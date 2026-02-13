⚡ Олимпиада-2026. Сноуборд. Бафф выиграла золото в сноуборд-кроссе, Адамчикова – 2-я, Мойоли – 3-я
Джози Бафф выиграла золото в сноуборд-кроссе на Олимпиаде-2026.
Австралийская сноубордистка Джози Бафф победила в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в Милане.
Олимпиада-2026
Ливиньо, Италия
Сноуборд-кросс
Женщины
1. Джози Бафф (Австралия)
2. Ева Адамчикова (Чехия)
3. Микела Мойоли (Италия)
4. Ноэми Видмер (Швейцария)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Ева в порядке полном, но вроде без усов
да и Треспеш с Перейрой тоже неплохо
а так - 1/8 без сюрпризов
сильный заезд