Чок и Бейтс о том, стали бы они обжаловать результаты, если бы была возможность: «Мы бы рассмотрели это. Хорошо, когда работа судей оценивается»
Американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок – Эван Бейтс ответил на вопрос о возможной апелляции на результаты танцевального турнира на Олимпиаде в Милане.
Чок и Бейтс завоевали серебро, уступив французам Лоранс Фурнье-Бодри и Гийому Сизерону.
– Вы уже были в Сети? Видели какие-нибудь комментарии?
Бейтс: Мы заходили в соцсети и видели очень много сообщений от людей из сообщества фигурного катания в США, от поклонников фигурного катания и от людей, которые просто обратились к нам и по-настоящему оценили наше выступление, которое так много для нас значило, потому что Олимпийские игры – это нечто особенное. Есть много фанатов, не смотрящих фигурное катание, и наше катание нашло отклик у них, а это многое значит.
– Возникает вопрос. Если бы была возможность, рассмотрели бы вы подачу апелляции на решение судей?
Чок: Я полагаю, мы бы рассмотрели это. Я думаю, фигурное катание – очень субъективный вид спорта. Считаю, что для справедливости хорошо, когда работа судей оценивается. Не только после этих соревнований, но и после каждых соревнований, чтобы обеспечить честные и равноправные условия для всех спортсменов.
– Я помню, как увидел ваши лица, когда объявили окончательные результаты, и у меня просто упало сердце. Но мне любопытно узнать, о чем вы думали, что вы чувствовали в тот момент. Это было похоже на честную реакцию спортсменов, которые выложились на максимум.
Бейтс: Мы так долго стремились к этой мечте. Мы катались вместе 15 лет и нам казалось, что мы на верном пути. Мы чувствовали, что выдали золотые прокаты.
Чок: Для меня этого было достаточно. Мы сделали то, к чему стремились, а именно показали свои лучшие прокаты за сезон и за всю карьеру в тот момент, когда это имело значение. Мы проделали это четыре раза, и я думаю, что больше мы ничего не могли бы сделать. Мы очень гордимся проделанной нами работой.
Канадцы что-то не высказывались о том, что они бы обжаловали, когда их в очередной раз на ЧМ запихали под пешеходов, да еще и с падением.
Забавно это слышать от Мэддички.
Она и Эван — одни из главных бенефициаров нечестного судейства.
На протяжении всего последнего цикла их запускали в космос,
из-за чего у Пайпер и Шарлен даже шансов не было подобраться к Чокам
Как же хорошо, что Гийом с Лоранс взяли золото!
Самые обиженные судьями двукратно одаренные золотом ОИ! Ну надо же иметь хоть какую-то совесть и достоинство? Итак им вручили больше, чем они получили бы без своей федры.
Я бы использовала протесты конечно. Чтобы пересмотреть оценки американской пары в команде, Ильи в КП и ПП и недокруты Лью в КП, где поставили одну q вместо галки и q.
Или это должно работать только в одну сторону?))
когда показывали лицо Чок во время оценок ФБС, она аж постарела сразу лет на 5 от злобы, сидя в том кресле