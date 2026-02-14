⚡ Олимпиада-2026. Скелетон. Уэстон победил, Юнг – 2-й, Гротер – 3-й

Британец Уэстон победил в скелетоне на Олимпиаде-2026.

13 февраля скелетонисты разыграли медали на Олимпийских играх в Италии. Победу одержал Мэтт Уэстон из Великобритании.

Олимпиада-2026

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Скелетон

Мужчины

1. Мэтт Уэстон (Великобритания) – 3.43,33

2. Аксель Юнг (Германия) – 0,88

3. Кристофер Гротер (Германия) – 1,07

4. Чен Вэнь (Китай) – 1,26

5. Амедео Багнис (Италия) – 1,41

6. Феликс Кайзингер (Германия) – 1,81

7. Инь Чжэн (Китай) – 2,22

8. Линь Циньвэй (Китай) – 2,28

9. Маркус Уайатт (Великобритания) – 2,44