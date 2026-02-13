Жаклен о том, что проиграл бронзу Лагрейду: «Боже мой, меня победил изменник. Я разгромлю его в гонке преследования»
Жаклен о том, что проиграл бронзу в спринте Лагрейду: меня победил изменник.
Французский биатлонист Эмильен Жаклен высказался о том, что проиграл 0,2 секунды норвежцу Стурле Лагрейду в борьбе за бронзу в спринте на Олимпиаде-2026.
«Боже мой, меня победил изменник, ха-ха. Я разгромлю его в воскресенье [в гонке преследования], а там посмотрим», – сказал Жаклен норвежскому изданию VG.
«Не знаю, что случилось с Жакленом. Может, он остановился, чтобы поздороваться с публикой?» – сказал ранее Лагрейд, комментируя проигрыш француза.
После индивидуальной гонки на Олимпиаде Лагрейд со слезами признался в интервью, что изменил своей девушке и сильно переживает по этому поводу.
Позже норвежец извинился за признание и заявил, что больше не будет давать комментариев на эту тему.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: VG
Давай, вспоминай, что ты 2кратный ЧМ в ГП
Но раздолбай тот еще)
Валидола не напасешься на него
И в какой-то момент просто стал умирать на последнем кругу постоянно.... Типо позднего Свендсена (но у тот конечно царил на последних кругах дольше и ярче)