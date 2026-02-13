Фийон-Майе стал четырехкратным олимпийским чемпионом, у Кристиансена и Лагрейда – третья медаль Игр
Кентен Фийон-Майе стал четырехкратным олимпийским чемпионом по биатлону.
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл золото в спринте на Олимпиаде-2026.
Для него это четвертая победа на Олимпийских играх в карьере. Всего на его счету семь наград (4-3-0).
Серебро завоевал норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Он поднимется на олимпийский пьедестал почета в третий раз (1-1-1).
Бронзу взял еще один норвежец Стурла Лагрейд, для него это также третья медаль Игр (1-0-2).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
По справедливости Эмильен заслужил сегодня бронзу своей выдающейся стрельбой. Но спорт жесток...
Чем-то ситуация похожа с Настей Кузьминой, но та всё же под занавес карьеры разжилась золотом ЧМ.