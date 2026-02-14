⚡ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Бразилец Бротен победил в гигантском слаломе, Одерматт – 2-й, Мейар – 3-й

Бразилец Бротен победил в гигантском слаломе на Олимпиаде-2026.

14 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии горнолыжники выступят в гигантском слаломе. Победил бразилец Лукас Пиньейро Бротен.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Горные лыжи

Гигантский слалом, мужчины

1. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия) – 2.25,00

2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,58

3. Лоик Мейар (Швейцария) – 1,17

4. Томас Тумлер (Швейцария) – 1,45

5. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 1,82

6. Лео Ангено (Франция) – 1,99

7. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 2,04

8. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 2,23

9. Марко Шварц (Австрия) – 2,28

10. Жоан Верду (Андорра) – 2,29

11. Тимон Хауган (Норвегия) – 2,30

12. Жан Краньец (Словения) – 2,44

Бразильский горнолыжник едет за золотом Олимпиады: рассмешил Роналдо, красит ногти, считает себя изгоем