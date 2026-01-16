Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии

Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийским лыжным гонкам.

Россиянка Анастасия Багиян одержала победу на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Финстерау (Германия).

В масс-старте на 10 км среди атлетов с нарушением зрения Багиян преодолела дистанцию за 28 минут 47,5 секунды. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин. Второй финишировала представительница Китая Юэ Ван (+1.21,1), третьей – немка Йоханна Ректенвальд (+2.11,9).

В мужском масс-старте россиянин Иван Голубков занял третье место среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (класс LW 11.5). Победу одержал бразилец Кристиан Вестемайер Рибер (29.15,4 секунды), отставание Голубкова составило 11,8 секунды.