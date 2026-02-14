Малинин о 8-м месте на Олимпиаде: «Я все испортил. У меня просто нет слов»

Малинин о провале на Олимпиаде: Я все испортил, у меня просто нет слов.

Американский фигурист Илья Малинин высказался о 8-м месте в личном турнире Олимпиады-2026 в Милане.

«Честно говоря, у меня просто нет слов. Я был в шоке, я действительно не знал, чего ожидать.

Я тренировался весь сезон, чтобы дойти до этого момента и откатать как можно лучше, но этого не произошло.

Что случилось, то случилось. Единственное, что я сейчас могу, это смотреть в будущее и думать, что делать дальше», – приводит слова Малинина The New York Times.

«Я этого не ожидал. Я чувствовал, что перед этими соревнованиями… я просто чувствовал себя готовым, выходя на лед. Возможно, я был слишком уверен, что все пройдет хорошо. Я не могу осознать, что произошло.

Я все испортил. Честно говоря, это первое, что пришло мне в голову. Не может быть, чтобы это просто так случилось. Я готовился весь сезон. Я был так уверен в своей программе. Выйти и увидеть такое… нет слов, честно говоря.

Думаю, это дело определенно в психологии. Олимпийская атмосфера – это невероятно. Это не похоже ни на какие другие соревнования. Это действительно что-то другое. Я очень благодарен за возможность проделать всю эту работу, чтобы попасть сюда, но это, очевидно, было не то выступление, которого я хотел», – сказал Малинин NBC.