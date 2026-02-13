Линдси Вонн предстоит еще две операции после падения на Олимпиаде. Она уже перенесла три

Линдси Вонн перенесет еще две операции после падения на Олимпиаде.

Американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила, что ей предстоит еще две операции на ноге после падения на Олимпиаде.

В конце января спортсменка на тренировке получила травму – порвала крестообразные связки колена. Несмотря на это, она решила принять участие в Олимпийских играх, но во время соревнований упала и получила перелом большеберцовой кости. Она уже перенесла три операции.

«Последние несколько дней здесь, в больнице, были довольно тяжелыми. Наконец-то я начинаю чувствовать себя собой, но мне предстоит еще долгий путь.

Завтра у меня будет еще одна операция, и, надеюсь, она пройдет хорошо. После этого я, возможно, смогу уехать домой, где мне потребуется еще одна операция. Пока не знаю точно, что именно она в себя включает, — нужно подождать результатов более качественной диагностики.

Вот как-то так у меня сейчас обстоят дела. Я в больнице, практически не могу двигаться, но меня навещает много друзей и родных», — рассказала Вонн.

