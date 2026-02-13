⚡ Олимпиада-2026. Сноуборд. Тоцука победил в хафпайпе, Джеймс – 2-й, Ямада – 3-й

  • Спортс
7

Японец Юто Тоцука победил в хафпайпе на Олимпиаде-2026.

13 февраля на Олимпийских играх разыграли медали в хаф-пайпе у мужчин. Победил представитель Японии Юто Тоцука. 

Олимпиада-2026

Ливиньо, Италия

Сноуборд

Хафпайп, мужчины

1. Юто Тоцука (Япония) – 95,00

2. Скотти Джеймс (Австралия) – 93,50

3. Рюсэй Ямада (Япония) – 92,00

4. Рука Хирано (Япония) – 91,00

5. Валентино Гусели (Австралия) – 88,00

6. Чха Ын Ли (Южная Корея) – 87,50...

10. Алессандро Барбьери (США) – 75,00

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Жаль австралийца, по сути все исполнил, уже наверное успел выдохнуть, но шмякнулся в самый последний момент на зад
ну по делу всё, красиво получилось
судейство все же не супер понятное. зачем первому японцу 90 сразу поставили непонятно.
ну поставьте 85-87. в итоге впихивали баллы кое как 90, 91, 92.
а так круто отпрыгали, каждые соревнования все круче и круче.
думал круче Лаакса в этом году не увижу ничего, но в целом и это было неплохо
у парней с погодой лучше, чем вчера
и исполняют, конечно, чище
японцы пока оккупировали )
Скотти разбавил )
за что Руке ещё раз 90 поставили - не понял, ошибки были же
Ямаде то сейчас 92 за что?
