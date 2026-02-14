Малинин сорвал произвольную программу и остался без медали на Олимпиаде-2026
Илья Малинин сорвал произвольную программу на Олимпиаде-2026.
Американский фигурист Илья Малинин остался без медали на Олимпиаде-2026 в личном турнире.
Малинин прыгнул четверной флип, затем сделал «бабочку» на акселе, прыгнул четверной лутц, сдвоил риттбергер, упал с четверного лутца, сделал каскад четверной тулуп – ойлер – тройной флип, сдвоил сальхов и упал с него.
Фигурист получил за произвольную программу 156,33 балла. Он занял итоговое 8-е место с 264,49 баллами, победил казахстанец Михаил Шайдоров.
Ранее Малинин стал олимпийским чемпионом в командном турнире.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
243 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Чисто по-человечески очень его жаль...
Чисто по-человечески очень его жаль...
Чисто по-человечески, Закарян рано к нему пристроился. Талант есть, поменьше бы шоу.
Чисто по-человечески очень его жаль...
Очень. Обнять хотелось через экран
Ну у него хоть золото командника есть. На личку его видимо уже не хватило. Отпустить надо и всё, так сложилось. Обидно конечно, что сильнейший спортсмен мира не выиграл личное золото. Но Нейтан вон тоже свои первые ОИ провалил, зато на вторых вынес всех. Илье всего 21, он и до следующих игр доедет.
Ну у него хоть золото командника есть. На личку его видимо уже не хватило. Отпустить надо и всё, так сложилось. Обидно конечно, что сильнейший спортсмен мира не выиграл личное золото. Но Нейтан вон тоже свои первые ОИ провалил, зато на вторых вынес всех. Илье всего 21, он и до следующих игр доедет.
Ну Ханю в свои 25 уже проигрывал, хотя ему было чем брать помимо техники, Чен вообще не докатался до такого возраста
Ну у него хоть золото командника есть. На личку его видимо уже не хватило. Отпустить надо и всё, так сложилось. Обидно конечно, что сильнейший спортсмен мира не выиграл личное золото. Но Нейтан вон тоже свои первые ОИ провалил, зато на вторых вынес всех. Илье всего 21, он и до следующих игр доедет.
Поэтому и нужно было ехать опыта набираться в Пекин. Но теперь уже как есть.
Теперь мы видели всё…
Теперь мы видели всё…
Мы видели спортсмена который физически и эмоционально устал после командника, два дня подряд и через день короткая в личке с его то контентом не устать, что думала американская федерация на давая ему замены в команднике.Илье не казнить себя, не дали тебе распределить силы.
Мы видели спортсмена который физически и эмоционально устал после командника, два дня подряд и через день короткая в личке с его то контентом не устать, что думала американская федерация на давая ему замены в команднике.Илье не казнить себя, не дали тебе распределить силы.
Меня всегда удивляло, почему командные соревнования идут первыми. Я считаю это не правильным - ведь личные соревнования для спортсменов гораздо важнее! И на этой Олимпиаде у нас была возможность убедиться в этом: все фигуристы, учавствовавшие в команднике, в личке показали более низкие результаты. Про Илью вообще не говорю. Организаторам нужно менять регламент, ставить личные соревнования первыми, а командные оставлять, как приятный бонус для спортсменов и зрителей.
При таких раскладах наш должен быть в топ-3. Его выступление очевидно порезали судьи. Единственный из всех приземлил 5 четверных и только топ 6, когда остальные попадали, завалились...при всем к ним уважении
При таких раскладах наш должен быть в топ-3. Его выступление очевидно порезали судьи. Единственный из всех приземлил 5 четверных и только топ 6, когда остальные попадали, завалились...при всем к ним уважении
он должен быть не в топ три, а в топ два, а скорее всего в топ один, учитывая ошибки Миши Шайдорова и то, что объективно у него не может быть таких же компонентов, как у Гуменника
он должен быть не в топ три, а в топ два, а скорее всего в топ один, учитывая ошибки Миши Шайдорова и то, что объективно у него не может быть таких же компонентов, как у Гуменника
У Миши хорошая программа, и короткая тоже была прекрасна. Миша заслужил свое золото своими прокатами. Но Петя как минимум должен был быть с серебром
Тот случай, когда Гуменник обошел таки Малинина…
Тот случай, когда Гуменник обошел таки Малинина…
Но есть нюанс - оба без медали
Но есть нюанс - оба без медали
++
Не верю, что причина в усталости после командника или недостатке формы. Илья просто не вывез колоссального давления, огромных ожиданий, безумного хайпа, который образовался вокруг него. Что еще раз доказывает, что Олимпиада - это совершенно особенный старт, не сравнимый ни с чем даже близко. Хочется пожелать ему не дрогнуть и вернуться сильнее, это не конец света. Нейтан Чен не даст соврать.
Не верю, что причина в усталости после командника или недостатке формы. Илья просто не вывез колоссального давления, огромных ожиданий, безумного хайпа, который образовался вокруг него. Что еще раз доказывает, что Олимпиада - это совершенно особенный старт, не сравнимый ни с чем даже близко. Хочется пожелать ему не дрогнуть и вернуться сильнее, это не конец света. Нейтан Чен не даст соврать.
Ты все вместе скорее всего. Но комнадник его тоже явно подкосил. Катался бы он как там, даже с ошибками бы бы ОИ чемпионом сегодня.
Не верю, что причина в усталости после командника или недостатке формы. Илья просто не вывез колоссального давления, огромных ожиданий, безумного хайпа, который образовался вокруг него. Что еще раз доказывает, что Олимпиада - это совершенно особенный старт, не сравнимый ни с чем даже близко. Хочется пожелать ему не дрогнуть и вернуться сильнее, это не конец света. Нейтан Чен не даст соврать.
Да на него в инсте подписались полмиллиона человек за неделю. Миллионные просмотры рилсов с ним. Понятно что он выигрывал см и другие турниры, но к такому вниманию он не привык
М…зи украли серебро у Пети. Минус 11 баллов- это второе место с огромным отрывом . Непорядочно это
М…зи украли серебро у Пети. Минус 11 баллов- это второе место с огромным отрывом . Непорядочно это
Комментарий скрыт
М…зи украли серебро у Пети. Минус 11 баллов- это второе место с огромным отрывом . Непорядочно это
выступал бы он в кп не первым, однозначно был бы шанс получить бронзу, а уж если бы судили почестнее, то и серебро.
Все выступления после Шайдорова - один сплошной сон при температуре 39
Очень жаль Илью. Напомнило катание Камилы Валиевой - когда с первого прыжка все не задалось и дальше уже невозможно собраться 💔
Очень жаль Илью. Напомнило катание Камилы Валиевой - когда с первого прыжка все не задалось и дальше уже невозможно собраться 💔
Перед ПП уже напрягли с пробой, там все хуже было.
Очень жаль Илью. Напомнило катание Камилы Валиевой - когда с первого прыжка все не задалось и дальше уже невозможно собраться 💔
У Камилы был психологически срыв в ПП из за сложившейся ситуации , в Илья просто бросил программу после бабочки
Коментаторша фигурки это Губерниев в юбке, столько пафоса, невозможно слушать просто.
Коментаторша фигурки это Губерниев в юбке, столько пафоса, невозможно слушать просто.
Да, я поймал себя на мысли, что никогда не хотел, чтобы вместо второго комментатора говорила Тарасова, а в этот раз я этого хотел. Лина Фёдорова способна вывести из себя одним только неустанным повторением оборота "Этот парень", а тут она ещё пару находок добавила. Правда, надо отдать ей должное, она преимущественно молчала во время самих выступлений, что редкость, обычно комментаторы хотя бы называют элементы.
Да, я поймал себя на мысли, что никогда не хотел, чтобы вместо второго комментатора говорила Тарасова, а в этот раз я этого хотел. Лина Фёдорова способна вывести из себя одним только неустанным повторением оборота "Этот парень", а тут она ещё пару находок добавила. Правда, надо отдать ей должное, она преимущественно молчала во время самих выступлений, что редкость, обычно комментаторы хотя бы называют элементы.
"он столько пережил", "он такое пережил", "не представляете, что он пережил"
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем