⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Энтони победила в парном могуле, Кауф – 2-я, Лемли – 3-я
Фристайлистка Энтони победила в могуле на Олимпиаде-2026.
14 февраля фристайлистки разыграли медали в могуле на Олимпийских играх в Италии. Победила австралийка Джакара Энтони.
Олимпиада-2026
Фристайл
Ливиньо, Италия
Женщины, парный могул
1. Джакара Энтони (Австралия)
2. Джелин Кауф (США)
3. Элизабет Лемли (США)
4. Перрин Лаффон (Франция)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
по показу там совсем не 4-1 оба раза
со вторым прыжком - согласен, там 4-1
а первый там как бы даже француженка лучше была, но никак не 4-1 американке )
ой ну (
ну вот и славно
Кубки мира если попадались, пару раз смотрел , но на ОИ после куска квалификации забил.
я понимаю еще хафпайп, слоупстайл, там хотя бы по сложности трюков можно стороннему зрителю понять что к чему, хотя в слоустайле тоже есть резиновая оценка за "общее впечатление".
Но тут кажется, что трюки все одинаковые, ну да есть очки за время, но кто лучше проходит бугры ,не всегда понятно.
и по сути кажется что у многих все одинаково.
короч смотреть непросто, точнее не всегда понятно. Нужна насмотренность..
Хотя могул так то уже классика