  В Олимпийской деревне в Кортина-д'Ампеццо за три дня закончились бесплатные презервативы (La Stampa)
188

В Олимпийской деревне в Кортина-д'Ампеццо за три дня закончились бесплатные презервативы для спортсменов, сообщает La Stampa.

La Stampa: в Олимпийской деревне в Кортине закончились бесплатные презервативы.

В Олимпийской деревне в Кортина-д’Ампеццо за три дня закончились бесплатные презервативы для спортсменов, сообщает La Stampa.

«Запасы исчерпались всего за три дня. Нам обещали, что привезут еще, но кто знает когда», – рассказал один из атлетов на условиях анонимности.

По данным издания, для участников соревнований было предусмотрено около 10 тысяч презервативов. На Олимпиаде-2024 в Париже организаторы подготовили порядка 300 тысяч средств контрацепции.

300 тысяч презервативов (и не только обычных) раздали спортсменам в Париже. История великой традиции

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: La Stampa
Теперь заявления спортсменов, мечта попасть на Олимпиаду заиграла новыми красками.
Ответ любое
Теперь заявления спортсменов, мечта попасть на Олимпиаду заиграла новыми красками.
каждую Олимпиаду так. Еще в Сочи кто-то из спортиков говорил, что невозможно удержаться, когда вокруг столько привлекательных спортивных молодых тел. Секс неотъемлемая часть Олимпиады. На картонные кровати жаловались в Токио и Париже
Ответ любое
Теперь заявления спортсменов, мечта попасть на Олимпиаду заиграла новыми красками.
Комментарий скрыт
Может они их надувают как шарики ,или водой наполняют и из окон бросают, что вы сразу о другом подумали
Ответ Анастасия_1116885232
Может они их надувают как шарики ,или водой наполняют и из окон бросают, что вы сразу о другом подумали
Подрастёте и о другом будете думать)
Ответ Петрович
Подрастёте и о другом будете думать)
Всё что могло, уже выррсло)))
Поищите по сумкам у украинских спортсменов)
Ответ Winterburn
Поищите по сумкам у украинских спортсменов)
Комментарий скрыт
Ответ Winterburn
Поищите по сумкам у украинских спортсменов)
Комментарий скрыт
Не зря же издавна говорят:
главное не победа, а участие.
Ответ The world champion 1998
Не зря же издавна говорят: главное не победа, а участие.
Сам процесс участия ещё важнее, я бы сказал.
Ответ pumito
Сам процесс участия ещё важнее, я бы сказал.
Конечно!!! 🙂
Надеюсь по качеству они лучше медалей?
А то потом проблем не оберешься...
Ответ Twilight_Shadow
Надеюсь по качеству они лучше медалей? А то потом проблем не оберешься...
Да, их не склеишь😂😂😂
Ответ Twilight_Shadow
Надеюсь по качеству они лучше медалей? А то потом проблем не оберешься...
Поднимут демографию, как после ои 1980 был бэбибум детей разных цветов 😄
Они туда точно соревноваться поехали? 🤣
Ответ Дандрей
Они туда точно соревноваться поехали? 🤣
ну там на медали и на высокие места претендуют ну от силы четверть спортсменов - а кто то реально как спорт турист от своей страны поехал - вот и расслабляются по полной - на каждой Олимпиаде такие новости появляются
Ответ Дандрей
Они туда точно соревноваться поехали? 🤣
Да это давно не новость, что они там фестивалят будь здоров. Те у кого впереди старты и перспективы, они ещё держут себя в форме, а те кто изначально не особо расяитвал на что-то, либо те, кто вылетел рано, они идут гулять и развлекаться. Ведь, когда ещё такое будет, что ты реально можешь поробовать что угодно и с кем угодно, и вы просто об этом забудете, и никто никому не расскажет:)
Молодые...Озоруют...Что им (с) Виктор Павлович Говоров
Что эта спортивная новость делает на нашем Контрацептивном форуме?
Как обычно потом на таможне, сумки с презервативами у русских спортсменов оказывается больше положенного )))
Перспективная ветка
Ответ Иван Поддубный
Перспективная ветка
И перспективнее видали!
