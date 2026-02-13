Саша Хмелевски: «Олимпиада без России – неполноценная, не хватает красивого хоккея. Приезду Франции рад разве что Да Коста»

Саша Хмелевски: Олимпиада без России – неполноценная.

Нападающий «Ак Барса » Саша Хмелевски поделился мнением о недопуске России на Олимпиаду-2026. Ее место заняла сборная Франции.

«Смотрю Олимпиаду, разумеется. Ожиданий определенных нет, но хочется очень увидеть Канаду [в матче] с США. Неважно, на какой стадии, где они встретятся, чтобы они сыграли между собой хотя бы одну игру. Мне кажется, это будет хоккей высшего качества.

При этом скажу, что России, конечно же, не хватает на этом турнире. Надеюсь, что они скоро вернутся. Без России это не совсем то, неполная Олимпиада, неполноценная. Русские всегда привозят качественные составы, которые другие команды обеспечить не могут. Это красивый хоккей, которого не хватает, он нужен.

Приехала Франция, разве что Стефан Да Коста из «Автомобилиста » этому рад, он играет там», – сказал Хмелевски.

Глава ИИХФ Тардиф: «Хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно скорее. Это будет означать, что мир станет немного лучше. Мы следуем рекомендациям МОК»