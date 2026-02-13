  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Уле Эйнар Бьорндален: «FIS плохо справляется со своей работой. Уровень конкуренции в лыжных гонках должен быть гораздо выше»
28

Уле Эйнар Бьорндален: «FIS плохо справляется со своей работой. Уровень конкуренции в лыжных гонках должен быть гораздо выше»

Бьорндален: у норвежских лыжников очень мало конкурентов, и это разочаровывает.

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален раскритиковал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) за низкий уровень конкуренции в лыжных гонках.

Сегодня на Олимпиаде-2026 норвежец Йоханнес Клэбо завоевал золото в гонке с раздельным стартом на 10 км. Ранее Клэбо выиграл скиатлон и спринт. 

«FIS плохо справляется со своей работой, потому что соперники Норвегии находятся на слишком низком уровне. Другим странам выделяется слишком мало ресурсов, чтобы они могли развиваться. Уровень конкуренции должен быть гораздо выше.

Норвегия – фантастическая страна. Мы добиваемся невероятных результатов на очень высоком уровне в мужском лыжном спорте. Но то, что так мало стран могут составить нам конкуренцию, является крайне разочаровывающим результатом работы FIS», – сказал Бьорндален.

Теперь Клэбо выкосит всю Олимпиаду: 6 из 6 золотых

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: VG
logoлыжные гонки
logoОлимпиада-2026
logoУле Эйнар Бьорндален
logoFIS
logoсборная Норвегии
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Почти то же самое можно сказать про биатлон: две страны делят между собой все победы.
Ответ sav187
Почти то же самое можно сказать про биатлон: две страны делят между собой все победы.
Две страны, а не один человек
Ответ sav187
Почти то же самое можно сказать про биатлон: две страны делят между собой все победы.
да ну вы что, там конкуренция намного выше
Ага, у финнов, немцев и швейцарцев ну совсем нет ресурсов для развития..
Может, просто кроме норгов никто с ума по лыжам не сходит в Европе?
Ответ Singidunum1389
Ага, у финнов, немцев и швейцарцев ну совсем нет ресурсов для развития.. Может, просто кроме норгов никто с ума по лыжам не сходит в Европе?
Это деградация вида спорта
Ответ Singidunum1389
Ага, у финнов, немцев и швейцарцев ну совсем нет ресурсов для развития.. Может, просто кроме норгов никто с ума по лыжам не сходит в Европе?
Все ресурсы они отдают украине и приезжим арабам, это все уже знают.. 😂
Клэбо подбирается к его рекорду, вот он и запереживал за лыжи.
В мужских лыжах норвежцы впереди планеты, а шведы вообще глухо
В женском шведки с запасом первые, а далее как получится
А ведь совсем недавно у мужчин были Колонья, Ангерер, Бауэр, Манифика и прочие шведы
Сейчас даже имён таких нет, Пеллегрино вообще завалил игры
Ответ balander09
В мужских лыжах норвежцы впереди планеты, а шведы вообще глухо В женском шведки с запасом первые, а далее как получится А ведь совсем недавно у мужчин были Колонья, Ангерер, Бауэр, Манифика и прочие шведы Сейчас даже имён таких нет, Пеллегрино вообще завалил игры
У мужчин после Ванкувера почти не появляется сильных лыжников не из Норвегии и России, только Нисканена можно вспомнить, и то он появился в 2014 году. Сейчас среди лучших на дистанции Нингет, который до отстранения России ничего не показывал, даже у Ларькова результаты были лучше него. Вот такой уровень дистанционщиков сейчас. Но многие считают Клэбо великим и даже величайшим за победы вот с такой конкуренцией. Так бы и Спицов с Якимушкиным могли великими стать. А уж как бы разделывал сейчас всех сейчас пиковый Колонья, спокойно убегал бы задолго до финиша.
Ответ M-7
У мужчин после Ванкувера почти не появляется сильных лыжников не из Норвегии и России, только Нисканена можно вспомнить, и то он появился в 2014 году. Сейчас среди лучших на дистанции Нингет, который до отстранения России ничего не показывал, даже у Ларькова результаты были лучше него. Вот такой уровень дистанционщиков сейчас. Но многие считают Клэбо великим и даже величайшим за победы вот с такой конкуренцией. Так бы и Спицов с Якимушкиным могли великими стать. А уж как бы разделывал сейчас всех сейчас пиковый Колонья, спокойно убегал бы задолго до финиша.
Дистационный зачет КМ у КЛЭБО -учи матчасть кловун
Пригласите губерниева, он поднимет лыжный спорт на небывалую высоту.
Мммм, а на каком низком уровне соперники у шведобаб. Это вообще сказка)
Ну а что, норвеги красавцы, заслуженно доминируют в лыжах. Фины в свое время тоже попадались с допингом, сейчас кроме пенсионера Нисканена и вспомнить некого. Некогда грозные шведы тоже ушли в пыль истории. Наших даже если разбанят поезд ушел. Пик Большунова давно позади, остальные середнячки сороковочки на кубковые очки.
Может тот француз который трассу срезал составит конкуренцию и все на этом.
Ответ Георгий Михеев
Ну а что, норвеги красавцы, заслуженно доминируют в лыжах. Фины в свое время тоже попадались с допингом, сейчас кроме пенсионера Нисканена и вспомнить некого. Некогда грозные шведы тоже ушли в пыль истории. Наших даже если разбанят поезд ушел. Пик Большунова давно позади, остальные середнячки сороковочки на кубковые очки. Может тот француз который трассу срезал составит конкуренцию и все на этом.
Так наши то почему оказались не на пике и на 40 местах? Из-за отстранения. Не отстранили бы - до сих пор бы с норгами боролись. Да и сейчас Коростелев уже умудряется обыгрывать часть норвежской команды, хотя опыта кот наплакал. А Большунова вообще нет смысла списывать, там тупо дело не в пике формы.
Вопрос почему только в мужском? Это касается и лыж и биатлона
Ответ yasvetik
Вопрос почему только в мужском? Это касается и лыж и биатлона
в биатлоне совсем недавно норвежки два подряд хрустальных глобуса забирали.
Ответ Radovan
в биатлоне совсем недавно норвежки два подряд хрустальных глобуса забирали.
Глобус брали, но у женщин нет такого количества топов, чтобы весь подиум занимать или например четверо в шестерке были. Не сравнить с мужиками
«Клэбо – величайший лыжник всех времен, он побьет рекорд по количеству золота уже на этих Играх»

«FIS плохо справляется со своей работой, потому что соперники Норвегии находятся на слишком низком уровне. ... Уровень конкуренции должен быть гораздо выше.»

И как такие слова у Бьорндалена сочетаются вообще?
Ответ M-7
«Клэбо – величайший лыжник всех времен, он побьет рекорд по количеству золота уже на этих Играх» «FIS плохо справляется со своей работой, потому что соперники Норвегии находятся на слишком низком уровне. ... Уровень конкуренции должен быть гораздо выше.» И как такие слова у Бьорндалена сочетаются вообще?
а что здесь несочетаемого?
Клюбо - величайший лыжник, но хотелось бы, чтобы у него было больше конкуренции
По мне,лыжи для удовольствия и здоровья... А лыжный спорт - как и везде, "бабло", по фигу, пусть деградирует... Зачем все эти мировые турниры - все сразу отдавать Норвегам, а они уж пусть сами распределяют...
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Йоханнес Клэбо: «Норвежская команда на Олимпиаде-2026 хочет взять реванш за то, что было в Пекине»
13 февраля, 16:21
Эйнар Хедегарт: «Последние два километра у меня сильно кружилась голова и я почти ничего не видел. Доволен бронзой»
13 февраля, 13:17
Клэбо о коньковой «разделке»: «Больше всего хотел победить на этой дистанции. Здесь я был фаворитом в наименьшей степени»
13 февраля, 12:49
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Фристайл. Рууд, Харрингтон, Подмилсак, Самней, Дешам выступят в биг-эйре
вчера, 22:45
Олимпиада-2026. Сноуборд. Садовски-Синнотт, Мурасе, Ивабучи, Фукада, Ю Сын Ын, Гассер выступят в слоупстайле
вчера, 22:34
Олимпиада-2026, медальный зачет: Норвегия лидирует, Италия – 2-я, США – 3-и
вчера, 22:11
Олимпиада-2026, 16 февраля, все медали дня: Миура и Кихара выиграли золото в парном катании, Мейар победил в горных лыжах, Херль и Эмбахер – в прыжках с трамплина
вчера, 22:07
⚡ Олимпиада-2026. Фристайл. Олдем выиграла золото в биг-эйре, Гу Эйлин – 2-я, Табанелли – 3-я
вчера, 20:55
Олимпиада-2026. Двоеборье. Йенс и Эйнар Офтебру, Лампартер, Штефан и Томас Реттенеггер, Хирвонен, Ридзек выступят на большом трамплине
вчера, 20:52
⚡️ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Херль и Эмбахер победили в командном турнире, Вонсек и Томасяк – 2-е, Форфанг и Сундаль – 3-и
вчера, 20:18
Наталья Коростелева: «Савелий из той категории людей, которые едут на Олимпиаду завоевывать медаль. Ехать просто статистом – так себе настрой»
вчера, 15:29
Бьорндален о рекорде Клэбо: «Хочу, чтобы он выступил еще на одной Олимпиаде и приблизился к достижениям Фелпса»
вчера, 13:57
⚡️ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Мейар победил в слаломе, Гштрайн – 2-й, Макграт не финишировал, Ефимов сошел в первой попытке
вчера, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Рекомендуем