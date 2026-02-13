Саша Хмелевски: «Олимпиада без России – неполноценная, не хватает красивого хоккея. Приезду Франции рад разве что Да Коста»
Нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски поделился мнением о недопуске России на Олимпиаду-2026. Ее место заняла сборная Франции.
«Смотрю Олимпиаду, разумеется. Ожиданий определенных нет, но хочется очень увидеть Канаду [в матче] с США. Неважно, на какой стадии, где они встретятся, чтобы они сыграли между собой хотя бы одну игру. Мне кажется, это будет хоккей высшего качества.
При этом скажу, что России, конечно же, не хватает на этом турнире. Надеюсь, что они скоро вернутся. Без России это не совсем то, неполная Олимпиада, неполноценная. Русские всегда привозят качественные составы, которые другие команды обеспечить не могут. Это красивый хоккей, которого не хватает, он нужен.
Приехала Франция, разве что Стефан Да Коста из «Автомобилиста» этому рад, он играет там», – сказал Хмелевски.
Конечно, интересно было бы на Россию посмотреть на этих ОИ, когда снова приехала НХЛ, но и как бы не ждало нас глубокое разочарование, не такой уж и сильный состав у нас даже по сравнению с условным Солт-Лэйком 2002, где нас чехи три периода в 1/4 возили в хвост, и в гриву. Хаби вытянул матч.
Я уже не вспоминаю Ванкувер - 10, когда один из самых популярных комментариев на спортсе перед 1/4 с Канадой был - "что-то я очкую", ну не зря тогда очковали).
нуле , так еще сборную, способную что-то выиграть отстраняют. И что там остается? Оргазмировать от Канады, как редакция спортса?)
Я вот особо не интересовался турниром, так как наших нет. Но вчера глянул состав чехов. Так это мрак, там люди играют, которые даже в КХЛ не факт, что пробились бы, аналогично словаки