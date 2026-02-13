⚡ Олимпиада-2026. Сноуборд. Бафф выиграла золото в сноуборд-кроссе, Адамчикова – 2-я, Мойоли – 3-я

Джози Бафф выиграла золото в сноуборд-кроссе на Олимпиаде-2026.

Австралийская сноубордистка Джози Бафф победила в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в Милане.

Олимпиада-2026

Ливиньо, Италия

Сноуборд-кросс

Женщины

1. Джози Бафф (Австралия)

2. Ева Адамчикова (Чехия)

3. Микела Мойоли (Италия)

4. Ноэми Видмер (Швейцария)