❄️ Олимпиада-2026. Лыжи. Коростелев стал 15-м в коньковой «разделке» на 10 км, Клэбо победил, Делож – 2-й, Хедегарт – 3-й

Лыжник Коростелев стал 15-м коньковой «разделке» на Олимпиаде.

Российский лыжник Савелий Коростелев занял 15-е место в коньковой «разделке» на 10 км на Олимпиаде в Италии. Победил норвежец Йоханнес Клэбо.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Лыжные гонки

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 20.36,2

2. Матис Делож (Франция) – 4,9

3. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 14,0

4. Харальд Амундсен (Норвегия) – 24,0

5. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) – 27,3

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 30,1

7. Мартино Каролло (Италия) – 39,6

8. Юго Лапалю (Франция) – 51,1

9. Томас Стивен (Канада) – 54,1

10. Виктор Ловера (Франция) – 56,2

11. Михал Новак (Чехия) – 1.01,0

12. Джо Дэвис (Великобриатния) – 1.04,0

13. Матьяш Бауэр (Чехия) – 1.04,6

14. Джон Стил Хагенбач (США) – 1.04,9

15. Савелий Коростелев (Россия) – 1.06,1

Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026