Клэбо выиграл три гонки из трех на Олимпиаде-2026. Он стал восьмикратным олимпийским чемпионом, повторив рекорд Дэли, Бьорген и Бьорндалена
Клэбо выиграл 8-е золото Игр и сравнялся с Дэли, Бьорген и Бьорндаленом.
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо стал восьмикратным олимпийским чемпионом.
Сегодня он выиграл коньковую «разделку» на 10 км на Олимпиаде-2026 в Италии. Ранее он победил в скиатлоне и классическом спринте.
Таким образом, Клэбо выиграл три гонки из трех возможных. В программе Игр остались командный спринт, эстафета и марафон.
Рекорд по количеству золотых медалей зимних Олимпиад (по восемь) принадлежит норвежцам Бьорну Дэли, Уле Эйнару Бьорндалену и Марит Бьорген – сегодня Клэбо сравнялся с ними.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Ну и ещё забавнее читать комментарии в стиле "не пустили сильнейших", "нет конкурентной борьбы". Если что, в XXI веке на разделках наши лыжники на главных стартах не побеждали ни разу, вне зависимости от стилей и 15 км протяженности. А тут, конечно, всех бы переиграли и уничтожили)
Первым стартовал из фаворитов, те знали его время, но ничего не смогли поделать.
Шансы увидеть свип на втором ГС подряд повысились.