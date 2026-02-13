Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
Бородавко рассказал о подготовке лыжников к чемпионату России на Сахалине.
Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко рассказал о подготовке лыжников к чемпионату страны.
Соревнования пройдут с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске
«У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин. Мы еще никогда не проводили там гонки такого высокого уровня, поэтому пока трудно сказать, что ожидать от трассы», – сказал Бородавко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
