⚡ Олимпиада-2026. Сноуборд. Тоцука победил в хафпайпе, Джеймс – 2-й, Ямада – 3-й
Японец Юто Тоцука победил в хафпайпе на Олимпиаде-2026.
13 февраля на Олимпийских играх разыграли медали в хаф-пайпе у мужчин. Победил представитель Японии Юто Тоцука.
Олимпиада-2026
Ливиньо, Италия
Сноуборд
Хафпайп, мужчины
1. Юто Тоцука (Япония) – 95,00
2. Скотти Джеймс (Австралия) – 93,50
3. Рюсэй Ямада (Япония) – 92,00
4. Рука Хирано (Япония) – 91,00
5. Валентино Гусели (Австралия) – 88,00
6. Чха Ын Ли (Южная Корея) – 87,50...
10. Алессандро Барбьери (США) – 75,00
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
ну поставьте 85-87. в итоге впихивали баллы кое как 90, 91, 92.
а так круто отпрыгали, каждые соревнования все круче и круче.
думал круче Лаакса в этом году не увижу ничего, но в целом и это было неплохо
и исполняют, конечно, чище
за что Руке ещё раз 90 поставили - не понял, ошибки были же