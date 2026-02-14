⚡ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Бразилец Бротен победил в гигантском слаломе, Одерматт – 2-й, Мейар – 3-й
Бразилец Бротен победил в гигантском слаломе на Олимпиаде-2026.
14 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии горнолыжники выступят в гигантском слаломе. Победил бразилец Лукас Пиньейро Бротен.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Горные лыжи
Гигантский слалом, мужчины
1. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия) – 2.25,00
2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,58
3. Лоик Мейар (Швейцария) – 1,17
4. Томас Тумлер (Швейцария) – 1,45
5. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 1,82
6. Лео Ангено (Франция) – 1,99
7. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 2,04
8. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 2,23
9. Марко Шварц (Австрия) – 2,28
10. Жоан Верду (Андорра) – 2,29
11. Тимон Хауган (Норвегия) – 2,30
12. Жан Краньец (Словения) – 2,44
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
А Марко боролся до конца, тоже уважуха. Не склалось у него с этой Олимпиадой. Надеюсь, будет ещё одна