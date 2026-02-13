  • Спортс
Чок и Бейтс о том, стали бы они обжаловать результаты, если бы была возможность: «Мы бы рассмотрели это. Хорошо, когда работа судей оценивается»

Чок и Бейтс: мы бы рассмотрели обжалование результатов ОИ, если бы было возможно.

Американский танцевальный дуэт Мэдисон ЧокЭван Бейтс ответил на вопрос о возможной апелляции на результаты танцевального турнира на Олимпиаде в Милане.

Чок и Бейтс завоевали серебро, уступив французам Лоранс Фурнье-Бодри и Гийому Сизерону.

– Вы уже были в Сети? Видели какие-нибудь комментарии?

Бейтс: Мы заходили в соцсети и видели очень много сообщений от людей из сообщества фигурного катания в США, от поклонников фигурного катания и от людей, которые просто обратились к нам и по-настоящему оценили наше выступление, которое так много для нас значило, потому что Олимпийские игры – это нечто особенное. Есть много фанатов, не смотрящих фигурное катание, и наше катание нашло отклик у них, а это многое значит.

– Возникает вопрос. Если бы была возможность, рассмотрели бы вы подачу апелляции на решение судей?

Чок: Я полагаю, мы бы рассмотрели это. Я думаю, фигурное катание – очень субъективный вид спорта. Считаю, что для справедливости хорошо, когда работа судей оценивается. Не только после этих соревнований, но и после каждых соревнований, чтобы обеспечить честные и равноправные условия для всех спортсменов.

– Я помню, как увидел ваши лица, когда объявили окончательные результаты, и у меня просто упало сердце. Но мне любопытно узнать, о чем вы думали, что вы чувствовали в тот момент. Это было похоже на честную реакцию спортсменов, которые выложились на максимум.

Бейтс: Мы так долго стремились к этой мечте. Мы катались вместе 15 лет и нам казалось, что мы на верном пути. Мы чувствовали, что выдали золотые прокаты.

Чок: Для меня этого было достаточно. Мы сделали то, к чему стремились, а именно показали свои лучшие прокаты за сезон и за всю карьеру в тот момент, когда это имело значение. Мы проделали это четыре раза, и я думаю, что больше мы ничего не могли бы сделать. Мы очень гордимся проделанной нами работой.

Мне не жаль Чок и Бейтса. Они потухли на фоне гениев

Ой ой ой, амеры такие амеры. Как у других медали отбирать - так всё честно, претензий не было, а как - подумать только! - поставили на второе место, всё, несправедливо, субъективно, плак плак плак. Господи, еще раз и тысячу раз спасибо Сизерону, что вернулся.
Ответ Юлия Р
Ой ой ой, амеры такие амеры. Как у других медали отбирать - так всё честно, претензий не было, а как - подумать только! - поставили на второе место, всё, несправедливо, субъективно, плак плак плак. Господи, еще раз и тысячу раз спасибо Сизерону, что вернулся.
Не то что претензий не было, они сами первыми ходили по шоу, и возмущались, где же их золотые медали! А у наших, обворованных спортсменов, даже бронзовых до сих пор нет
Ответ Nowhere_Girl
Не то что претензий не было, они сами первыми ходили по шоу, и возмущались, где же их золотые медали! А у наших, обворованных спортсменов, даже бронзовых до сих пор нет
Ну справедливости ради, у наших спортсменов медали из-за допинга забрали. Вопрос остается, конечно, почему так получилось. Но тем не менее это точно не вина Чоков.
Какие же неблагодарные. Собрали все халявные медали, до этого проигрывали абсолютно всем.
Канадцы что-то не высказывались о том, что они бы обжаловали, когда их в очередной раз на ЧМ запихали под пешеходов, да еще и с падением.
Ответ Solovey1
Какие же неблагодарные. Собрали все халявные медали, до этого проигрывали абсолютно всем. Канадцы что-то не высказывались о том, что они бы обжаловали, когда их в очередной раз на ЧМ запихали под пешеходов, да еще и с падением.
Комментарий удален модератором
Ответ WarriorWarrior911
Комментарий удален модератором
Ноют тут только Чоки уже третий день))))
Ну тогда уж сперва японцы могли бы обжаловать результаты в команднике. А чего там обжаловать самим Чокам, так и не стало понятным
Ответ RouGE
Ну тогда уж сперва японцы могли бы обжаловать результаты в команднике. А чего там обжаловать самим Чокам, так и не стало понятным
Японцам если что-то и должны, все долги вернут в парном катании
Ответ olga.v.lukianova
Японцам если что-то и должны, все долги вернут в парном катании
А Кагияме, Шуну и Каори от парного катания что будет?
>для справедливости хорошо, когда работа судей оценивается, ... чтобы обеспечить честные и равноправные условия для всех спортсменов

Забавно это слышать от Мэддички.
Она и Эван — одни из главных бенефициаров нечестного судейства.
На протяжении всего последнего цикла их запускали в космос,
из-за чего у Пайпер и Шарлен даже шансов не было подобраться к Чокам
Ну тогда отдайте для начала медали командника японцам, а их вам подарили, поставив ФБС вторыми в команднике и протащив поверх канадцев никакущую пару, минус 2 балла, Илюше простили кучу всего, да ещё и компоненты накидали непонятно за что. Про 2022 вообще молчу. А самое главное отдайте ГП золотые медали ЧМ, которые вам дали с падением против чистейших канадцев с шикарным танцем. Совсем обнаглели, что эти уверовали, что чуть ли не боги конька, что у малинина звезда во весь лоб. Ещё раз спасибо Гийому, что вернул в танцы именно танец, а не кручу верчу, может после этого и у нас начнут ценить ПЧ, а не акробатов
Какие ненасытные😡 Вообще не умеют проигрывать, хоть не честными, не спортивными способами, хоть после соревнований, но выдавить якобы своё.
Как же хорошо, что Гийом с Лоранс взяли золото!
Ответ Гийома на царство!
Какие ненасытные😡 Вообще не умеют проигрывать, хоть не честными, не спортивными способами, хоть после соревнований, но выдавить якобы своё. Как же хорошо, что Гийом с Лоранс взяли золото!
Так бывает когда повесил себе медаль ещё до соревнований , ведь они поверили во все внегласные правила в Танцах что есть очередь они посчитали что они следующие , что новая пара не может стать победителем и всё это вылилось в эти эмоции .
Ответ Гийома на царство!
Какие ненасытные😡 Вообще не умеют проигрывать, хоть не честными, не спортивными способами, хоть после соревнований, но выдавить якобы своё. Как же хорошо, что Гийом с Лоранс взяли золото!
Да😍
Ещё пусть расследуют работу судей на всех других турнирах где Чокам давали золото, особенно там где затащили на вершину пьедестала с падением.
Ну ладно, в предыдущей теме я их пыталась понять, не хотелось негативно писать. Но сейчас уже как-то совсем))

Самые обиженные судьями двукратно одаренные золотом ОИ! Ну надо же иметь хоть какую-то совесть и достоинство? Итак им вручили больше, чем они получили бы без своей федры.

Я бы использовала протесты конечно. Чтобы пересмотреть оценки американской пары в команде, Ильи в КП и ПП и недокруты Лью в КП, где поставили одну q вместо галки и q.

Или это должно работать только в одну сторону?))
Мне так нравится, когда говорят: мы долго к этому шли, выдали максимум, поэтому мы заслуживаем высших наград. А другие, значит, бамбук курили, пока вы к этому шли 🤦‍♀️
Ответ Юлия Р
Мне так нравится, когда говорят: мы долго к этому шли, выдали максимум, поэтому мы заслуживаем высших наград. А другие, значит, бамбук курили, пока вы к этому шли 🤦‍♀️
Ага, особенно бесит про очередь, как будто на кассе в магазине. Даже если бы Гийом не хотел, он обязан был вернуться, чтобы поставить их на место))). Даже с серебром должны быть ГП
Ответ Юлия Р
Мне так нравится, когда говорят: мы долго к этому шли, выдали максимум, поэтому мы заслуживаем высших наград. А другие, значит, бамбук курили, пока вы к этому шли 🤦‍♀️
Вот-вот. Вообще не вижу, чем они лучше тех же ГФ и ГП. Те тоже 15 лет катались.
Все таки Гийем с Габриелой в тот раз приняли достойно своё поражение хоть там были равные соперники, тут явно некатучая пара против суперкатальщиков, ну и самомнение.
Ответ tanya_1111
Все таки Гийем с Габриелой в тот раз приняли достойно своё поражение хоть там были равные соперники, тут явно некатучая пара против суперкатальщиков, ну и самомнение.
у них даже лица были абсолютно спокойные, ок, проиграли, признали силу соперников.
когда показывали лицо Чок во время оценок ФБС, она аж постарела сразу лет на 5 от злобы, сидя в том кресле
Ответ bezsugar
у них даже лица были абсолютно спокойные, ок, проиграли, признали силу соперников. когда показывали лицо Чок во время оценок ФБС, она аж постарела сразу лет на 5 от злобы, сидя в том кресле
Да перекосило её знатно, хотя я могу её в чём-то понять))
