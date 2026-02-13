  • Спортс
Линдси Вонн предстоит еще две операции после падения на Олимпиаде. Она уже перенесла три

Американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила, что ей предстоит еще две операции на ноге после падения на Олимпиаде.

В конце января спортсменка на тренировке получила травму – порвала крестообразные связки колена. Несмотря на это, она решила принять участие в Олимпийских играх, но во время соревнований упала и получила перелом большеберцовой кости. Она уже перенесла три операции. 

«Последние несколько дней здесь, в больнице, были довольно тяжелыми. Наконец-то я начинаю чувствовать себя собой, но мне предстоит еще долгий путь.

Завтра у меня будет еще одна операция, и, надеюсь, она пройдет хорошо. После этого я, возможно, смогу уехать домой, где мне потребуется еще одна операция. Пока не знаю точно, что именно она в себя включает, — нужно подождать результатов более качественной диагностики.

Вот как-то так у меня сейчас обстоят дела. Я в больнице, практически не могу двигаться, но меня навещает много друзей и родных», — рассказала Вонн.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Линдси Вонн
Такие люди не могут остановиться, нужно чтобы кто-то им помогал приблизится к реальности.
Здоровья конечно
Судя по всему Линдси готовится выступить на параолимпиаде . Слабоумие и отвага.
Любимка , всё будет хорошо , выздоравливай !
Ответ Lindsey Caroline Kildow-Vonn
Любимка , всё будет хорошо , выздоравливай !
Твоё хорошо и её может быть кардинально различным )
Железная тётка 🦾. Ещё порадует нас на Олимпиаде-2030.
Ответ Мистер Уайт
Железная тётка 🦾. Ещё порадует нас на Олимпиаде-2030.
К 2030 в прямом смысле железная будет
Ответ Мистер Уайт
Железная тётка 🦾. Ещё порадует нас на Олимпиаде-2030.
Параолимпиаде
Завтра у меня ещё одна операция, а послезавтра две попытки в гигантском слаломе
На 2й сезон на нетфликсе хватит контента
Просто иллюстрация к мему "Слабоумие и отвага"
Не поленитесь и найдите в интернете регламент чемпионатов мира по горным лыжам среди ветеранов. Там 14 классов, 14-й - возраст 90+. Линдси ещё пройдётся ураганом по всем классам и долго-долго будет радовать поклонников своими победами.
Ответ Vadim Iakouchov
Не поленитесь и найдите в интернете регламент чемпионатов мира по горным лыжам среди ветеранов. Там 14 классов, 14-й - возраст 90+. Линдси ещё пройдётся ураганом по всем классам и долго-долго будет радовать поклонников своими победами.
Сильно удивлюсь, если она доживёт до 90
До чего может довести человека дурость!((
Ответ Геннадий Тёкин
До чего может довести человека дурость!((
В чем дурость? Она из-за дурости просто случайно зацепилась за ворота и так разбилась? Просто стечение обстоятельств.
Ответ Hardy
В чем дурость? Она из-за дурости просто случайно зацепилась за ворота и так разбилась? Просто стечение обстоятельств.
Пару недель назАд кресты порвала. Пока отёк спадет, внутри колена устаканится - тренироваться нельзя. Да, многие не зная о разрыве продолжали спортивную карьеру. Но... В первое время после травмы нужен покой. Потом мышцы и боковые связки смогут компенсировать отсутствие крестообразной. Но, горные лыжи... Это не реально.
Безумство храбрых.
