  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
2

Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»

Бородавко рассказал о подготовке лыжников к чемпионату России на Сахалине.

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко рассказал о подготовке лыжников к чемпионату страны.

Соревнования пройдут с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске 

«У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин. Мы еще никогда не проводили там гонки такого высокого уровня, поэтому пока трудно сказать, что ожидать от трассы», – сказал Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoЮрий Бородавко
чемпионат России
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoлыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
Гонка Легкова
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Юрий Бородавко: «Не хочу, чтобы мои комментарии оказывали давление на наших спортсменов»
11 февраля, 16:55
«В случае с Коростелевым мы надеялись на более высокий результат». Бородавко о невыходе россиян в финал спринта на Олимпиаде
10 февраля, 11:02
Бородавко о соперниках российских лыжников на Олимпиаде: «Ярко выделяются норвежцы. Остальные команды затихарились»
5 февраля, 21:14
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Сноуборд. Садовски-Синнотт, Мурасе, Ивабучи, Фукада, Ю Сын Ын, Гассер выступят в слоупстайле
сегодня, 22:34
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, Италия – 2-я, США – 3-и
сегодня, 22:11
Олимпиада-2026, 16 февраля, все медали дня: Миура и Кихара выиграли золото в парном катании, Мейар победил в горных лыжах, Херль и Эмбахер – в прыжках с трамплина
сегодня, 22:07
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Олдем выиграла золото в биг-эйре, Гу Эйлин – 2-я, Табанелли – 3-я
сегодня, 20:55
Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс и Эйнар Офтебру, Лампартер, Штефан и Томас Реттенеггер, Хирвонен, Ридзек выступят на большом трамплине
сегодня, 20:52
⚡️ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Херль и Эмбахер победили в командном турнире, Вонсек и Томасяк – 2-е, Форфанг и Сундаль – 3-и
сегодня, 20:18
Наталья Коростелева: «Савелий из той категории людей, которые едут на Олимпиаду завоевывать медаль. Ехать просто статистом – так себе настрой»
сегодня, 15:29
Бьорндален о рекорде Клэбо: «Хочу, чтобы он выступил еще на одной Олимпиаде и приблизился к достижениям Фелпса»
сегодня, 13:57
⚡️ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Мейар победил в слаломе, Гштрайн – 2-й, Макграт не финишировал, Ефимов сошел в первой попытке
сегодня, 13:32
Мама Коростелева об Олимпиаде: «Савелий и Дарья Непряева творят историю, они – представители новой России. Их там любят, приветствуют»
сегодня, 12:04
Ко всем новостям
Последние новости
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Рекомендуем