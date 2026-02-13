  • Спортс
  Йоханнес Клэбо: «Норвежская команда на Олимпиаде-2026 хочет взять реванш за то, что было в Пекине»
Йоханнес Клэбо: «Норвежская команда на Олимпиаде-2026 хочет взять реванш за то, что было в Пекине»

Клэбо: на Олимпиаде-2026 норвежская сборная хочет взять реванш за Пекин.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо считает, что может стать победителем всех гонок на Олимпиаде-2026.

Клэбо уже победил в скиатлоне, личном спринте и коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км. На Играх состоятся еще командный спринт, эстафета и марафон. 

«Я много не думаю о том, что могу выиграть все гонки. Некоторые гонки будут очень важными. Здесь много сильных наций, но норвежская команда хочет взять реванш за то, что было в Пекине. В среду будет командный спринт, но мы все знаем, что бывает в спринтах. Я думаю, что выиграть все гонки возможно, так что посмотрим, где мы окажемся в конце», – сказал Клэбо.

На Олимпиаде-2022 норвежец завоевал два золота – в личном и командном спринте. Мужскую эстафету выиграли российские лыжники, также россиянин Александр Большунов взял золото в скиатлоне и масс-старте. В классической «разделке» на 15 км золото забрал финн Ииво Нисканен. 

Теперь Клэбо выкосит всю Олимпиаду: 6 из 6 золотых

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Удобно брать реванш, когда не все сильнейшие выступают
Ответ Михаил Винник
Удобно брать реванш, когда не все сильнейшие выступают
Сначала убрать всех кто сильнее, потом победить тех кто слабее! Железная логика! Хоть бы подумал, что говорит
Ответ Анатолий К
Сначала убрать всех кто сильнее, потом победить тех кто слабее! Железная логика! Хоть бы подумал, что говорит
Тут самое интересное, что именно Норвежцы категорически против нашего возвращения, за какие реваншы можно говорить?!
У кого реванш то?) Тех, кто вас выиграл, здесь нет)
Ответ Вовщик
У кого реванш то?) Тех, кто вас выиграл, здесь нет)
Плюс
Ответ Вовщик
У кого реванш то?) Тех, кто вас выиграл, здесь нет)
«У вас выиграл»
Или
«Вас победил»
Реваншист)))). Избавившись от главных конкурентов можно и мечтать.)))))
Ответ VV Vvvv
Реваншист)))). Избавившись от главных конкурентов можно и мечтать.)))))
Ему галограмму Большунова включат
И как же Йоханнес собрался брать реванш без тех, кому проиграл, интересно? 😄 Он вообще понимает смысл слова "реванш"?)
Ответ Jauhojarvinousiainen
И как же Йоханнес собрался брать реванш без тех, кому проиграл, интересно? 😄 Он вообще понимает смысл слова "реванш"?)
Абсолютно согласен - это точно непонимание смысла слова Реванш.... тоже мне реваншист
В Китай не смогли привести препараты против астмы .
В Италии есть возможность взять реванш
Ответ TROYANom
В Китай не смогли привести препараты против астмы . В Италии есть возможность взять реванш
В Италию, где за допинг тюрьма может быть? А вы веселый.
Ответ Adolf Glieder
В Италию, где за допинг тюрьма может быть? А вы веселый.
а может быть и кейс Синнера с Палхубер)
Взять реванш в поединке, в котором противник отсутствовал 🥶
Выступите на чемпионате детского сада, там вообще все пьедесталы заберёте))
Ответ Макс Осипов
Выступите на чемпионате детского сада, там вообще все пьедесталы заберёте))
ну Клэбо сейчас там и выступает, судя по результатам
Так вот что ему покоя не даёт.....
Реванш- это когда прошлые победители присутствуют в гонке.
Странно, что в комментариях нет упоротых, которые делают вид, что отстранение России не особо-то и влияет на сложность завоевания медалей спортсменами других команд.
Ответ Дмитрий Панфилов_1116597080
Странно, что в комментариях нет упоротых, которые делают вид, что отстранение России не особо-то и влияет на сложность завоевания медалей спортсменами других команд.
Они на новости про Дегтярёва оторвутся
Ответ Дмитрий Панфилов_1116597080
Странно, что в комментариях нет упоротых, которые делают вид, что отстранение России не особо-то и влияет на сложность завоевания медалей спортсменами других команд.
Так не на чем строить аргументацию🤣

Они втихаря минусуют🤣
Если бы ещё шведов отстранили, ваще были бы супер-пупер в лыжных гонках «абсолютные чемпионы»((
Ответ sergey2022
Если бы ещё шведов отстранили, ваще были бы супер-пупер в лыжных гонках «абсолютные чемпионы»((
Шведы сами "отстранились", глядя на их результаты. Девки за них отдуваются.
Ответ sergey2022
Если бы ещё шведов отстранили, ваще были бы супер-пупер в лыжных гонках «абсолютные чемпионы»((
И французов со шведами отстранить, и финнов, тогда точно выиграете! Ха-ха-ха!!!
