В Олимпийской деревне в Кортина-д’Ампеццо за три дня закончились бесплатные презервативы (La Stampa)
La Stampa: в Олимпийской деревне в Кортине закончились бесплатные презервативы.
В Олимпийской деревне в Кортина-д’Ампеццо за три дня закончились бесплатные презервативы для спортсменов, сообщает La Stampa.
«Запасы исчерпались всего за три дня. Нам обещали, что привезут еще, но кто знает когда», – рассказал один из атлетов на условиях анонимности.
По данным издания, для участников соревнований было предусмотрено около 10 тысяч презервативов. На Олимпиаде-2024 в Париже организаторы подготовили порядка 300 тысяч средств контрацепции.
300 тысяч презервативов (и не только обычных) раздали спортсменам в Париже. История великой традиции
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: La Stampa
188 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
главное не победа, а участие.
А то потом проблем не оберешься...