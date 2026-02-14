Шайдоров – первый олимпийский чемпион по фигурному катанию из Казахстана. Он исполнил пять квадов в произвольной программе на Играх-2026
Шайдоров стал первым олимпийским чемпионом по фигурному катанию из Казахстана.
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сделал пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх-2026.
Шайдоров исполнил каскад тройной аксель – ойлер – четверной сальхов, четверной лутц (с ошибкой на выезде), четверной тулуп, четверной флип, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель, секвенцию тройной лутц – двойной аксель.
Фигурист завоевал золото Олимпиады, набрав 291,58 балла. За произвольную программу он получил 198,64.
Шайдоров – первый олимпийский чемпион по фигурному катанию из Казахстана. Второе место занял японец Юма Кагияма, третье – еще один представитель Японии Шун Сато.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Его золото сенсационное, но абсолютно честное! Без вопросов накатал. Его еще в КП пытались подальше убрать, чтоб под ногами не мешался, а вот оно как вышло!
Умница!
Безумно рада за Урманова - он когда встречал Мишу со льда после проката даже заплакал, настолько был рад за такой хороший прокат.
А теперь его ученик Олимпийский чемпион))