Лыжи. Кубок мира. Илар лидирует в общем зачете у женщин, Диггинс – 2-я, Йоэнсуу – 3-я
Шведка Моа Илар лидирует в общем зачете лыжного Кубка мира.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
Общий зачет
Женщины
После 3 гонок из 42
1. Моа Илар (Швеция) – 152
2. Джесси Диггинс (США) – 143
3. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 143
4. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 133
5-7. Фрида Карлссон (Швеция) – 100
5-7. Кристине Шистад (Норвегия) – 100
5-7. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 100
8. Йонна Сундлинг (Швеция) – 99
9-10. Хайди Венг (Норвегия) – 95
9-10. Майя Далквист (Швеция) – 95
11. Аня Вебер (Швейцария) – 88
12. Рози Бреннан (США) – 85
13. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 84
14. Надин Фендрих (Швейцария) – 81
15. Матильде Мирвол (Норвегия) – 78
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
