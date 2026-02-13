  • Спортс
  • Клэбо выиграл три гонки из трех на Олимпиаде-2026. Он стал восьмикратным олимпийским чемпионом, повторив рекорд Дэли, Бьорген и Бьорндалена
108

Клэбо выиграл 8-е золото Игр и сравнялся с Дэли, Бьорген и Бьорндаленом.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо стал восьмикратным олимпийским чемпионом.

Сегодня он выиграл коньковую «разделку» на 10 км на Олимпиаде-2026 в Италии. Ранее он победил в скиатлоне и классическом спринте.

Таким образом, Клэбо выиграл три гонки из трех возможных. В программе Игр остались командный спринт, эстафета и марафон.

Рекорд по количеству золотых медалей зимних Олимпиад (по восемь) принадлежит норвежцам Бьорну Дэли, Уле Эйнару Бьорндалену и Марит Бьорген – сегодня Клэбо сравнялся с ними.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
108 комментариев
Что сделал Клэбо на последних 1,4 км? Просто спринт пролетел человек, пока все остальные бежали разделку. Но и после финиша было видно, как непросто ему это далось, давно не видел Клэбо таким измученным. Вот, что называется - подвёл себя к главному старту четырехлетия. Будет забавно, если это окажется его единственная в карьере победа на коньковой разделке)
Ну и ещё забавнее читать комментарии в стиле "не пустили сильнейших", "нет конкурентной борьбы". Если что, в XXI веке на разделках наши лыжники на главных стартах не побеждали ни разу, вне зависимости от стилей и 15 км протяженности. А тут, конечно, всех бы переиграли и уничтожили)
Ответ Jauhojarvinousiainen
Что сделал Клэбо на последних 1,4 км? Просто спринт пролетел человек, пока все остальные бежали разделку. Но и после финиша было видно, как непросто ему это далось, давно не видел Клэбо таким измученным. Вот, что называется - подвёл себя к главному старту четырехлетия. Будет забавно, если это окажется его единственная в карьере победа на коньковой разделке) Ну и ещё забавнее читать комментарии в стиле "не пустили сильнейших", "нет конкурентной борьбы". Если что, в XXI веке на разделках наши лыжники на главных стартах не побеждали ни разу, вне зависимости от стилей и 15 км протяженности. А тут, конечно, всех бы переиграли и уничтожили)
Ну а что ты хочешь услышать,если его главный конкурент смотрит игры по телеку. Большой пару,тройку золотых у него бы отобрал на этих играх,может не в разделке,но это не точно
Ответ SupoStats
Ну а что ты хочешь услышать,если его главный конкурент смотрит игры по телеку. Большой пару,тройку золотых у него бы отобрал на этих играх,может не в разделке,но это не точно
Ничего бы он у ТАКОГО Клэбо не забрал. Абсолютно.
Теперь Клэбо в Пантеоне великих, следующее золото - станет уже самым титулованным зимним олимпийцем, да ещё и с летними поборется некоторыми….)
Ответ Йети
Теперь Клэбо в Пантеоне великих, следующее золото - станет уже самым титулованным зимним олимпийцем, да ещё и с летними поборется некоторыми….)
Теперь в пантеоне великих??? А до этого не был?😄🤣
Ответ Йети
Теперь Клэбо в Пантеоне великих, следующее золото - станет уже самым титулованным зимним олимпийцем, да ещё и с летними поборется некоторыми….)
С Фелпсом не поборется.
Что за Фелпс этот Клэбо.
Ответ natan111
Что за Фелпс этот Клэбо.
Да какой там ещё Фелппс!? Майкла Фелпса, по медалям вряд-ли кто догонит ещё не скоро!!!
Ответ natan111
Что за Фелпс этот Клэбо.
Фелпса он конечно вряд-ли догонит, а вот Бьорндалена вполне и скорей всего обгонит!!!
просто турбо полторашку на финише выдал. выложился так выложился. красавчик. великий.
Ответ ЗлойМайор
просто турбо полторашку на финише выдал. выложился так выложился. красавчик. великий.
Комментарий скрыт
Если не случится форс мажора, то у Клебо потенциально ещё как минимум две золотые медали будет.
Ответ Сергей Ниятбаев
Если не случится форс мажора, то у Клебо потенциально ещё как минимум две золотые медали будет.
Марафон ему даже проще, чем разделка свободным стилем сегодня
Ответ NoN
Марафон ему даже проще, чем разделка свободным стилем сегодня
Но кто-то из норгов ещё до него может в эстафете провалиться, как это в скиатлоне было.
Величайший лыжник в истории
Ответ senderoluminoso
Величайший лыжник в истории
Александр Большунов ? 😉
Силен Клэбо. Он перебьет все рекорды.
Гениально конечно же Клебо провёл гонку и темпом загнал монструозного Хедегарта, накинув ему на последнем километре 15 секунд и отобрав у него даже серебро. Эйнар не потянул, заданный Императором, дичайший темп на этой, сложнейшей по рельефу и снежным условиям, трассе.
Первым стартовал из фаворитов, те знали его время, но ничего не смогли поделать.
Шансы увидеть свип на втором ГС подряд повысились.
Это достижение сомнений нет. Но без наших... как хоккейное золото в 2018. Вроде выиграли но осадочек остался
Ответ Сергей Швалев
Это достижение сомнений нет. Но без наших... как хоккейное золото в 2018. Вроде выиграли но осадочек остался
Ну в 2018 хотя бы все сборные были, пусть и не в сильнейших составах, а здесь одна из сильнейших лыжных сборных практически отсутствует целиком
Ответ DENIS DENWER
Ну в 2018 хотя бы все сборные были, пусть и не в сильнейших составах, а здесь одна из сильнейших лыжных сборных практически отсутствует целиком
Там не было НХЛовцев. А ак да, уверен и в скиатлоне и тем более в эстафете и полтиннике мы откусила бы по медальке где-то даже с золотым отливом
Король лыж тот, кто выигрывает Скиатлон и Марафон. А как называется тот, кто два года подряд выигрывает на ЧМ и Олимпиаде 12 гонок из 12?
Ответ selso99
Король лыж тот, кто выигрывает Скиатлон и Марафон. А как называется тот, кто два года подряд выигрывает на ЧМ и Олимпиаде 12 гонок из 12?
Это называется читер в отствии конкуренции!! (изьяли наших лудших лыжников во главе с САШЕЙ!!!
Ответ Антошка! Антошка! Идем копать картошку!
Это называется читер в отствии конкуренции!! (изьяли наших лудших лыжников во главе с САШЕЙ!!!
Лучших или "лудших"?
