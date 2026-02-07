  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
1

В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих

В Милане во время ОИ прошли столкновения полиции и протестующих.

Столкновения между полицией и несколькими десятками протестующих прошли в Милане в первый день после открытия зимних Олимпийских игр. 

Как сообщает Reuters, группа протестующих бросала в полицию петарды, дымовые шашки и бутылки. Полиция в ответ использовала водометы, пытаясь разогнать демонстрацию. Вскоре порядок был восстановлен.

Более 5000 человек вышли на улицы Милана 7 февраля в знак протеста против высокой стоимости жилья и проблем с экологией. 

Олимпийские игры-2026 проходят в Италии с 6 по 22 февраля. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Reuters
logoОлимпиада-2026
Политика
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Невзоров на своём канале уже расписал всё как восстание...
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Грызлов о детском турнире в Минске: «Он объединил команды из Союзного государства и ЕС, выделяется открытостью, равноправием, уважением, честностью – чего нельзя сказать об Олимпиаде»
7 февраля, 17:23
Трамп о том, что вице-президента США Вэнса освистали на открытии Олимпиады-2026: «Это правда? Это удивительно, потому что он нравится людям»
7 февраля, 17:07
Мария Захарова: «Олимпизм должен отличаться достоинством и спортивными достижениями, а не гендерными извращениями и политическим безумием»
7 февраля, 17:00
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, США – 2-е, Швейцария – 3-я
сегодня, 19:10
Линдси Вонн перенесла третью операцию на ноге после падения на Олимпиаде
сегодня, 18:37
Олимпиада-2026. Лыжи. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Илар, Симпсон-Ларсен пробегут коньковую «разделку» на 10 км
сегодня, 18:18
Юрий Бородавко: «Не хочу, чтобы мои комментарии оказывали давление на наших спортсменов»
сегодня, 16:55
Максим Вылегжанин: «Коростелев и Непряева еще поборются за медали. Есть марафон, в этом виде программы мы всегда были сильными»
сегодня, 16:44
Непряева об общении с иностранными спортсменами: «От мира не закрываюсь и стараюсь быть дружелюбной. Нет никакого негатива, это все миф и бред»
сегодня, 16:07
Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026
сегодня, 16:02
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Лемли выиграла золото в могуле, Кауф – 2-я, Лаффон – 3-я
сегодня, 14:24
Шведская фристайлистка Лундхольм – первый открытый трансгендер в истории зимних Олимпиад – не прошла квалификацию в могуле
сегодня, 13:21
⚡ Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс Офтебру выиграл золото, Лампартер – 2-й, Хирвонен – 3-й
сегодня, 13:17
Ко всем новостям
Последние новости
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Рекомендуем