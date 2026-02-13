Конькобежец Семирунний взял серебро Олимпиады за Польшу. В 2023-м он перешел из сборной России
Бывший российский конькобежец Семирунний взял серебро Олимпиады за Польшу.
Бывший российский конькобежец Владимир Семирунний завоевал серебро Олимпийских игр на дистанции 10 000 метров за сборную Польши.
23-летний спортсмен финишировал с результатом 12 минут 39,08 секунды. Победу одержал чех Методей Йилек (12.33,43).
Семирунний родился в Свердловской области и до 2023 года выступал за РФ, является чемпионом России и призером ЧР.
В 2025-м получил гражданство Польши. В этом же году завоевал серебро и бронзу на ЧМ на 10 000 и 5 000 метров соответственно.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
