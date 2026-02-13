❄️ Олимпиада-2026. Лыжи. Коростелев стал 15-м в коньковой «разделке» на 10 км, Клэбо победил, Делож – 2-й, Хедегарт – 3-й
Российский лыжник Савелий Коростелев занял 15-е место в коньковой «разделке» на 10 км на Олимпиаде в Италии. Победил норвежец Йоханнес Клэбо.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Лыжные гонки
Мужчины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 20.36,2
2. Матис Делож (Франция) – 4,9
3. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 14,0
4. Харальд Амундсен (Норвегия) – 24,0
5. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) – 27,3
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 30,1
7. Мартино Каролло (Италия) – 39,6
8. Юго Лапалю (Франция) – 51,1
9. Томас Стивен (Канада) – 54,1
10. Виктор Ловера (Франция) – 56,2
11. Михал Новак (Чехия) – 1.01,0
12. Джо Дэвис (Великобриатния) – 1.04,0
13. Матьяш Бауэр (Чехия) – 1.04,6
14. Джон Стил Хагенбач (США) – 1.04,9
15. Савелий Коростелев (Россия) – 1.06,1
Физрукам сборной нужно сбегать и поклониться в ножки Коре. Так сказать - спасибо деду, за победу
Вот кто бы еще пару лет назад мог всерьез говорить, что Клэбо - главный претендент на победу в разделке именно коньком? Да бред же. А вот теперь - пожалуйста.
В марафоне просто форс-мажор может помешать ему победить. Должен забрать все, если только в эстафетах его не подведут, что маловероятно.
"На самом деле его просто раздули, там ничего такого нет. Мы просто в процессе диалога с журналистом общались, и он спросил, вижу ли я весь этот негатив, потому что его достаточно много, я сказала, что ничего не читаю, но прекрасно понимаю [что это есть].
И всё это раздули, что я там сильно переживаю, загоняюсь, принимаю всё близко к сердцу. На самом деле всё по-другому, потому что у меня очень много поддержки. Даже из Татарстана сюда приехали лично, и все пишут сообщения.
Нет, на самом деле, поддержки у меня очень много, просто мои слова перевернули в другое русло, ничего такого у меня нет. Руки на себя не накладываю, как некоторые думают! (Смеётся.)"