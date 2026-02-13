Клэбо выиграл три гонки из трех на Олимпиаде-2026. Он стал восьмикратным олимпийским чемпионом, повторив рекорд Дэли, Бьорген и Бьорндалена

Клэбо выиграл 8-е золото Игр и сравнялся с Дэли, Бьорген и Бьорндаленом.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо стал восьмикратным олимпийским чемпионом.

Сегодня он выиграл коньковую «разделку» на 10 км на Олимпиаде -2026 в Италии. Ранее он победил в скиатлоне и классическом спринте.

Таким образом, Клэбо выиграл три гонки из трех возможных. В программе Игр остались командный спринт, эстафета и марафон.

Рекорд по количеству золотых медалей зимних Олимпиад (по восемь) принадлежит норвежцам Бьорну Дэли , Уле Эйнару Бьорндалену и Марит Бьорген – сегодня Клэбо сравнялся с ними.