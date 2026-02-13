110

«Это наглая ложь». Сизерон заявил, что Пападакис оклеветала его в своей книге

Сизерон заявил, что Пападакис оклеветала его в своей книге.

Двукратный олимпийский чемпион Гийом Сизерон заявил, что Габриэла Пападакис оклеветала его в своей книге. 

Пападакис и Сизерон – олимпийские чемпионы Пекина-2022. В 2025-м Сизерон встал в пару с Лоранс Фурнье-Бодри и спустя год выиграл с ней Олимпиаду в Милане.

Перед этими Играми Пападакис выпустила книгу, в которой рассказала о своем пути в спорте и об отношениях с бывшим партнером, обвинив его в чрезмерном контроле и моральном насилии.

Среди прочего Пападакис в мемуарах рассказала, что в юности пережила сексуальное насилие со стороны тренера. По ее словам, уже во взрослом возрасте она собиралась подать жалобу на обидчика, но Сизерон пригрозил ей, что больше не будет с ней кататься, если она это сделает. 

«Это наглая ложь», – ответил Сизерон журналисту на вопрос, шантажировал ли он Пападакис прекращением рабочих отношений. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RMC Sport
Николай Соренсен
Ща Гийом отойдёт от ОИ, и Габи получит все, что заслужила.
Ответ Флер де Лис
Ща Гийом отойдёт от ОИ, и Габи получит все, что заслужила.
Аминь .
Ответ Флер де Лис
Ща Гийом отойдёт от ОИ, и Габи получит все, что заслужила.
Да будет так.
Олимпиада выиграна, теперь у Сизерона есть время и силы на то, чтобы разобраться с этой книгой) Не удивлюсь, если он в итоге подаст в суд на Габриэллу.
Интересно, на что надеялась Габриэлла, собираясь спустя сколько-то лет подать жалобу на тренера? За это время не то что изнасилование нельзя доказать, а даже сам факт пребывания ее в гостях у тренера. И причем тут Сизерон? Если произошло преступление, нужно сразу в полицию идти, а не спрашивать у партнёра, что он об этом думает.
Ответ Kareglazaya
Олимпиада выиграна, теперь у Сизерона есть время и силы на то, чтобы разобраться с этой книгой) Не удивлюсь, если он в итоге подаст в суд на Габриэллу. Интересно, на что надеялась Габриэлла, собираясь спустя сколько-то лет подать жалобу на тренера? За это время не то что изнасилование нельзя доказать, а даже сам факт пребывания ее в гостях у тренера. И причем тут Сизерон? Если произошло преступление, нужно сразу в полицию идти, а не спрашивать у партнёра, что он об этом думает.
ну как же, миту не останавливает отсутствие фактов.
Ответ Ataklena
ну как же, миту не останавливает отсутствие фактов.
И это печально. Даже истории Деппа и некоторых других не заставляют их адекватно взглянуть на ситуацию
По ходу Гийом постоянно варился в проблемах Габи. Это он испытывал насилие со стороны саоей партнёрши, решая её проблемы. Он привёл её к двум олимпийским мндалям!
Ну вот сейчас она вырвалась на свободу, мечта сбылась. И что? Сигареты и вино?
Ответ Маргарита В Сафронова
По ходу Гийом постоянно варился в проблемах Габи. Это он испытывал насилие со стороны саоей партнёрши, решая её проблемы. Он привёл её к двум олимпийским мндалям! Ну вот сейчас она вырвалась на свободу, мечта сбылась. И что? Сигареты и вино?
Как говорится: "Сделай добро и отойди подальше".
Габи конечно перед олимпиадой хорошо подпортила нервную систему Гийому,его никогда не колбасило так,ну теперь он с ней разберется
Ответ Irina037
Габи конечно перед олимпиадой хорошо подпортила нервную систему Гийому,его никогда не колбасило так,ну теперь он с ней разберется
Видимо, она просто продолжила то, что делала ему 20 лет.
Ответ Irina037
Габи конечно перед олимпиадой хорошо подпортила нервную систему Гийому,его никогда не колбасило так,ну теперь он с ней разберется
В межсезонье.
Еще ЧМ откатать надо.
Габриэла кажется очень травмированной девушкой. И я правда могу понять её боль касаемо фигурного катания. И нежелание находиться с бывшим партнёром Лоранс на одном льду тоже.
Чего я не могу понять, так это претензий к Гийому. Она сама себе противоречит, когда говорит о нём. И все эти набросы на него от банальной обиды, что он продолжил кататься без неё. Хотя это она продинамила его, когда он спрашивал о продолжении карьеры.
Ответ a ruby
Габриэла кажется очень травмированной девушкой. И я правда могу понять её боль касаемо фигурного катания. И нежелание находиться с бывшим партнёром Лоранс на одном льду тоже. Чего я не могу понять, так это претензий к Гийому. Она сама себе противоречит, когда говорит о нём. И все эти набросы на него от банальной обиды, что он продолжил кататься без неё. Хотя это она продинамила его, когда он спрашивал о продолжении карьеры.
А ведь все это имело бы больше смысла, будь она тайно и безнадежно в него влюблена.
В своё время очень нравился их дуэт , причём Габриэла нравилась сильнее , вот только сейчас в этой ситуации я верю Гийому , просто верю и всё тут ! Человек вернулся в спорт , также вернул в него прекрасную девушку Лоранс, вместе они выиграли Олимпиаду вопреки всем очередям и заметьте ведут себя крайне корректно с момента возвращения. Если кого и шантажировали то его , видно что он живёт своим делом .
Меня до глубины души поразил один момент в книге. Празднование Нового года, она — уже взрослая девушка, успешная спортсменка мирового уровня. в итоге: алкоголь, подсыпанное вещество (по ее мнению) и насилие. Это жуткая ситуация, но
Что вызывает вопросы:
Она — атлет в пуле тестирования ВАДА. Удивительно, что, подозревая отравление, она не поспешила проверить состав крови. Неужели система допинг-контроля настолько лояльна к ним была , что позволяет игнорировать такие риски? или такая беспечность с ее стороны.
Ответ Понита
Меня до глубины души поразил один момент в книге. Празднование Нового года, она — уже взрослая девушка, успешная спортсменка мирового уровня. в итоге: алкоголь, подсыпанное вещество (по ее мнению) и насилие. Это жуткая ситуация, но Что вызывает вопросы: Она — атлет в пуле тестирования ВАДА. Удивительно, что, подозревая отравление, она не поспешила проверить состав крови. Неужели система допинг-контроля настолько лояльна к ним была , что позволяет игнорировать такие риски? или такая беспечность с ее стороны.
У меня от вечеринок фигуристов после каждого чемпионата глаза на лоб лезут. Там же любой любому может подсыпать допинг.
Ответ Понита
Меня до глубины души поразил один момент в книге. Празднование Нового года, она — уже взрослая девушка, успешная спортсменка мирового уровня. в итоге: алкоголь, подсыпанное вещество (по ее мнению) и насилие. Это жуткая ситуация, но Что вызывает вопросы: Она — атлет в пуле тестирования ВАДА. Удивительно, что, подозревая отравление, она не поспешила проверить состав крови. Неужели система допинг-контроля настолько лояльна к ним была , что позволяет игнорировать такие риски? или такая беспечность с ее стороны.
Ну не напишет же она "набухалась, как конь, до беспамятства" Всегда должен быть кто-то виноват: опоил, подсыпал
Любят в заграницах вспоминать про какое то мифическое насилие в юности. Прямо мейн стрим. Бухать меньше нужно да по заброшкам шататься, а некоторым в дурку прямая дорога. Такая уже прямо всем нужная, что насиловать больше некого и морально и физически. Особенно мне нравится про контроль и моральное насилие. Может он тебя овцу тянул, да человеком сделать пытался. Похоже не получилось.
Пападакис против Сизерона.Феминизм против ЛГБТ,даже не знаю что победит.Но Сизерон производит впечатление адекватного человека,поэтому я за него.
Ответ Алеся Ткаченко
Пападакис против Сизерона.Феминизм против ЛГБТ,даже не знаю что победит.Но Сизерон производит впечатление адекватного человека,поэтому я за него.
Ох уж этот запад со своими повесткой и ценностями 😝
Ответ Evgeniya18
Ох уж этот запад со своими повесткой и ценностями 😝
Слегка ошиблась.Надо было написать МиТу против ЛГБТ ,так точнее
Я тут из любопытства на днях поискала статьи на французском после победы Лоранс и Гийома. Нашла одну про семью Гийома, где рассказывалось о поддержке его семьи - они все были на играх.

Переводила с помощью автоперевода, но вряд ли там много искажений: его папа рассказал, что никогда не видел сына в таком сильном напряжении как перед этими играми. И что напряжение было именно от того, что Гийом больше всего хотел победы на этих играх для Лоранс, потому что безмерно ценит ее как друга, и потому что считает, что она этого более чем достойна.

То, что он нервничал больше, чем обычно, действительно всем было видно по его неожиданным ошибкам, и плюс наверняка из-за этой кампании с книгой против него. И мне кажется, что Габи тут действительно могли использовать, пытаясь выудить из нее как можно больше информации против Гийома. А с ее психикой она легко могла поверить тем, кто продолжает убеждать ее, что она жертва, используя ее разочарование и депрессию, а Гийом злодей, отсюда и вот этот странный, не согласующийся со всем его остальным поведением эпизод про угрозы прекращения сотрудничества с его стороны.

Но здесь мне верится в то, что "воспоминания могут отличаться", а люди с такими особенностями характера часто невинные ответы других додумывают не в свою пользу, придавая им совсем другое значение.
Ответ Arine
Я тут из любопытства на днях поискала статьи на французском после победы Лоранс и Гийома. Нашла одну про семью Гийома, где рассказывалось о поддержке его семьи - они все были на играх. Переводила с помощью автоперевода, но вряд ли там много искажений: его папа рассказал, что никогда не видел сына в таком сильном напряжении как перед этими играми. И что напряжение было именно от того, что Гийом больше всего хотел победы на этих играх для Лоранс, потому что безмерно ценит ее как друга, и потому что считает, что она этого более чем достойна. То, что он нервничал больше, чем обычно, действительно всем было видно по его неожиданным ошибкам, и плюс наверняка из-за этой кампании с книгой против него. И мне кажется, что Габи тут действительно могли использовать, пытаясь выудить из нее как можно больше информации против Гийома. А с ее психикой она легко могла поверить тем, кто продолжает убеждать ее, что она жертва, используя ее разочарование и депрессию, а Гийом злодей, отсюда и вот этот странный, не согласующийся со всем его остальным поведением эпизод про угрозы прекращения сотрудничества с его стороны. Но здесь мне верится в то, что "воспоминания могут отличаться", а люди с такими особенностями характера часто невинные ответы других додумывают не в свою пользу, придавая им совсем другое значение.
Комментарий скрыт
Ответ olgakamchatka1903
Комментарий скрыт
А вот и нет, совсем не так, наступает шок от несправедливости, от наглости, поднимается давление, человек нервничает, потому что, как правило, он такого не ожидает, особенно от близких ему людей, и это очень обидно!
