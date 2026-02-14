  • Спортс
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Энтони победила в парном могуле, Кауф – 2-я, Лемли – 3-я

Фристайлистка Энтони победила в могуле на Олимпиаде-2026.

14 февраля фристайлистки разыграли медали в могуле на Олимпийских играх в Италии. Победила австралийка Джакара Энтони.

Олимпиада-2026

Фристайл

Ливиньо, Италия

Женщины, парный могул

1. Джакара Энтони (Австралия) 

2. Джелин Кауф (США)

3. Элизабет Лемли (США)

4. Перрин Лаффон (Франция)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoПеррин Лаффон
logoДжакара Энтони
Джелин Кауф
logoЭлизабет Лемли
logoОливия Гьяччо
Тесс Джонсон
фристайл
могул (жен)
сборная Австралии жен
результаты
logoсборная США жен
logoсборная Франции жен
logoОлимпиада-2026
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Перрин явно бронзу забрали, наглым образом.
Ответ heivani
У Перрин явно бронзу забрали, наглым образом.
повтор прыжков хотелось бы, ага
по показу там совсем не 4-1 оба раза
ну вот и повтор
со вторым прыжком - согласен, там 4-1
а первый там как бы даже француженка лучше была, но никак не 4-1 американке )
ой ну (
и тут Джакара ок
Джакара умничка, с победой
а, не, всё таки Джакара )
ну вот и славно
Джакара в финале
Ответ Simon Petrikov
Джакара в финале
Сжимаем ✊; но должно наконец-то все сложится в её пользу.)
Мужской хайфпайп не вижу ветку. Вы чего, там же такой кайф
Ответ darksidemood
Мужской хайфпайп не вижу ветку. Вы чего, там же такой кайф
она совсем с утра была
Ответ Simon Petrikov
она совсем с утра была
Ага. Не всегда поднимают в ленте
Zombie Nation, Sandstorm, столько лет трекам и до сих пор супер, диджей в порядке
Ну невозможно чтобы на каждый шаг с горы был в программе Олимпиады дисциплина с медалями. Америкосы подсуетились что бы им набирать медали.
не заходит мне могул.
Кубки мира если попадались, пару раз смотрел , но на ОИ после куска квалификации забил.
я понимаю еще хафпайп, слоупстайл, там хотя бы по сложности трюков можно стороннему зрителю понять что к чему, хотя в слоустайле тоже есть резиновая оценка за "общее впечатление".
Но тут кажется, что трюки все одинаковые, ну да есть очки за время, но кто лучше проходит бугры ,не всегда понятно.
и по сути кажется что у многих все одинаково.
короч смотреть непросто, точнее не всегда понятно. Нужна насмотренность..
Хотя могул так то уже классика
