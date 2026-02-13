  • Спортс
9

Фийон-Майе стал четырехкратным олимпийским чемпионом, у Кристиансена и Лагрейда – третья медаль Игр

Кентен Фийон-Майе стал четырехкратным олимпийским чемпионом по биатлону.

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл золото в спринте на Олимпиаде-2026. 

Для него это четвертая победа на Олимпийских играх в карьере. Всего на его счету семь наград (4-3-0). 

Серебро завоевал норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Он поднимется на олимпийский пьедестал почета в третий раз (1-1-1).

Бронзу взял еще один норвежец Стурла Лагрейд, для него это также третья медаль Игр (1-0-2). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoВетле Шостад Кристиансен
logoКентен Фийон-Майе
logoОлимпиада-2026
logoсборная Норвегии
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoсборная Франции
Безумно жаль Жаклена!
По справедливости Эмильен заслужил сегодня бронзу своей выдающейся стрельбой. Но спорт жесток...
За Кентена приятно. А то как взял кубок, так немного сник в последующем сезоне, а сейчас снова в борьбе. Поздравления.
Пока француз выглядит здорово и по скорости и по стрельбе без ошибок, заслуженная победа 🥇
Кентенище, четырехкратный олимпийский чемпион!
Стурла давно в сборной. Думал у него больше медалей ОИ
Даешь золото в преследовании и эстафете!
Ответ Гранитный камушек в груди
Даешь золото в преследовании и эстафете!
В эстафете почти без шансов против Норвегии, в масс-старте и то больше шансов.
В кои-то веки Жаклен жакленил в тему, но не выгорело,эх)
Олимпийские Боги явно любят Кентена. А вот с личным золотом ЧМ до сих пор не срослось. Крайне редкий случай, почти всегда наоборот.
Чем-то ситуация похожа с Настей Кузьминой, но та всё же под занавес карьеры разжилась золотом ЧМ.
