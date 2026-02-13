«Это наглая ложь». Сизерон заявил, что Пападакис оклеветала его в своей книге

Сизерон заявил, что Пападакис оклеветала его в своей книге.

Двукратный олимпийский чемпион Гийом Сизерон заявил, что Габриэла Пападакис оклеветала его в своей книге.

Пападакис и Сизерон – олимпийские чемпионы Пекина-2022. В 2025-м Сизерон встал в пару с Лоранс Фурнье-Бодри и спустя год выиграл с ней Олимпиаду в Милане.

Перед этими Играми Пападакис выпустила книгу, в которой рассказала о своем пути в спорте и об отношениях с бывшим партнером, обвинив его в чрезмерном контроле и моральном насилии.

Среди прочего Пападакис в мемуарах рассказала, что в юности пережила сексуальное насилие со стороны тренера. По ее словам, уже во взрослом возрасте она собиралась подать жалобу на обидчика, но Сизерон пригрозил ей, что больше не будет с ней кататься, если она это сделает.

«Это наглая ложь», – ответил Сизерон журналисту на вопрос, шантажировал ли он Пападакис прекращением рабочих отношений.

Обвиняя всех, Габриэла Пападакис рушит свое наследие

Скандальная книга Пападакис: страх перед Сизероном, выкидыш на льду, «хоть бы Тесса и Скотт упали»