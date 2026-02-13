  • Спортс
Жаклен о том, что проиграл бронзу Лагрейду: «Боже мой, меня победил изменник. Я разгромлю его в гонке преследования»

Жаклен о том, что проиграл бронзу в спринте Лагрейду: меня победил изменник.

Французский биатлонист Эмильен Жаклен высказался о том, что проиграл 0,2 секунды норвежцу Стурле Лагрейду в борьбе за бронзу в спринте на Олимпиаде-2026. 

«Боже мой, меня победил изменник, ха-ха. Я разгромлю его в воскресенье [в гонке преследования], а там посмотрим», – сказал Жаклен норвежскому изданию VG. 

 «Не знаю, что случилось с Жакленом. Может, он остановился, чтобы поздороваться с публикой?» – сказал ранее Лагрейд, комментируя проигрыш француза. 

После индивидуальной гонки на Олимпиаде Лагрейд со слезами признался в интервью, что изменил своей девушке и сильно переживает по этому поводу.

Позже норвежец извинился за признание и заявил, что больше не будет давать комментариев на эту тему.

Лагрейд и измена. Норвежец всколыхнул мировой биатлон

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: VG
32 комментария
Не знал, что в биатлоне есть трэшток
Ответ Singidunum1389
Не знал, что в биатлоне есть трэшток
новое поколение пришло))
Жалко Жаклена,не повезло даже с такой стрельбой. Но сам виноват, в конце финишной прямой вообще не отталкивался, просто скользил по инерции, вот и 0,2 секунды.
Ответ Doctor West
Жалко Жаклена,не повезло даже с такой стрельбой. Но сам виноват, в конце финишной прямой вообще не отталкивался, просто скользил по инерции, вот и 0,2 секунды.
да он эти 0.2 по ходу растерял из-за ссвоего раздолбайства, то повязку с головы снимал, то перчатки поправляет пол часа’, то смотрит куда то по сторонам вместо того чтобы гнать что есть сил, он какой то раздолбай
Ответ поколение пепси
да он эти 0.2 по ходу растерял из-за ссвоего раздолбайства, то повязку с головы снимал, то перчатки поправляет пол часа’, то смотрит куда то по сторонам вместо того чтобы гнать что есть сил, он какой то раздолбай
👍
Какая то супер секс Олимпиада получилась. Кто то кому то изменил, У кого то дети пойдут . А в основном нехватка презервативов......
Ответ archery10
Какая то супер секс Олимпиада получилась. Кто то кому то изменил, У кого то дети пойдут . А в основном нехватка презервативов......
ДА ЛЕГРЕЙД КОНЕЧНО ГЛУПОСТЬ ВЫДАЛ НЕВИДАННУЮ.
Ответ Игор Ткачук
ДА ЛЕГРЕЙД КОНЕЧНО ГЛУПОСТЬ ВЫДАЛ НЕВИДАННУЮ.
зачем ты орёшь.
🤣
Давай, вспоминай, что ты 2кратный ЧМ в ГП
Ответ NiKsana
Трололо 🤣
Не раскисает, радостно
Но раздолбай тот еще)
Валидола не напасешься на него
Эмильен, вспомни, что ты чемпион мира, что дважды подряд нагибал младшего Бе именно в преследовании, а потом еще разок не забудь потроллить
Ответ Гранитный камушек в груди
Эмильен, вспомни, что ты чемпион мира, что дважды подряд нагибал младшего Бе именно в преследовании, а потом еще разок не забудь потроллить
Справедливости ради, нагнул Рыжего он только в 20-м, в 21-м все было ещё до последней стойки решено, и если там Рыжего кто и нагнул, так это Самуэльссон за серебро.
Ответ Adolf Glieder
Справедливости ради, нагнул Рыжего он только в 20-м, в 21-м все было ещё до последней стойки решено, и если там Рыжего кто и нагнул, так это Самуэльссон за серебро.
ГОСПОДА РЫЖИЙ ВЕЛИКИЙ БИАТЛОНИСТ КАК И ФУРКАД И БЬЕРНДАЛЕН. А ЖАКЛЕН, САМУЕЛЬСОН И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПРОСТО БИАТЛОНИСТЫ И НЕ БОЛЕЕ. ДАЖЕ СРАВНИВАТЬ СМЕШНО.
Жаклен когда только появился в элите, сразу стал суперфинишером и с прекрасным последним кругом.
И в какой-то момент просто стал умирать на последнем кругу постоянно.... Типо позднего Свендсена (но у тот конечно царил на последних кругах дольше и ярче)
Ответ kotero90
Жаклен когда только появился в элите, сразу стал суперфинишером и с прекрасным последним кругом. И в какой-то момент просто стал умирать на последнем кругу постоянно.... Типо позднего Свендсена (но у тот конечно царил на последних кругах дольше и ярче)
НЕУДАЧНОЕ СРАВНЕНИЕ. СВЕНСЕН МЕГА ФИНИШЕР. ФУРКАДА ВЗУВАЛ НА РАЗ ДВА. ПРИЧЕМ ПОСТОЯННО.
Ааааааа! Жаклен невероятный!
Уверен, что слова Эмильена неправильно перевели. Не изменник, а изменщик. Изменник - Родины, а изменивший женщине - изменщик. "Ты помнишь, изменщик коварный, как я доверялась тебе?"
Ну он сам то долго отходил от измены Клоэ Шевалье.
Ответ margaritka27
Ну он сам то долго отходил от измены Клоэ Шевалье.
он изменил или она?
