Петр Гуменник: «Олимпиада – исключительное соревнование. Мне бы хотелось поехать на Игры в 2030 году»

Петр Гуменник: хотелось бы поехать на Олимпиаду в 2030 году.

Российский фигурист Петр Гуменник после 6-го места на Олимпиаде в Милане заявил, что хотел бы поехать на Игры еще раз.

– Ты так долго ждал Олимпиаду. Получилось так, как ты хотел?

– Да, получилось то, что я хотел. Олимпиада – такое исключительное соревнование. Я еще сегодня утром подумал: так мне нравится здесь находиться, очень бы хотелось еще в 2030 году поехать на Олимпиаду.

– Если бы тебе до Олимпиады сказали, какое место ты займешь? Ты вообще математически просчитывал свое место?

– Да, я еще до выступления думал, какой результат меня обрадует, какой расстроит. Подумал, что если я сделаю все свои прыжки, то точно не расстроюсь, – сказал фигурист.

