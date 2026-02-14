Петр Гуменник: «Олимпиада – исключительное соревнование. Мне бы хотелось поехать на Игры в 2030 году»
Петр Гуменник: хотелось бы поехать на Олимпиаду в 2030 году.
Российский фигурист Петр Гуменник после 6-го места на Олимпиаде в Милане заявил, что хотел бы поехать на Игры еще раз.
– Ты так долго ждал Олимпиаду. Получилось так, как ты хотел?
– Да, получилось то, что я хотел. Олимпиада – такое исключительное соревнование. Я еще сегодня утром подумал: так мне нравится здесь находиться, очень бы хотелось еще в 2030 году поехать на Олимпиаду.
– Если бы тебе до Олимпиады сказали, какое место ты займешь? Ты вообще математически просчитывал свое место?
– Да, я еще до выступления думал, какой результат меня обрадует, какой расстроит. Подумал, что если я сделаю все свои прыжки, то точно не расстроюсь, – сказал фигурист.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
76 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Пётр, вся любовь болельщиков ваша по праву 🙂
Но сегодня у меня такие противоречивые эмоции... С одной стороны я не думала даже про Топ - 6 для Пети, учитывая, что ему уничтожили короткую программу. И я рада что Петя действительно показал лучший результат в МО за 4 олимпиады. Он в моменте стоит выше Малинина и трех чемпионов Европы.
Но при этом какое отвратительное субъективное судейство. 13е компоненты в ПП при второй технике у спортсмена, идеально показавшего программу, образ, музыку. Компоненты ниже чем у спортсменов, разваливших ПП в хлам. Нищенские ГОЕ за элементы. Отсутствие рейтинга и беда с музыкой в КП.
Если бы не отстранение от международных соревнований, если бы не предвзятое судейство, место Петра было бы намного выше.
Это мог быть его звездный час 😢😢😢
Отстранялся потужная
Как у Щербаковой, Загитовой, Ханю, Чена
что случилось в этот раз? Петр выдал 2 отличных проката, 7 квадов на 2 программы.
У кого лучше?
Я уснуть не могу сегодня. Как такое возможно??
Выдающийся мастер и достойнейший человек!