С итальянской биатлонистки Пасслер сняли отстранение за допинг. Она сможет выступить на Олимпиаде

С биатлонистки Пасслер сняли отстранение за допинг, она сможет выступить на ОИ.

С итальянской биатлонистки Ребекки Пасслер сняли временное отстранение от соревнований.

Перед домашней Олимпиадой-2026 Пасслер сдала положительный тест на летрозол и была отстранена Итальянским антидопинговым агентством (NADO Italia). Спортсменка обжаловала вердикт в арбитраже NADO Italia.

Арбитраж удовлетворил апелляцию Пасслер, сочтя, что спортсменка приняла запрещенный препарат непреднамеренно. Итальянка сможет принять участие в Играх, она присоединится к команде 16 февраля.

«Это были очень трудные дни. Я всегда верила в свою добросовестность. Благодарю всех, кто поддерживал меня, от юристов, которые занимались моей ситуацией, до Федерации лыжных видов спорта Италии, моей семьи и друзей. Теперь я наконец-то могу вернуться к тому, чтобы на 100% сосредоточиться на биатлоне», – сказала Пасслер.

Первый допинг Олимпиады-2026: у итальянской биатлонистки, ехавшей за медалью