⚡ Олимпиада-2026. Скелетон. Уэстон победил, Юнг – 2-й, Гротер – 3-й
Британец Уэстон победил в скелетоне на Олимпиаде-2026.
13 февраля скелетонисты разыграли медали на Олимпийских играх в Италии. Победу одержал Мэтт Уэстон из Великобритании.
Кортина-д’Ампеццо, Италия
Мужчины
1. Мэтт Уэстон (Великобритания) – 3.43,33
2. Аксель Юнг (Германия) – 0,88
3. Кристофер Гротер (Германия) – 1,07
4. Чен Вэнь (Китай) – 1,26
5. Амедео Багнис (Италия) – 1,41
6. Феликс Кайзингер (Германия) – 1,81
7. Инь Чжэн (Китай) – 2,22
8. Линь Циньвэй (Китай) – 2,28
9. Маркус Уайатт (Великобритания) – 2,44
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Немцы молодцы, но бритиш был сильнее.
На дам глянем сегодня уже. Если по чесноку, то Германия плохо выступает, если брать ОИ-2022
