Фийон-Майе стал четырехкратным олимпийским чемпионом, у Кристиансена и Лагрейда – третья медаль Игр

Кентен Фийон-Майе стал четырехкратным олимпийским чемпионом по биатлону.

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл золото в спринте на Олимпиаде-2026.

Для него это четвертая победа на Олимпийских играх в карьере. Всего на его счету семь наград (4-3-0).

Серебро завоевал норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Он поднимется на олимпийский пьедестал почета в третий раз (1-1-1).

Бронзу взял еще один норвежец Стурла Лагрейд, для него это также третья медаль Игр (1-0-2).