⚡ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Бразилец Бротен победил в гигантском слаломе, Одерматт – 2-й, Мейар – 3-й

Бразилец Бротен победил в гигантском слаломе на Олимпиаде-2026.

14 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии горнолыжники выступят в гигантском слаломе. Победил бразилец Лукас Пиньейро Бротен.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Горные лыжи

Гигантский слалом, мужчины

1. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия) – 2.25,00

2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,58

3. Лоик Мейар (Швейцария) – 1,17

4. Томас Тумлер (Швейцария) – 1,45

5. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 1,82

6. Лео Ангено (Франция) – 1,99

7. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 2,04

8. Штефан Бреннштайнер (Австрия) – 2,23

9. Марко Шварц (Австрия) – 2,28

10. Жоан Верду (Андорра) – 2,29

11. Тимон Хауган (Норвегия) – 2,30

12. Жан Краньец (Словения) – 2,44

Бразильский горнолыжник едет за золотом Олимпиады: рассмешил Роналдо, красит ногти, считает себя изгоем

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Нормально так бразил открыл трассу
Кажется, сборной России пора выигрывать чемпионат мира по футболу, бразильцы скоро и в хоккее медальки возьмут
Эх, похерили норги своего полубразила
Теперь я очень жду гимн Бразилии на награждении
Если бы Бротен не был склонен к вылетам, то на вторую попытку его можно было запускать с золотой медалью на шее.. Однако все равно аномальный отрыв у Лукаса от остальных.
Это историческая медаль для Бразилии. Первая в истории на зимних олимпиадах
Ответ Гранитный камушек в груди
Это первая медаль Южной Америки на ЗОИ
Ответ Гранитный камушек в груди
Можно было бы пошутить "Когда наши станут чемпионами мира по футболу? Раньше чем бразильцы в лыжах Олимпийскими чемпионами!"))
Держал кулаки за Лукаса всю дистанцию! Как круто, молодец!
А Марко боролся до конца, тоже уважуха. Не склалось у него с этой Олимпиадой. Надеюсь, будет ещё одна
Всё же немного обидно за Марко. Похоже на олимпиадный синдром Микаэлы в более легкой форме.
Ответ wcy4rdhxhn
Ну у Микаэлы два личных золота есть.. Понятно, что могло быть и больше.
Ответ Frank Underwood
Ну у Микаэлы два личных золота есть.. Понятно, что могло быть и больше.
Всё верно, но ее невезение на ОИ - четко прогрессирует во времени. Пекин стал пиком, и уже в Милане рецидив на фоне абсолютного доминирования в слаломе в этом году.
Одерматт полностью серебряный в Бормио
Молодец Бротен. Пусть и не под норвежским флагом, но все равно - заборол швейцарцев.
Рекомендуем