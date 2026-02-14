⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Энтони победила в парном могуле, Кауф – 2-я, Лемли – 3-я

Фристайлистка Энтони победила в могуле на Олимпиаде-2026.

14 февраля фристайлистки разыграли медали в могуле на Олимпийских играх в Италии. Победила австралийка Джакара Энтони.

Олимпиада-2026

Фристайл

Ливиньо, Италия

Женщины, парный могул

1. Джакара Энтони (Австралия)

2. Джелин Кауф (США)

3. Элизабет Лемли (США)

4. Перрин Лаффон (Франция)