⚡ Олимпиада-2026. Сноуборд. Тоцука победил в хафпайпе, Джеймс – 2-й, Ямада – 3-й

Японец Юто Тоцука победил в хафпайпе на Олимпиаде-2026.

13 февраля на Олимпийских играх разыграли медали в хаф-пайпе у мужчин. Победил представитель Японии Юто Тоцука.

Олимпиада-2026

Ливиньо, Италия

Сноуборд

Хафпайп, мужчины

1. Юто Тоцука (Япония) – 95,00

2. Скотти Джеймс (Австралия) – 93,50

3. Рюсэй Ямада (Япония) – 92,00

4. Рука Хирано (Япония) – 91,00

5. Валентино Гусели (Австралия) – 88,00

6. Чха Ын Ли (Южная Корея) – 87,50...

10. Алессандро Барбьери (США) – 75,00