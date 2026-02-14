76

Петр Гуменник: «Олимпиада – исключительное соревнование. Мне бы хотелось поехать на Игры в 2030 году»

Петр Гуменник: хотелось бы поехать на Олимпиаду в 2030 году.

Российский фигурист Петр Гуменник после 6-го места на Олимпиаде в Милане заявил, что хотел бы поехать на Игры еще раз. 

– Ты так долго ждал Олимпиаду. Получилось так, как ты хотел?

– Да, получилось то, что я хотел. Олимпиада – такое исключительное соревнование. Я еще сегодня утром подумал: так мне нравится здесь находиться, очень бы хотелось еще в 2030 году поехать на Олимпиаду.

– Если бы тебе до Олимпиады сказали, какое место ты займешь? Ты вообще математически просчитывал свое место?

– Да, я еще до выступления думал, какой результат меня обрадует, какой расстроит. Подумал, что если я сделаю все свои прыжки, то точно не расстроюсь, – сказал фигурист.

Петр Гуменник очень крут, но...

Вы только вдумайтесь - у человека первый взрослый главный старт на Олимпиаду сразу выдался. И он выдал такие прокаты. Ещё и говорит, что сегодня на опыте уже был))
Пётр, вся любовь болельщиков ваша по праву 🙂
Тем более как подумаешь, с какими опытными, можно сказать, мэтрами фк - двукратным действующим чемпионом и призёрами ЧМ, чемпионами и призёрами ЧЕ, участниками всех возможных соревнований на протяжении многих лет - успешно боролся Петя, так просто космос. А у Пети в основном давний опыт по юниорам. У нас субъективный судейский спорт, и это прекрасно. Только в кино Петя мог бы сразу на Олимпиаде заехать в медали, и то почти получилось ведь.
Я тоже хочу чтобы Петр поехал на следующую олимпиаду.
Но сегодня у меня такие противоречивые эмоции... С одной стороны я не думала даже про Топ - 6 для Пети, учитывая, что ему уничтожили короткую программу. И я рада что Петя действительно показал лучший результат в МО за 4 олимпиады. Он в моменте стоит выше Малинина и трех чемпионов Европы.
Но при этом какое отвратительное субъективное судейство. 13е компоненты в ПП при второй технике у спортсмена, идеально показавшего программу, образ, музыку. Компоненты ниже чем у спортсменов, разваливших ПП в хлам. Нищенские ГОЕ за элементы. Отсутствие рейтинга и беда с музыкой в КП.
Если бы не отстранение от международных соревнований, если бы не предвзятое судейство, место Петра было бы намного выше.
Это мог быть его звездный час 😢😢😢
Хрхлина, кирпичи погрела?
Отстранялся потужная
Петя, я имела уникальную возможность сказать тебе это сегодня лично, и повторю еще раз - ты большой молодец! И пофиг на этих судей. Я имела счастье смотреть это с трибун и ты доставил мне и другим зрителям большое удовольствие своим прекрасным прокатом. Спасибо!
Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями? Очень интересно как это все ощущалось и воспринималось в живую.
Это в двух словах не описать...Если говорить про прокат Пети, это было очень достойно. Четко, красиво. На прыжках ему хлопали даже американцы. Да вообще весь зал хлопал. Я так рада за него, что у него все получилось. Ему не за что будет себя ругать. Он сделал все возможное.
на Олимпиаде всегда ценились чистые прокаты, с хорошей хореографией, сбалансированные, где есть сложность и передача образа
Как у Щербаковой, Загитовой, Ханю, Чена
что случилось в этот раз? Петр выдал 2 отличных проката, 7 квадов на 2 программы.
У кого лучше?
Я уснуть не могу сегодня. Как такое возможно??
А что насчет компонентов 80? Ниже чем у некатаек с заваленными прыжками
Петр-это украшение современного фигурного катания. Хочется еще минимум цикл наслаждаться искусством в его исполнении.
Выдающийся мастер и достойнейший человек!
А ведь после короткой программы казалось что шестёрка недостижима, а в результате мог и в медали попасть, если бы не.... Думали не выдержат нервы у Гуменника, а сломался Малинин. Вот ведь как бывает. А Петя сделал всё что мог и даже наверное больше. И медали на международных стартах обязательно придут. Во всяком случае мы в это верим, как и увидеть его на Олимпиаде 2030.
Надо узнать какой магний пьет Петя. Мне тоже надо.
Он его вырабатывает ))
Красавцу Петру браво и браво за сильнейшее и красивейшее выступление!!! С каким достоинством он держится, какой благородный молодой человек, невозможно не гордиться им!
Пётр наш герой! Спасибо за нереальную красоту на льду, за мужество, стойкость, выдержку, и прекрасную произвольную, которую будем пересматривать. Удачи!
Петр, было бы замечательно видеть тебя на следующей Олимпиаде, забравшим свою заслуженную медаль! Спасибо за сегодняшний прокат, за достойное поведение, за ум и тонкий юмор - это было очень здорово!
Я так и знала, что Петя захочет на следующую Олимпиаду)
А кто не захотел бы? Другое дело, что можно желать, а как всё сложится - неизвестно.
Рекомендуем