  • Шайдоров – первый олимпийский чемпион по фигурному катанию из Казахстана. Он исполнил пять квадов в произвольной программе на Играх-2026
Шайдоров стал первым олимпийским чемпионом по фигурному катанию из Казахстана.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сделал пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх-2026. 

Шайдоров исполнил каскад тройной аксель – ойлер – четверной сальхов, четверной лутц (с ошибкой на выезде), четверной тулуп, четверной флип, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель, секвенцию тройной лутц – двойной аксель. 

Фигурист завоевал золото Олимпиады, набрав 291,58 балла. За произвольную программу он получил 198,64. 

Шайдоров – первый олимпийский чемпион по фигурному катанию из Казахстана. Второе место занял японец Юма Кагияма, третье – еще один представитель Японии Шун Сато.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
мужское катание
Мише - насладиться своей победой сполна! Илье - мудрости, чтобы принять поражение и понять, что медаль, особенно ОИ, никогда нельзя вешать заранее. Пете - терпения, к сожалению, в нынешних реалиях справедливость судей нужно «заслужить». И всем спасибо за турнир, это было невероятно
Мише - насладиться своей победой сполна! Илье - мудрости, чтобы принять поражение и понять, что медаль, особенно ОИ, никогда нельзя вешать заранее. Пете - терпения, к сожалению, в нынешних реалиях справедливость судей нужно «заслужить». И всем спасибо за турнир, это было невероятно
Илье объективно после такого психолог нужен, а не только мудрость.
Илье объективно после такого психолог нужен, а не только мудрость.
Было слишком много спеси.. Но жаль, конечно, Илью, родителей, дедушку
Мишу поздравляю!
Его золото сенсационное, но абсолютно честное! Без вопросов накатал. Его еще в КП пытались подальше убрать, чтоб под ногами не мешался, а вот оно как вышло!
Умница!
Очень радостно за Михаила! За Алексея Урманова. За Казахстан.
Очень радостно за Михаила! За Алексея Урманова. За Казахстан.
забыл Ураманова спасибо что напомнил
забыл Ураманова спасибо что напомнил
А я как раз больше за Урманова рада, он наш чемпион и тренер, российский.
Как же радостно за Мишу и Казахстан! Наследие Дениса 🙏🏻
Как же радостно за Мишу и Казахстан! Наследие Дениса 🙏🏻
Комментарий скрыт
кто натурализованный? )
Впервые смотрел фигурное катание от начала и до конца. Ничего не понял, но это было эпично. Шайдоров откатался лучше фаворитов и заслуженно победил, с чем я его и поздравляю
Впервые смотрел фигурное катание от начала и до конца. Ничего не понял, но это было эпично. Шайдоров откатался лучше фаворитов и заслуженно победил, с чем я его и поздравляю
👍👍
Мда, я в шоке тотальном. Всегда думала, что Олимпиада - это та жизнь, та драма, которая будет почище всех оскароносных фильмов. Миша, с победой, так не бывает. Ну и весь Казахстан тоже. И правда, лучше быть первым человеком в космосе, чем опускать ракеты на головы людям.
Мда, я в шоке тотальном. Всегда думала, что Олимпиада - это та жизнь, та драма, которая будет почище всех оскароносных фильмов. Миша, с победой, так не бывает. Ну и весь Казахстан тоже. И правда, лучше быть первым человеком в космосе, чем опускать ракеты на головы людям.
Лучший комментарий❤️
Мда, я в шоке тотальном. Всегда думала, что Олимпиада - это та жизнь, та драма, которая будет почище всех оскароносных фильмов. Миша, с победой, так не бывает. Ну и весь Казахстан тоже. И правда, лучше быть первым человеком в космосе, чем опускать ракеты на головы людям.
Олимпиада - это раздутое и распиаренное мероприятие. Один старт в одном месте раз в год или 4 года не должен быть престижнее других и даже целых сезонов, как по мне, это вообще лишнее в спорте, сильнейшие определяются именно на дистанции, и это должно быть престижнее. Те же кубки мира в разных видах спорта взять, правда, их надо адекватно составлять, а не как в лыжах, где одни спринты остались, и там бегут меньше биатлонистов.
Развязка гениальная, поздравления Казахстану!
Очень рад за Урманова тоже он заслужил , Миша чемпион по делу !
Поздравляю Мишу и весь Казахстан!
Безумно рада за Урманова - он когда встречал Мишу со льда после проката даже заплакал, настолько был рад за такой хороший прокат.
А теперь его ученик Олимпийский чемпион))
Поздравляю Мишу и весь Казахстан! Безумно рада за Урманова - он когда встречал Мишу со льда после проката даже заплакал, настолько был рад за такой хороший прокат. А теперь его ученик Олимпийский чемпион))
Ну, всё. Теперь Урманова ещё больше накроет. Шайдорова с победой, сделал что мог!
