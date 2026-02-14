Малинин сорвал произвольную программу и остался без медали на Олимпиаде-2026

Илья Малинин сорвал произвольную программу на Олимпиаде-2026.

Американский фигурист Илья Малинин остался без медали на Олимпиаде-2026 в личном турнире.

Малинин прыгнул четверной флип, затем сделал «бабочку» на акселе, прыгнул четверной лутц, сдвоил риттбергер, упал с четверного лутца, сделал каскад четверной тулуп – ойлер – тройной флип, сдвоил сальхов и упал с него.

Фигурист получил за произвольную программу 156,33 балла. Он занял итоговое 8-е место с 264,49 баллами, победил казахстанец Михаил Шайдоров.

Ранее Малинин стал олимпийским чемпионом в командном турнире.