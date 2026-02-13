Йоханнес Клэбо: «Норвежская команда на Олимпиаде-2026 хочет взять реванш за то, что было в Пекине»

Клэбо: на Олимпиаде-2026 норвежская сборная хочет взять реванш за Пекин.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо считает, что может стать победителем всех гонок на Олимпиаде-2026.

Клэбо уже победил в скиатлоне, личном спринте и коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км. На Играх состоятся еще командный спринт, эстафета и марафон.

«Я много не думаю о том, что могу выиграть все гонки. Некоторые гонки будут очень важными. Здесь много сильных наций, но норвежская команда хочет взять реванш за то, что было в Пекине. В среду будет командный спринт, но мы все знаем, что бывает в спринтах. Я думаю, что выиграть все гонки возможно, так что посмотрим, где мы окажемся в конце», – сказал Клэбо.

На Олимпиаде-2022 норвежец завоевал два золота – в личном и командном спринте. Мужскую эстафету выиграли российские лыжники, также россиянин Александр Большунов взял золото в скиатлоне и масс-старте. В классической «разделке» на 15 км золото забрал финн Ииво Нисканен.

Теперь Клэбо выкосит всю Олимпиаду: 6 из 6 золотых