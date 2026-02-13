Уле Эйнар Бьорндален: «FIS плохо справляется со своей работой. Уровень конкуренции в лыжных гонках должен быть гораздо выше»

Бьорндален: у норвежских лыжников очень мало конкурентов, и это разочаровывает.

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален раскритиковал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) за низкий уровень конкуренции в лыжных гонках.

Сегодня на Олимпиаде-2026 норвежец Йоханнес Клэбо завоевал золото в гонке с раздельным стартом на 10 км. Ранее Клэбо выиграл скиатлон и спринт.

«FIS плохо справляется со своей работой, потому что соперники Норвегии находятся на слишком низком уровне. Другим странам выделяется слишком мало ресурсов, чтобы они могли развиваться. Уровень конкуренции должен быть гораздо выше.

Норвегия – фантастическая страна. Мы добиваемся невероятных результатов на очень высоком уровне в мужском лыжном спорте. Но то, что так мало стран могут составить нам конкуренцию, является крайне разочаровывающим результатом работы FIS», – сказал Бьорндален.

