Жаклен о том, что проиграл бронзу Лагрейду: «Боже мой, меня победил изменник. Я разгромлю его в гонке преследования»

Жаклен о том, что проиграл бронзу в спринте Лагрейду: меня победил изменник.

Французский биатлонист Эмильен Жаклен высказался о том, что проиграл 0,2 секунды норвежцу Стурле Лагрейду в борьбе за бронзу в спринте на Олимпиаде-2026.

«Боже мой, меня победил изменник, ха-ха. Я разгромлю его в воскресенье [в гонке преследования], а там посмотрим», – сказал Жаклен норвежскому изданию VG.

«Не знаю, что случилось с Жакленом. Может, он остановился, чтобы поздороваться с публикой?» – сказал ранее Лагрейд, комментируя проигрыш француза.

После индивидуальной гонки на Олимпиаде Лагрейд со слезами признался в интервью , что изменил своей девушке и сильно переживает по этому поводу.

Позже норвежец извинился за признание и заявил, что больше не будет давать комментариев на эту тему.

