Шайдоров – первый олимпийский чемпион по фигурному катанию из Казахстана. Он исполнил пять квадов в произвольной программе на Играх-2026

Шайдоров стал первым олимпийским чемпионом по фигурному катанию из Казахстана.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сделал пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх-2026.

Шайдоров исполнил каскад тройной аксель – ойлер – четверной сальхов, четверной лутц (с ошибкой на выезде), четверной тулуп, четверной флип, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, тройной аксель, секвенцию тройной лутц – двойной аксель.

Фигурист завоевал золото Олимпиады , набрав 291,58 балла. За произвольную программу он получил 198,64.

Шайдоров – первый олимпийский чемпион по фигурному катанию из Казахстана. Второе место занял японец Юма Кагияма, третье – еще один представитель Японии Шун Сато.