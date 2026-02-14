  • Спортс
  • Олимпиада-2026, 13 февраля, все медали дня: Гуменник – 6-й в фигурном катании, Коростелев – 15-й в лыжной гонке на 10 км, Фийон-Майе победил в биатлонном спринте
35

Олимпиада-2026, 13 февраля, все медали дня: Гуменник – 6-й в фигурном катании, Коростелев – 15-й в лыжной гонке на 10 км, Фийон-Майе победил в биатлонном спринте

13 февраля на Олимпиаде в Милане разыграли семь комплектов медалей.

13 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли семь комплектов медалей.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

13 февраля, пятница

Лыжные гонки

10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Матис Делож (Франция)

3. Эйнар Хедегарт (Норвегия)...

15. Савелий Коростелев (Россия)

Биатлон

Спринт, мужчины

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) 

2. Ветле Кристиансен (Норвегия) 

3. Стурла Лагрейд (Норвегия) 

Сноуборд

Сноуборд-кросс, женщины

1. Джози Бафф (Австралия)

2. Ева Адамчикова (Чехия)

3. Микела Мойоли (Италия)

Хафпайп, мужчины

1. Юто Тоцука (Япония)

2. Скотти Джеймс (Австралия)

3. Рюсэй Ямада (Япония) 

Конькобежный спорт

1. Методей Йилек (Чехия)

2. Владимир Семирунний (Польша) 

3. Йоррит Бергсма (Нидерланды) 

Фигурное катание

1. Михаил Шайдоров (Казахстан)

2. Юма Кагияма (Япония)

3. Шун Сато (Япония)

Скелетон

1. Мэтт Уэстон (Великобритания) 

2. Аксель Юнг (Германия)

3. Кристофер Гротер (Германия) 

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Физкульт-привет поклонникам зимних видов спорта!
Если кто пропустил вчерашнюю "пятёрку" у девушек, найдите запись и посмотрите три последние пары. Уверяю, не пожалеете. Такой накал на раздельной стайерской дистанции встречается очень редко. Помните, как в Лэйк-Плэсиде в 80-м Юха Мието проиграл Томасу Вассбергу одну сотую на разделке в 15 км? Он потом рыдал. Ну вот почти то же самое, только с участием четырёх спортсменок. И тоже без драм не обошлось. Кстати, после этого в лыжных гонках отменили все эти сотые (кроме спринта).

Вернёмся в сегодня. Днём пройдет та самая лыжная разделка, только, увы, не на 15, а на 10 км. Зачем сократили историческую дистанцию, кажется, даже FIS не понимает. Так вот, эта гонка -- единственный шанс для Клэбо не взять золото. Он именно в коньковой разделке чувствует себя не столь уверенно. Но форма у него роскошная, так что всё может быть. Ну а если кому и проиграет, то только своим соотечественникам. Может, молодому экс-биатлонисту Хедегарту? Савелий Коростелёв будет в двадцатке, уже неплохо.

Потом переключаемся на биатлон. Тут тоже будет классическая дистанция, спринт, разделка, десятка. Более классической считается только индивидуальная гонка, но она уже прошла (и слава богу). Предсказать победителя невозможно, одно из самых конкурентных соревнований среди всех зимних видов. Просто для статистики: из четырёх завершившихся к началу ОИ спринтов два взял итальянец Джакомель, и по одному норвежцы Ботн с Кристиансеном, а также швед Самуэльссон. Призовые места брали немцы и французы.

В 6 вечера на ту же десятку (ого, какое совпадение) выйдут конькобежцы. Пробегут они её быстрее лыжников, но само соревнование затянется. Вид очень на любителя (я -- любитель), но неподготовленному человеку смотреть, как два парня бегут свои 14 минут, меняя лишь цифры на табло, может показаться не очень интересным. Так вот, это ерунда! Еще раз предлагаю посмотреть вчерашний женский забег. В третьей паре выйдет бывший наш соотечественник Владимир Семирунний из Екатеринбурга. Сейчас он выступает за Польшу, но я всё равно буду за него болеть. Потом состоится заливка льда, и на старт выйдут три пары, среди которых и разыграется (наверно) золото. Гьотто, Эйтрем, Йилек и внезапный выскочка Лорелло в самом первом забеге.

Вечером пройдут финалы в сноуборде и скелетоне, но все будут смотреть фигурное катание. Я не пишу про фигурное катание, ветки этого раздела -- самые токсичные на всём спортсе. Желаю всем хороших прокатов, как говорится.

А НХЛловцы показали вчера, почему эта лига -- самая крутая. Привезли с собой праздник из-за океана.
Ответ radio_weiss
Эйтрем и Хедегарт - есть за кого сегодня болеть. Эйнару очень неплохо было бы стартовать в лыжах с 3-х золотых медалей,
Ответ radio_weiss
Юха Мието не просто рыдал, он подпрыгнул и рухнул на снег, когда увидел цифры на табло. Очень хорошо помню этот момент. После этого в лыжном спорте отменили сотые секунды.
Гуменник за медаль? Самим не смешно?
Ответ spartak41
Гуменник за медаль? Самим не смешно?
На сайте ria.sport.ru ещё вчера висела статья с заголовком: «Гуменник порвет Малинина!» ☝️ может и сейчас висит …
Ответ spartak41
Гуменник за медаль? Самим не смешно?
Комментарий скрыт
Специально так провокационно написали "Гуменник поборется за медаль"?
Чтобы Гуменник поборолся за медаль, надо чтобы всю первую разминку вынес торнадо/скосила дизентерия/растаял лед.
Ответ Anatiana
Специально так провокационно написали "Гуменник поборется за медаль"? Чтобы Гуменник поборолся за медаль, надо чтобы всю первую разминку вынес торнадо/скосила дизентерия/растаял лед.
Вспомните танцы произвольный 2006 г
Ответ Anatiana
Специально так провокационно написали "Гуменник поборется за медаль"? Чтобы Гуменник поборолся за медаль, надо чтобы всю первую разминку вынес торнадо/скосила дизентерия/растаял лед.
А что в первой разминке , кто-то кроме Малина четвертные штампует? Не вижу конкурентов у Петра, удачи, крепких нервов.
Было б неплохо, если б боролись за медали. А то в пятнашку врываемся.
Гуменник переоцененный. Какая медаль с 12-го места?
Результат закономерен. Ничего не проходит бесследно. Если наши спортсмены соревнуются сами с собой, то вряд ли следует ждать от них другого результата.
Главное верить в себя. Если наши парни выложатся на все 100 и соперники дрогнут, то всё может быть. В отдельно взятый день и час случится может всякое. Удачи нашим и верим.🤞🤞
Ответ Spartak85
Главное верить в себя. Если наши парни выложатся на все 100 и соперники дрогнут, то всё может быть. В отдельно взятый день и час случится может всякое. Удачи нашим и верим.🤞🤞
Абсолютно точно. Верим🙏🙏🙏🌹🌱
И вот что теперь делать Губерниеву? Одновременно приходится раздавать наищедрейшие авансы россиянам в биатлоне ("топы уровня КМ, на ОИ бы сейчас за медали сражались!", "там бы не затерялись" и т.п.). и в тоже время говорить, что слабые выступления россиян в лыжах закономерный результат.
где трансляции и хайлайты нормальные можно найти?
Ответ Ko Vi
где трансляции и хайлайты нормальные можно найти?
Окко 20 дней бесплатно
Ответ Mike20051
Окко 20 дней бесплатно
спасибо, и правда норм хайлайты там
. Вперед Клэбо! Ты сможешь сделать это 🇳🇴👍.
