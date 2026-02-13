68

Конькобежец Семирунний взял серебро Олимпиады за Польшу. В 2023-м он перешел из сборной России

Бывший российский конькобежец Семирунний взял серебро Олимпиады за Польшу.

Бывший российский конькобежец Владимир Семирунний завоевал серебро Олимпийских игр на дистанции 10 000 метров за сборную Польши.

23-летний спортсмен финишировал с результатом 12 минут 39,08 секунды. Победу одержал чех Методей Йилек (12.33,43).

Семирунний родился в Свердловской области и до 2023 года выступал за РФ, является чемпионом России и призером ЧР.

В 2025-м получил гражданство Польши. В этом же году завоевал серебро и бронзу на ЧМ на 10 000 и 5 000 метров соответственно.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Ну и красавчик, чего! На коньки у нас давно забили, к сожалению.
Ну и красавчик, чего! На коньки у нас давно забили, к сожалению.
Его спросили, сколько квадов прыгает, и решили, что не перспективный
Его спросили, сколько квадов прыгает, и решили, что не перспективный
А ты хорош! 😎
Дегтярев тряся кулачками: Закрыть ему границу!
Губерниев: да-да
Зы
Пацана, с медалью, молодчик
Дегтярев тряся кулачками: Закрыть ему границу! Губерниев: да-да Зы Пацана, с медалью, молодчик
👍👍
Дегтярев тряся кулачками: Закрыть ему границу! Губерниев: да-да Зы Пацана, с медалью, молодчик
Вангую подгоревший пукан Дягтерева
Вангую подгоревший пукан Дягтерева
а он, вообще, про какую-то Олимпиаду знает? ему, думаю, КАТАСТРОФИЧЕСКИ пофиг
Вангую подгоревший пукан Дягтерева
Скорее банный веник
Ругать надо или хвалить? Поделитесь методичкой а то мне не прислали.
Ругать надо или хвалить? Поделитесь методичкой а то мне не прислали.
Да забей на мужские коньки, смотри женские - там Ютта и Фемке взрывают мировое медиапространство и доводят до мурашек мужиков со всего мира)
Да забей на мужские коньки, смотри женские - там Ютта и Фемке взрывают мировое медиапространство и доводят до мурашек мужиков со всего мира)
Фемке Бол коньки надела? или старушка Фемке Янссен?
Срочно стереть его фамилию из домовой книги и вырезать фото из школьных фотоальбомов!!!

Парня Поздравляю с я медалью!! Гоняй дальше и ещё быстрее!!
Поздравляем че .
После этой новости в сообществе местных шовинистов начался сущий кошмар
Молодец. Спортивная жизнь коротка. Он воспользовался возможностью.
А через четыре года ещё возьмет золото. Талант.
