  • ⚡ Олимпиада-2026. Сноуборд. Бафф выиграла золото в сноуборд-кроссе, Адамчикова – 2-я, Мойоли – 3-я
27

Джози Бафф выиграла золото в сноуборд-кроссе на Олимпиаде-2026.

Австралийская сноубордистка Джози Бафф победила в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в Милане. 

Олимпиада-2026

Ливиньо, Италия

Сноуборд-кросс

Женщины

1. Джози Бафф (Австралия)

2. Ева Адамчикова (Чехия)

3. Микела Мойоли (Италия)

4. Ноэми Видмер (Швейцария)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
27 комментариев
Баффи истребительница соперниц.
ну в общем погода хорошая пока
Ева в порядке полном, но вроде без усов
Каста вообще плохо проехала (
Может француженкам сегодня больше повезёт, чем мужчинам днем ранее.
Ответ heivani
Может француженкам сегодня больше повезёт, чем мужчинам днем ранее.
Каста, по идее, медаль должна взять, хорошо прокатила отбор
да и Треспеш с Перейрой тоже неплохо
Ответ Simon Petrikov
Каста, по идее, медаль должна взять, хорошо прокатила отбор да и Треспеш с Перейрой тоже неплохо
Тоже вот, хотя бы медальку взять. Что вчера, один из братьев Шолле четвёртый только. Малый финал за Боззоло, Шолле - слабое утешение. Амбиции то высокие были.
Ева как то слишком спокойно )
камеры сломались что ли?
Каста просто летела. сильно
а так - 1/8 без сюрпризов
Ева и Бафф
сильный заезд
минус Треспеш и Гаскилл
Каста едва финиш не проспала
