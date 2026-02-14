Малинин о 8-м месте на Олимпиаде: «Я все испортил. У меня просто нет слов»

277

Малинин о провале на Олимпиаде: Я все испортил, у меня просто нет слов.

Американский фигурист Илья Малинин высказался о 8-м месте в личном турнире Олимпиады-2026 в Милане.

«Честно говоря, у меня просто нет слов. Я был в шоке, я действительно не знал, чего ожидать.

Я тренировался весь сезон, чтобы дойти до этого момента и откатать как можно лучше, но этого не произошло.

Что случилось, то случилось. Единственное, что я сейчас могу, это смотреть в будущее и думать, что делать дальше», – приводит слова Малинина The New York Times.

«Я этого не ожидал. Я чувствовал, что перед этими соревнованиями… я просто чувствовал себя готовым, выходя на лед. Возможно, я был слишком уверен, что все пройдет хорошо. Я не могу осознать, что произошло.

Я все испортил. Честно говоря, это первое, что пришло мне в голову. Не может быть, чтобы это просто так случилось. Я готовился весь сезон. Я был так уверен в своей программе. Выйти и увидеть такое… нет слов, честно говоря.

Думаю, это дело определенно в психологии. Олимпийская атмосфера – это невероятно. Это не похоже ни на какие другие соревнования. Это действительно что-то другое. Я очень благодарен за возможность проделать всю эту работу, чтобы попасть сюда, но это, очевидно, было не то выступление, которого я хотел», – сказал Малинин NBC.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: NBC
С другой стороны мне понравилось, как искренне он поздравил Мишу после проката ))
Бог конечно не умер, но стал простым смертным ))
С другой стороны мне понравилось, как искренне он поздравил Мишу после проката )) Бог конечно не умер, но стал простым смертным ))
Хорошие слова! Настоящий спортсмен, человек! Достойно принял победу коллеги! Первым поздравил Мишу!!! Безумно его жаль! Но очень рады за Мишу! Пусть в будущем у парня будут победы, он их достоин. Удачи всем спортсменам, без травм!
С другой стороны мне понравилось, как искренне он поздравил Мишу после проката )) Бог конечно не умер, но стал простым смертным ))
Да тоже это отметил. Несмотря на произошедшее - вёл себя сильным, держался и открыто поздравил соперника с победой, это вызывает огромное уважение!!

Ну и справедливости ради, несмотря на фиаско в ПП личных соревнований, учитывая его статус безоговорочного фаворита - олимпийским чемпионом то Малинин стал!! Причём не липовым, а своими прокатами привёл команду к золоту! Как не крути это огромный труд и совершенно заслуженная золотая медаль, как и звание "Олимпийский чемпион". Это обязано помочь намного легче справиться с разочарованием и всем негативом, который образуется после неудачи в личных соревнованиях. Ведь есть много спортсменов, которые были фаворитами, но так никогда и не стали олимпийскими чемпионами - ну т.е. не закрыли "задачу". А ему близкие должны помочь - скажут Илюха, ты уже олимпийский чемпион! Не вешай нос), задача в целом выполнена.
Илья молодец, что не сбежал от журналистов, не спрятался, а дал интервью и Михаила поздравил
Илья молодец, что не сбежал от журналистов, не спрятался, а дал интервью и Михаила поздравил
Да, видно, что расстроен очень, но и в кике отсидел достойно без истерики, и поздравил победителя.
Наверное, говорил, это тебе подарок на новый год, не благодари)))
Илья молодец, что не сбежал от журналистов, не спрятался, а дал интервью и Михаила поздравил
Илья очень достойно себя повел, мужик
Папа Роман, не оставляйте сегодня сына одного. Очень страшно за его состояние после его предыдущих репостов в сторис
Папа Роман, не оставляйте сегодня сына одного. Очень страшно за его состояние после его предыдущих репостов в сторис
А что там за репосты?
Папа Роман, не оставляйте сегодня сына одного. Очень страшно за его состояние после его предыдущих репостов в сторис
А что он репостил? Все об этом говорят, а я пропустила
Глейхенгауз в интервью так недоумевает, зачем Малинин пошел на 4А, как будто не его ученица Саша 4 года назад на ОИ прыгала 3А, который до этого на соревнованиях ни разу не получился чистым) Не Глейхенгаузу удивляться. Уникальные люди иногда идут на рекорды, которые не сможет установить в мире никто, кроме них. Иногда рекорды не покоряются. У Ильи все впереди, желаем ему сил и большой удачи на следующих олимпиадах.
Глейхенгауз в интервью так недоумевает, зачем Малинин пошел на 4А, как будто не его ученица Саша 4 года назад на ОИ прыгала 3А, который до этого на соревнованиях ни разу не получился чистым) Не Глейхенгаузу удивляться. Уникальные люди иногда идут на рекорды, которые не сможет установить в мире никто, кроме них. Иногда рекорды не покоряются. У Ильи все впереди, желаем ему сил и большой удачи на следующих олимпиадах.
Но Саша прыгнула 5 четверных. А прокат Малинина вызвал недоумение
Глейхенгауз в интервью так недоумевает, зачем Малинин пошел на 4А, как будто не его ученица Саша 4 года назад на ОИ прыгала 3А, который до этого на соревнованиях ни разу не получился чистым) Не Глейхенгаузу удивляться. Уникальные люди иногда идут на рекорды, которые не сможет установить в мире никто, кроме них. Иногда рекорды не покоряются. У Ильи все впереди, желаем ему сил и большой удачи на следующих олимпиадах.
Ну вообще-то они всей командой советовали Трусовой не прыгать 3а, это было ее решение
Илюша, путем Чена тоже можно идти. Сегодня очень больно и неожиданно. Но дальше все может быть. Лучи поддержки
Илюша, путем Чена тоже можно идти. Сегодня очень больно и неожиданно. Но дальше все может быть. Лучи поддержки
Вот да, кстати. Есть пример соотечественника. Хотелось бы, чтобы Нейтан его публично и лично поддержал.
Роман, Татьяна, пожалуйста, не спускайте глаз с Ильи. В таком состоянии он может с собой что-то сделать, причем очень страшное, он в своих репостах прямо говорит, что хочет в могилу уйти, это ненормально, что лучшего спортсмена мира и сборной привели к Играм в таком состоянии
Илья, я понимаю, что скорее всего ты это не прочитаешь, но знай: ты отличный спортсмен, ты пишешь свою историю, и, возможно, твоя история будет отличаться от остальных тем, что ты сможешь выиграть олимпиаду в 25 лет. Сейчас надо поправить ментальное здоровье, это очень важно, обязательно проработать все и входить в новый цикл с точной целью. Главное не сделай с собой непоправимое, тебе ещё жить и жить…
Роман, Татьяна, пожалуйста, не спускайте глаз с Ильи. В таком состоянии он может с собой что-то сделать, причем очень страшное, он в своих репостах прямо говорит, что хочет в могилу уйти, это ненормально, что лучшего спортсмена мира и сборной привели к Играм в таком состоянии Илья, я понимаю, что скорее всего ты это не прочитаешь, но знай: ты отличный спортсмен, ты пишешь свою историю, и, возможно, твоя история будет отличаться от остальных тем, что ты сможешь выиграть олимпиаду в 25 лет. Сейчас надо поправить ментальное здоровье, это очень важно, обязательно проработать все и входить в новый цикл с точной целью. Главное не сделай с собой непоправимое, тебе ещё жить и жить…
читаю сейчас, Татьяна неделю не разговаривала с сыном, специально, потому что сильно волновалась.
Помощь нужна и Татьяне
Силен не тот, кто не падал, а тот, кто вставал. Главное как Трусова в декрет не уйти)
Силен не тот, кто не падал, а тот, кто вставал. Главное как Трусова в декрет не уйти)
Ну это исключено
Ну это исключено
После результатов этой ОИ уже ничего не исключено🤣
Загнали человека на рекорды,в погоне за славой..Вот и получилось то,что получилось
Загнали человека на рекорды,в погоне за славой..Вот и получилось то,что получилось
Да он сам себя гнал
Думала, что Малинин 100% разорвет в клочья это проклятие «фаворит ОИ никогда не выигрывает», но нет, даже ему это не под силу. А вообще согласна с ТАТ командник этот все силы забрал, надо делать точно после лички. Ничего, сейчас США подсуетиться мб и перенесут в будущем) ждем Ильюшу в Париже!
Думала, что Малинин 100% разорвет в клочья это проклятие «фаворит ОИ никогда не выигрывает», но нет, даже ему это не под силу. А вообще согласна с ТАТ командник этот все силы забрал, надо делать точно после лички. Ничего, сейчас США подсуетиться мб и перенесут в будущем) ждем Ильюшу в Париже!
Он и в команднике не блистал
Думала, что Малинин 100% разорвет в клочья это проклятие «фаворит ОИ никогда не выигрывает», но нет, даже ему это не под силу. А вообще согласна с ТАТ командник этот все силы забрал, надо делать точно после лички. Ничего, сейчас США подсуетиться мб и перенесут в будущем) ждем Ильюшу в Париже!
Да при чем тут командник? Он и там выступил из рук вон плохо для своего уровня, попытался оправдаться тем, что показал 50%. Кое-как собрал себя на ПП. А в личке уже совсем поплыл.
Илья, не посыпай голову пеплом. Это жизнь, это опыт, все бывает. Приходи в себя и работай дальше.
Если хочешь золото в личке. Нейтан Чен тоже на своей первой Олимпиаде в короткой развалился.
