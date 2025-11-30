  • Спортс
  Лыжи. Кубок мира. Илар лидирует в общем зачете у женщин, Диггинс – 2-я, Йоэнсуу – 3-я
Лыжи. Кубок мира. Илар лидирует в общем зачете у женщин, Диггинс – 2-я, Йоэнсуу – 3-я

Шведка Моа Илар лидирует в общем зачете лыжного Кубка мира.

Шведская лыжница Моа Илар лидирует в общем зачете Кубка мира сезона-2025/26. 

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

Общий зачет

Женщины

После 3 гонок из 42

1. Моа Илар (Швеция) – 152

2. Джесси Диггинс (США) – 143

3. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 143

4. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 133

5-7. Фрида Карлссон (Швеция) – 100

5-7. Кристине Шистад (Норвегия) – 100

5-7. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 100

8. Йонна Сундлинг (Швеция) – 99

9-10. Хайди Венг (Норвегия) – 95

9-10. Майя Далквист (Швеция) – 95

11. Аня Вебер (Швейцария) – 88

12. Рози Бреннан (США) – 85

13. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 84

14. Надин Фендрих (Швейцария) – 81

15. Матильде Мирвол (Норвегия) – 78

