Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»

Лыжник Волков о спринте на КР: был монотонный ход, показал средний уровень.

Лыжник Сергей Волков прокомментировал выступление в коньковом спринте на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке (6-е место).

«В целом я перестроился к финалу. Нужно толкаться не так быстро, более мощно. Снег медленный, трасса не такая жесткая, как в Европе, где я тренировался недавно. Я в финале перестроился. Мне интересно тут бегать. Очень сильные ребята. Я рад своему решению соревноваться здесь.

Мне интересно, как я проведу скиатлон. Не было взрывных эмоций, дури какой‑то в финале спринта. Был более монотонный ход, показал средний уровень. Боролся, пытался навязать борьбу. Горбунов тактически гениально провел финал. Рад, что он победил после травмы. Классная история!» – сказал Волков.