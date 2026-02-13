В Олимпийской деревне в Кортина-д’Ампеццо за три дня закончились бесплатные презервативы (La Stampa)

La Stampa: в Олимпийской деревне в Кортине закончились бесплатные презервативы.

В Олимпийской деревне в Кортина-д’Ампеццо за три дня закончились бесплатные презервативы для спортсменов, сообщает La Stampa.

«Запасы исчерпались всего за три дня. Нам обещали, что привезут еще, но кто знает когда», – рассказал один из атлетов на условиях анонимности.

По данным издания, для участников соревнований было предусмотрено около 10 тысяч презервативов. На Олимпиаде-2024 в Париже организаторы подготовили порядка 300 тысяч средств контрацепции.

