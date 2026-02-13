  • Спортс
  • Саша Хмелевски: «Олимпиада без России – неполноценная, не хватает красивого хоккея. Приезду Франции рад разве что Да Коста»
42

Саша Хмелевски: Олимпиада без России – неполноценная.

Нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски поделился мнением о недопуске России на Олимпиаду-2026. Ее место заняла сборная Франции.

«Смотрю Олимпиаду, разумеется. Ожиданий определенных нет, но хочется очень увидеть Канаду [в матче] с США. Неважно, на какой стадии, где они встретятся, чтобы они сыграли между собой хотя бы одну игру. Мне кажется, это будет хоккей высшего качества.

При этом скажу, что России, конечно же, не хватает на этом турнире. Надеюсь, что они скоро вернутся. Без России это не совсем то, неполная Олимпиада, неполноценная. Русские всегда привозят качественные составы, которые другие команды обеспечить не могут. Это красивый хоккей, которого не хватает, он нужен.

Приехала Франция, разве что Стефан Да Коста из «Автомобилиста» этому рад, он играет там», – сказал Хмелевски.

Глава ИИХФ Тардиф: «Хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно скорее. Это будет означать, что мир станет немного лучше. Мы следуем рекомендациям МОК»

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17707 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну стоит признать, что и Россию ждала бы борьба при лучших раскладах лишь за бронзу.
Конечно, интересно было бы на Россию посмотреть на этих ОИ, когда снова приехала НХЛ, но и как бы не ждало нас глубокое разочарование, не такой уж и сильный состав у нас даже по сравнению с условным Солт-Лэйком 2002, где нас чехи три периода в 1/4 возили в хвост, и в гриву. Хаби вытянул матч.
Я уже не вспоминаю Ванкувер - 10, когда один из самых популярных комментариев на спортсе перед 1/4 с Канадой был - "что-то я очкую", ну не зря тогда очковали).
Ответ Sasha_Weight
Ну стоит признать, что и Россию ждала бы борьба при лучших раскладах лишь за бронзу. Конечно, интересно было бы на Россию посмотреть на этих ОИ, когда снова приехала НХЛ, но и как бы не ждало нас глубокое разочарование, не такой уж и сильный состав у нас даже по сравнению с условным Солт-Лэйком 2002, где нас чехи три периода в 1/4 возили в хвост, и в гриву. Хаби вытянул матч. Я уже не вспоминаю Ванкувер - 10, когда один из самых популярных комментариев на спортсе перед 1/4 с Канадой был - "что-то я очкую", ну не зря тогда очковали).
В Ванкевере другого результата быть не могло. После двух проигранных финалов чм подряд, и тут домашняя олимпиада... Канадские болельщики своих хоккеистов не поняли бы в общем 🙂
Ответ Alexander S
В Ванкевере другого результата быть не могло. После двух проигранных финалов чм подряд, и тут домашняя олимпиада... Канадские болельщики своих хоккеистов не поняли бы в общем 🙂
А сейчас бы поняли, если бы России проиграли? Сомнительно. У Канады один соперник здесь - США. Будем просто наслаждаться космическим хоккеем, когда еще такое увидим.
Саша не знаю в чём твои претензии. Их включили и они не отказались играть. Для них наше не участие им по барабану. Из за этого хоккей не потерял своей привлекательности. Олимпиада идёт по накатаной.
Ответ Евгений Шеин
Саша не знаю в чём твои претензии. Их включили и они не отказались играть. Для них наше не участие им по барабану. Из за этого хоккей не потерял своей привлекательности. Олимпиада идёт по накатаной.
Да нет у него претензий, какие претензии, у него корни даже с Украины?)) Все наверно хотели видеть(почти все) сборную на Олимпиаде, но тогда без флага выиграли, теперь ни флага ни сборной.
А если про хоккей вцелом, без политики, то игра канадцев просто повергла в шок. И главное - они играли , когда рычажок " мощность" даже не перелез за половину от возможного, играли, получая удовольствие.
Ответ Егор Старов_1116388361
А если про хоккей вцелом, без политики, то игра канадцев просто повергла в шок. И главное - они играли , когда рычажок " мощность" даже не перелез за половину от возможного, играли, получая удовольствие.
Ага, в первом периоде они конечно ничего не поворачивали?:) Вот откуда вы такие берётесь:)
Это понятно всем кто более-менее в адеквате. У хоккейного турнира интрига пример на
нуле , так еще сборную, способную что-то выиграть отстраняют. И что там остается? Оргазмировать от Канады, как редакция спортса?)
Я вот особо не интересовался турниром, так как наших нет. Но вчера глянул состав чехов. Так это мрак, там люди играют, которые даже в КХЛ не факт, что пробились бы, аналогично словаки
Несомненно, что присутствие наших добавило бы огня и интриги олимпийскому хоккею. Но давайте будем объективны- полуфинал для нас был бы недостижим. Один Кучеров с Капризовым и Бобровским погоду не сделают. Нет даже намёка на хотя бы ОДНОГО защника и центра ТОП уровня. Так , что одного " оптимизма-патриотизма" катастрофичнски мало даже для полуфинала. Сорри за обьективность ))
Ответ Егор Старов_1116388361
Несомненно, что присутствие наших добавило бы огня и интриги олимпийскому хоккею. Но давайте будем объективны- полуфинал для нас был бы недостижим. Один Кучеров с Капризовым и Бобровским погоду не сделают. Нет даже намёка на хотя бы ОДНОГО защника и центра ТОП уровня. Так , что одного " оптимизма-патриотизма" катастрофичнски мало даже для полуфинала. Сорри за обьективность ))
Бесполезные разговоры
Ответ Егор Старов_1116388361
Несомненно, что присутствие наших добавило бы огня и интриги олимпийскому хоккею. Но давайте будем объективны- полуфинал для нас был бы недостижим. Один Кучеров с Капризовым и Бобровским погоду не сделают. Нет даже намёка на хотя бы ОДНОГО защника и центра ТОП уровня. Так , что одного " оптимизма-патриотизма" катастрофичнски мало даже для полуфинала. Сорри за обьективность ))
Давайте будем объективны - ты чёрт из комментов на спортсе))
Поди туда- не знаю куда, принеси то- не знаю что, ну нет там России...
Да зачем хамить-то, французы чтоли виноваты в отстранении РФ? И причём тут Да Коста, если он даже не сильнейший игрок в составе) Саша, завязывай бухать и хамить непричастным. Не французы просили их вместо РФ допустить. Россию по известным причинам не пустили - пригласили следующих по рейтингу за последним участником) Французы не причём. Хватит хамить посторонним людям.
Ответ Алексaндр Молодкин
Да зачем хамить-то, французы чтоли виноваты в отстранении РФ? И причём тут Да Коста, если он даже не сильнейший игрок в составе) Саша, завязывай бухать и хамить непричастным. Не французы просили их вместо РФ допустить. Россию по известным причинам не пустили - пригласили следующих по рейтингу за последним участником) Французы не причём. Хватит хамить посторонним людям.
Его спросили.. Ответил. Он же не сам позвал журналистов. У нас вроде демократия или нет?)
Ответ Алексaндр Молодкин
Да зачем хамить-то, французы чтоли виноваты в отстранении РФ? И причём тут Да Коста, если он даже не сильнейший игрок в составе) Саша, завязывай бухать и хамить непричастным. Не французы просили их вместо РФ допустить. Россию по известным причинам не пустили - пригласили следующих по рейтингу за последним участником) Французы не причём. Хватит хамить посторонним людям.
Кто хамит? Человек весьма адекватно ответил. И следующая по рейтингу на Франция , а Беларусь. Беларусь за что отстранили? С кем воюет Беларусь? Кого убивают беларусы? Почему Беларусь играет под эгидой УЕФА? А под эгидой иихф -нет? Да, и кстати, французы виноваты в отстранении РФ и РБ, конкретно такой француз тартиф. Слыхал про такого?
Бред какой-то, учитывая выступления сборной России на олимпиаде за всю историю
