь», – ответил Сизерон журналисту на вопрос, шантажировал ли он Пападакис прекращением рабочих отношений.
Обвиняя всех, Габриэла Пападакис рушит свое наследие
Скандальная книга Пападакис: страх перед Сизероном, выкидыш на льду, «хоть бы Тесса и Скотт упали»
Интересно, на что надеялась Габриэлла, собираясь спустя сколько-то лет подать жалобу на тренера? За это время не то что изнасилование нельзя доказать, а даже сам факт пребывания ее в гостях у тренера. И причем тут Сизерон? Если произошло преступление, нужно сразу в полицию идти, а не спрашивать у партнёра, что он об этом думает.
Ну вот сейчас она вырвалась на свободу, мечта сбылась. И что? Сигареты и вино?
Еще ЧМ откатать надо.
Чего я не могу понять, так это претензий к Гийому. Она сама себе противоречит, когда говорит о нём. И все эти набросы на него от банальной обиды, что он продолжил кататься без неё. Хотя это она продинамила его, когда он спрашивал о продолжении карьеры.
Что вызывает вопросы:
Она — атлет в пуле тестирования ВАДА. Удивительно, что, подозревая отравление, она не поспешила проверить состав крови. Неужели система допинг-контроля настолько лояльна к ним была , что позволяет игнорировать такие риски? или такая беспечность с ее стороны.
Переводила с помощью автоперевода, но вряд ли там много искажений: его папа рассказал, что никогда не видел сына в таком сильном напряжении как перед этими играми. И что напряжение было именно от того, что Гийом больше всего хотел победы на этих играх для Лоранс, потому что безмерно ценит ее как друга, и потому что считает, что она этого более чем достойна.
То, что он нервничал больше, чем обычно, действительно всем было видно по его неожиданным ошибкам, и плюс наверняка из-за этой кампании с книгой против него. И мне кажется, что Габи тут действительно могли использовать, пытаясь выудить из нее как можно больше информации против Гийома. А с ее психикой она легко могла поверить тем, кто продолжает убеждать ее, что она жертва, используя ее разочарование и депрессию, а Гийом злодей, отсюда и вот этот странный, не согласующийся со всем его остальным поведением эпизод про угрозы прекращения сотрудничества с его стороны.
Но здесь мне верится в то, что "воспоминания могут отличаться", а люди с такими особенностями характера часто невинные ответы других додумывают не в свою пользу, придавая им совсем другое значение.