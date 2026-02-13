  • Спортс
  С итальянской биатлонистки Пасслер сняли отстранение за допинг. Она сможет выступить на Олимпиаде
С итальянской биатлонистки Пасслер сняли отстранение за допинг. Она сможет выступить на Олимпиаде

С итальянской биатлонистки Ребекки Пасслер сняли временное отстранение от соревнований.

Перед домашней Олимпиадой-2026 Пасслер сдала положительный тест на летрозол и была отстранена Итальянским антидопинговым агентством (NADO Italia). Спортсменка обжаловала вердикт в арбитраже NADO Italia.

Арбитраж удовлетворил апелляцию Пасслер, сочтя, что спортсменка приняла запрещенный препарат непреднамеренно. Итальянка сможет принять участие в Играх, она присоединится к команде 16 февраля.

«Это были очень трудные дни. Я всегда верила в свою добросовестность. Благодарю всех, кто поддерживал меня, от юристов, которые занимались моей ситуацией, до Федерации лыжных видов спорта Италии, моей семьи и друзей. Теперь я наконец-то могу вернуться к тому, чтобы на 100% сосредоточиться на биатлоне», – сказала Пасслер.

Первый допинг Олимпиады-2026: у итальянской биатлонистки, ехавшей за медалью

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Федерация лыжных видов спорта Италии
200 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А... ну если непреднамеренно
Ответ tahat4
А... ну если непреднамеренно
А что, так можно было??? (с)
Ответ Futbeek
А что, так можно было??? (с)
Если сомневаешься-спроси Синнера
Этот допинг - кого надо допинг
Ответ Юрий Безуглый
Этот допинг - кого надо допинг
На что намекаешь,а?
Ответ Юрий Безуглый
Этот допинг - кого надо допинг
Этот допинг - кого NADO допинг
Если есть нужный паспорт, то можно жрать допинг, прикинуться невинной жертвой и тебя по щелчку пальца возвращают к соревнованиям. Сюр
Ответ Блуждающий странник
Если есть нужный паспорт, то можно жрать допинг, прикинуться невинной жертвой и тебя по щелчку пальца возвращают к соревнованиям. Сюр
Больше всего меня поражает, что все остальные спортсмены молча это хавают…
Сколько визгов было после возвращений того же Логинова. А ведь ему впаяли по-полной.
А тут - вообще никакого наказания. И продолжают выступать.
Ответ Блуждающий странник
Если есть нужный паспорт, то можно жрать допинг, прикинуться невинной жертвой и тебя по щелчку пальца возвращают к соревнованиям. Сюр
Комментарий скрыт
Цветущий сад, понимать надо
Синнер, Пасслер.....как все легко у итальянцев ....
Кто следующий ?
«Вы не понимаете, это другое!» Можно оставлять эту фразу под каждой третьей новостью
кто-нибудь сомневался в итоговом решении?)))
1 статья Устава WADA: Преднамеренно допинг принимают только русские. Особенно фигуристки. Все остальные национальности допинг принимают непреднамеренно.
