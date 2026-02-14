Малинин о 8-м месте на Олимпиаде: «Я все испортил. У меня просто нет слов»
Американский фигурист Илья Малинин высказался о 8-м месте в личном турнире Олимпиады-2026 в Милане.
«Честно говоря, у меня просто нет слов. Я был в шоке, я действительно не знал, чего ожидать.
Я тренировался весь сезон, чтобы дойти до этого момента и откатать как можно лучше, но этого не произошло.
Что случилось, то случилось. Единственное, что я сейчас могу, это смотреть в будущее и думать, что делать дальше», – приводит слова Малинина The New York Times.
«Я этого не ожидал. Я чувствовал, что перед этими соревнованиями… я просто чувствовал себя готовым, выходя на лед. Возможно, я был слишком уверен, что все пройдет хорошо. Я не могу осознать, что произошло.
Я все испортил. Честно говоря, это первое, что пришло мне в голову. Не может быть, чтобы это просто так случилось. Я готовился весь сезон. Я был так уверен в своей программе. Выйти и увидеть такое… нет слов, честно говоря.
Думаю, это дело определенно в психологии. Олимпийская атмосфера – это невероятно. Это не похоже ни на какие другие соревнования. Это действительно что-то другое. Я очень благодарен за возможность проделать всю эту работу, чтобы попасть сюда, но это, очевидно, было не то выступление, которого я хотел», – сказал Малинин NBC.
Бог конечно не умер, но стал простым смертным ))
Ну и справедливости ради, несмотря на фиаско в ПП личных соревнований, учитывая его статус безоговорочного фаворита - олимпийским чемпионом то Малинин стал!! Причём не липовым, а своими прокатами привёл команду к золоту! Как не крути это огромный труд и совершенно заслуженная золотая медаль, как и звание "Олимпийский чемпион". Это обязано помочь намного легче справиться с разочарованием и всем негативом, который образуется после неудачи в личных соревнованиях. Ведь есть много спортсменов, которые были фаворитами, но так никогда и не стали олимпийскими чемпионами - ну т.е. не закрыли "задачу". А ему близкие должны помочь - скажут Илюха, ты уже олимпийский чемпион! Не вешай нос), задача в целом выполнена.
Наверное, говорил, это тебе подарок на новый год, не благодари)))
Илья, я понимаю, что скорее всего ты это не прочитаешь, но знай: ты отличный спортсмен, ты пишешь свою историю, и, возможно, твоя история будет отличаться от остальных тем, что ты сможешь выиграть олимпиаду в 25 лет. Сейчас надо поправить ментальное здоровье, это очень важно, обязательно проработать все и входить в новый цикл с точной целью. Главное не сделай с собой непоправимое, тебе ещё жить и жить…
Помощь нужна и Татьяне
Если хочешь золото в личке. Нейтан Чен тоже на своей первой Олимпиаде в короткой развалился.