  Олимпиада-2026. Лыжи. Коростелев стал 15-м в коньковой «разделке» на 10 км, Клэбо победил, Делож – 2-й, Хедегарт – 3-й
❄️ Олимпиада-2026. Лыжи. Коростелев стал 15-м в коньковой «разделке» на 10 км, Клэбо победил, Делож – 2-й, Хедегарт – 3-й

Лыжник Коростелев стал 15-м коньковой «разделке» на Олимпиаде.

Российский лыжник Савелий Коростелев занял 15-е место в коньковой «разделке» на 10 км на Олимпиаде в Италии. Победил норвежец Йоханнес Клэбо.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Лыжные гонки

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 20.36,2

2. Матис Делож (Франция) – 4,9

3. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 14,0

4. Харальд Амундсен (Норвегия) – 24,0

5. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) – 27,3

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 30,1

7. Мартино Каролло (Италия) – 39,6

8. Юго Лапалю (Франция) – 51,1

9. Томас Стивен (Канада) – 54,1

10. Виктор Ловера (Франция) – 56,2

11. Михал Новак (Чехия) – 1.01,0

12. Джо Дэвис (Великобриатния) – 1.04,0

13. Матьяш Бауэр (Чехия) – 1.04,6

14. Джон Стил Хагенбач (США) – 1.04,9

15. Савелий Коростелев (Россия) – 1.06,1

Савалию успешного выступления, быть довольным собой)
Нормально Савелий прошел, на свой уровень, вообще нет вопросов.
Ахах. А ведь не будь Клэбо, норги 3 гонку подряд продули бы кому-попало.
Физрукам сборной нужно сбегать и поклониться в ножки Коре. Так сказать - спасибо деду, за победу
Не, ну Йоханнес дал огня, конечно. Абсолютное чемпионство на этой Олимпиаде всё реальнее.
Не, ну Йоханнес дал огня, конечно. Абсолютное чемпионство на этой Олимпиаде всё реальнее.
Да на классике в марафоне его нереально скинуть. Объективно он самый мощный и самый универсальный лыжник сейчас. Образца ОИ 2026 г. это просто лучший лыжник за все время. Есть минусы, но он и от них избавляется.
Вот кто бы еще пару лет назад мог всерьез говорить, что Клэбо - главный претендент на победу в разделке именно коньком? Да бред же. А вот теперь - пожалуйста.
В марафоне просто форс-мажор может помешать ему победить. Должен забрать все, если только в эстафетах его не подведут, что маловероятно.
Да на классике в марафоне его нереально скинуть. Объективно он самый мощный и самый универсальный лыжник сейчас. Образца ОИ 2026 г. это просто лучший лыжник за все время. Есть минусы, но он и от них избавляется. Вот кто бы еще пару лет назад мог всерьез говорить, что Клэбо - главный претендент на победу в разделке именно коньком? Да бред же. А вот теперь - пожалуйста. В марафоне просто форс-мажор может помешать ему победить. Должен забрать все, если только в эстафетах его не подведут, что маловероятно.
Лично мне очень приятно было наблюдать, как он из спринтера превратился в отличного универсала, ведь поначалу на дистанции у него мало что получалось - а теперь уже и олимпийская разделка коньковая с золотом, ну что творит этот парень! Моё почтение.
Внук по моему первый раз упал после финиша. А так красава, конечно
Интересно, последним из "топов" Коростелёв ещё не ездил на разделках, обычно наоборот раньше всех катался. Надеюсь трасса не превратиться в кашу + будет кому подсказывать по дистанции, тогда может быть получиться удивить. В принципе на 7-10 место Савелий может заехать, выше как-то сомнительно. Жалко, что Иверсена опять игнорируют норвежские тренеры, надеюсь деду дадут хотя бы марафон пробежать.
Интересно, последним из "топов" Коростелёв ещё не ездил на разделках, обычно наоборот раньше всех катался. Надеюсь трасса не превратиться в кашу + будет кому подсказывать по дистанции, тогда может быть получиться удивить. В принципе на 7-10 место Савелий может заехать, выше как-то сомнительно. Жалко, что Иверсена опять игнорируют норвежские тренеры, надеюсь деду дадут хотя бы марафон пробежать.
Зачем на олимпиаду потащили
Зачем на олимпиаду потащили
эстафетчиком и в командный спринт под Клэбо? Он же больше всех хотел видеть в сборной Эмиля
Клебо это феномен. В отличие от хитрых шведок, Йоханнес бегает все по сезону, причем на результат, нигде не халтуря, и здесь бежит все гонки и, соревнуясь с людьми, которые бегут выборочно, все равно оказывается сильнее - где-то подавляющее сильнее, как в спринте/в развязках, а где-то, как сегодня, практически на преодолении, ну и на профессорской раскладке. Браво!
Вот поэтому и удивительно было, что Савелий на коньке удержался в лидерах в скиатлоне - в коньке он пока просто крепкий середняк
Вот поэтому и удивительно было, что Савелий на коньке удержался в лидерах в скиатлоне - в коньке он пока просто крепкий середняк
О том и речь, он там выложился жестко
Савелий выступает в свою силу и готовность на данном этапе и на ОИ он отнюдь не турист, а достойный участник лыжных гонок.
Кстати, не по теме, но раз Спортс почему-то "забыл" опубликовать новость, то вот комментарий Непряевой по поводу её недавнего "сенсационного" интервью журналисту Иванову:
"На самом деле его просто раздули, там ничего такого нет. Мы просто в процессе диалога с журналистом общались, и он спросил, вижу ли я весь этот негатив, потому что его достаточно много, я сказала, что ничего не читаю, но прекрасно понимаю [что это есть].
И всё это раздули, что я там сильно переживаю, загоняюсь, принимаю всё близко к сердцу. На самом деле всё по-другому, потому что у меня очень много поддержки. Даже из Татарстана сюда приехали лично, и все пишут сообщения.
Нет, на самом деле, поддержки у меня очень много, просто мои слова перевернули в другое русло, ничего такого у меня нет. Руки на себя не накладываю, как некоторые думают! (Смеётся.)"
