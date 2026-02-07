В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих

В Милане во время ОИ прошли столкновения полиции и протестующих.

Столкновения между полицией и несколькими десятками протестующих прошли в Милане в первый день после открытия зимних Олимпийских игр.

Как сообщает Reuters, группа протестующих бросала в полицию петарды, дымовые шашки и бутылки. Полиция в ответ использовала водометы, пытаясь разогнать демонстрацию. Вскоре порядок был восстановлен.

Более 5000 человек вышли на улицы Милана 7 февраля в знак протеста против высокой стоимости жилья и проблем с экологией.

Олимпийские игры-2026 проходят в Италии с 6 по 22 февраля.