Чок и Бейтс о том, стали бы они обжаловать результаты, если бы была возможность: «Мы бы рассмотрели это. Хорошо, когда работа судей оценивается»

Чок и Бейтс: мы бы рассмотрели обжалование результатов ОИ, если бы было возможно.

Американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок – Эван Бейтс ответил на вопрос о возможной апелляции на результаты танцевального турнира на Олимпиаде в Милане.

Чок и Бейтс завоевали серебро, уступив французам Лоранс Фурнье-Бодри и Гийому Сизерону.

– Вы уже были в Сети? Видели какие-нибудь комментарии?

Бейтс : Мы заходили в соцсети и видели очень много сообщений от людей из сообщества фигурного катания в США, от поклонников фигурного катания и от людей, которые просто обратились к нам и по-настоящему оценили наше выступление, которое так много для нас значило, потому что Олимпийские игры – это нечто особенное. Есть много фанатов, не смотрящих фигурное катание, и наше катание нашло отклик у них, а это многое значит.

– Возникает вопрос. Если бы была возможность, рассмотрели бы вы подачу апелляции на решение судей?

Чок : Я полагаю, мы бы рассмотрели это. Я думаю, фигурное катание – очень субъективный вид спорта. Считаю, что для справедливости хорошо, когда работа судей оценивается. Не только после этих соревнований, но и после каждых соревнований, чтобы обеспечить честные и равноправные условия для всех спортсменов.

– Я помню, как увидел ваши лица, когда объявили окончательные результаты, и у меня просто упало сердце. Но мне любопытно узнать, о чем вы думали, что вы чувствовали в тот момент. Это было похоже на честную реакцию спортсменов, которые выложились на максимум.

Бейтс : Мы так долго стремились к этой мечте. Мы катались вместе 15 лет и нам казалось, что мы на верном пути. Мы чувствовали, что выдали золотые прокаты.

Чок : Для меня этого было достаточно. Мы сделали то, к чему стремились, а именно показали свои лучшие прокаты за сезон и за всю карьеру в тот момент, когда это имело значение. Мы проделали это четыре раза, и я думаю, что больше мы ничего не могли бы сделать. Мы очень гордимся проделанной нами работой.

